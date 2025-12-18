Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Дегу, или чилийская белка
Дегу, или чилийская белка
© commons.wikimedia.org by Jacek555 (Jacek Plewa) is licensed under CC BY 3.0
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 7:15

Взяла домой чилийскую белку — столкнулась с главным секретом их хвоста: теперь предупреждаю всех

Чилийские белки живут в неволе до 8 лет — зоологи

Дегу — тот редкий "экзот", который влюбляет не окрасом, а характером: суетливый, любопытный и очень контактный. Но вместе с этим в квартире он быстро проверяет хозяина на готовность к правилам — режиму, безопасной клетке и правильному корму. Прежде чем везти домой чилийскую белку, полезно взвесить не только милоту, но и бытовые нюансы. Об этом сообщает издание Moe-Online.

Кто такие дегу и почему их выбирают для дома

Внешне дегу действительно напоминают тушканчика: компактное тело, ловкие лапки и взгляд "я всё вижу". Эти грызуны родом из Чили и давно известны учёным: из-за активного бодрствования и некоторых особенностей обмена веществ их используют в исследованиях, в том числе связанных с возрастными нарушениями и диабетом.

В быту дегу ценят за то, что они более "дневные", чем многие привычные грызуны. В природе они стараются не высовываться в самый зной и чаще активничают утром и вечером, а в домашних условиях легко подстраиваются под режим семьи.

По продолжительности жизни дегу тоже выделяются: в среднем в неволе они живут около 5-8 лет, что заметно больше, чем у многих мелких грызунов.

Поведение: общительность, энергия и "птичьи разговоры"

Дегу — социальные зверьки. Если их несколько, они общаются между собой звуками, которые действительно напоминают щебет. Одиночное содержание возможно, но в таком случае хозяину придётся чаще взаимодействовать с питомцем: разговаривать, предлагать игры, учить простым трюкам и регулярно менять "обстановку" в клетке.

В квартире дегу быстро находят себе занятия. Они отлично лазают и в природе, и в домашнем мире — просто вместо деревьев у них появляются полки, лестницы и… мебель, если дать шанс. Поэтому безопасность клетки и контроль прогулок по комнате — не формальность, а необходимость.

Ещё одна важная особенность — хвост. Дегу могут "сбрасывать" кожу хвоста как защитный механизм, если их схватить или потянуть. Хвост при этом не восстанавливается, поэтому брать дегу за хвост нельзя даже "на секундочку".

Бытовые требования: клетка, наполнение и расходники

Дегу не нужны апартаменты размером со шкаф, но клетка должна быть продуманной: лучше высокая, с несколькими уровнями, чтобы зверьку было где бегать и лазать. Минимальные габариты обычно называют около 60x40, но вертикальное пространство для дегу часто важнее, чем лишние сантиметры по полу.

Будьте готовы к тому, что "декор" в клетке — расходник. Дегу любят грызть, переворачивать и перестраивать всё, что можно. Это не вредность, а нормальное поведение грызуна, которому нужно двигаться и стачивать зубы.

Зубы у дегу растут постоянно, и без грубой клетчатки и безопасных предметов для стачивания у зверька могут начаться проблемы. Поэтому в клетке должны быть подходящие веточки и обязательно сено: оно помогает и занятости, и естественному "износу" зубов.

Питание: почему "сушёные фрукты" — не лучшая идея

Дегу травоядные и хорошо приспособлены к волокнистой пище с низким содержанием сахара. В домашних условиях это значит, что основу рациона обычно составляют сено и специализированные гранулы (пеллеты) для дегу.

С сахаром у этих зверьков сложные отношения: дегу считаются склонными к диабету, поэтому сладкие лакомства и продукты с высоким содержанием сахара лучше исключать, даже если питомец выпрашивает.

Ещё важная деталь: корма "для кроликов", "для хомяков" и многие смеси для других видов грызунов дегу могут не подходить. Если выбирать замену, то только с пониманием состава и без сладких добавок вроде мелассы. Что получите взамен: характер дегу в квартире

Если уделять зверьку внимание, дегу быстро узнаёт хозяина, охотно берёт лакомства и может выглядеть по-настоящему "домашним" питомцем, а не просто обитателем клетки. Плюс для многих семей в том, что ночью дегу чаще отдыхают, а не устраивают шумные марафоны.

Но важно не идеализировать: активность днём — это и очарование, и источник шума. Колесо, прыжки по полкам, перекладывание опилок — всё это звучит громче, чем кажется по видео в интернете.

Сравнение дегу с другими грызунами для квартиры

Дегу часто сравнивают с хомяками и шиншиллами. Хомяк обычно проще по оборудованию, но нередко активнее ночью, что подходит не всем. Шиншилла требует особого подхода к условиям и тоже любит ночной образ жизни, тогда как дегу чаще проявляет активность в светлое время, а значит, проще "совпасть" с ритмом семьи.

По питанию дегу ближе к тем, кто живёт на сене и низкосахарном рационе, и это важно учитывать: если хочется "побаловать фруктами", с дегу лучше не экспериментировать.

Популярные вопросы о дегу в квартире

Сколько в среднем живут дегу дома?

Чаще всего называют диапазон 5-8 лет при хорошем уходе и правильном питании.

Можно ли давать дегу сухофрукты и сладкие лакомства?

Лучше избегать: дегу склонны к проблемам с обменом сахара, поэтому рацион должен быть низкосахарным.

Что лучше: один дегу или сразу пара?

Дегу социальные и обычно комфортнее чувствуют себя в компании. Но пара — это больше шума и больше требований к клетке и "обстановке".

Как правильно брать дегу на руки, чтобы не травмировать хвост?

Не хватайте и не удерживайте за хвост. Поддерживайте тело ладонями, действуйте спокойно и без резких движений.

В итоге дегу в квартире — это питомец для тех, кто готов вложиться не только в клетку и корм, но и в ежедневное общение. Если вам нравится наблюдать за активным зверьком, устраивать ему "спортзал" с лестницами и колесом и соблюдать правила питания, чилийская белка вполне может стать тем самым необычным домашним компаньоном.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Змеи стали популярными домашними питомцами из-за гипоаллергенности — эксперты сегодня в 1:46
Змеи в доме — это вам не кошки: один неожиданный плюс перевернёт ваше представление о питомцах

Змея как домашний питомец: какие виды подходят для квартиры, какое оборудование потребуется и с какими плюсами и минусами столкнётся будущий владелец.

Читать полностью » Кошки теряют интерес к еде из-за скуки и стресса — Patas da Casa вчера в 21:12
Как вернуть кошке аппетит и радость еды: маленькие хитрости, которые работают

Кошки часто теряют интерес к привычной пище, но несколько простых приёмов помогут вернуть им аппетит и радость от еды, утверждает Patas da Casa.

Читать полностью » Бультерьер может проявлять бойцовские инстинкты без нагрузок и воспитания — кинологи вчера в 19:11
Самые опасные собаки России: список пород, о которых все говорят, но мало кто знает правду

Какие породы собак считаются самыми опасными в России и мире, почему дело не только в характере и как ответственное воспитание снижает риск агрессии.

Читать полностью » Клонирование домашних животных имеет успех лишь в 16% случаев — The Conversation вчера в 17:33
Копия любимца за 50 тысяч долларов: звёздная мода на клонирование питомцев скрывает опасную правду

Клонирование домашних животных обещает вернуть любимцев, но за технологией скрываются риски для здоровья, этические дилеммы и высокая цена решения.

Читать полностью » Кошки точат когти для снятия стресса и маркировки территории — Patas da Casa вчера в 15:09
Когтеточка или диван: почему домашние кошки выбирают жертву по настроению

Почему кошке важно царапать когтеточку и как выбрать лучший вариант, чтобы сохранить мебель и улучшить настроение питомца.

Читать полностью » Температура в террариуме для черепахи должна быть 23-27°C — зоолог вчера в 13:40
Смешала температуру и корм — черепаха впала в спячку: вот что происходит, когда не читаешь инструкции

Болотная черепаха как первый питомец: какой террариум нужен, какая температура безопасна, чем кормить и как ухаживать, чтобы рептилия жила долго.

Читать полностью » Сырое мясо без термообработки передаёт микробы людям и питомцам — The Conversation вчера в 11:30
Сырое мясо для питомцев превращает кухню в минное поле: ошибки, которые совершают 7 из 10 владельцев

Сырое мясо в рационе собак и кошек становится популярнее, но требует строгих правил гигиены. Почему такой корм опаснее, чем кажется, и как снизить риски для семьи и питомцев.

Читать полностью » Лакомства с хлоргексидином предотвращают появление зубного камня у собак — ветеринары вчера в 9:24
Плохое дыхание предсказывает беду: что рот собаки расскажет о её здоровье

Как ухаживать за зубами собаки, чтобы избежать неприятного запаха и болезней? Простые привычки и советы ветеринаров помогут сохранить здоровье питомца.

Читать полностью »

Новости
Общество
Число россиян с переработками сократилось на 13 процентов — Росстат
Недвижимость
Дарение квартиры можно отменить при покушении на жизнь дарителя — адвокат Кудерко
Питомцы
Хищные птицы становятся добычей других животных — Le Mag des Animaux
Недвижимость
Адвокат заявила ходатайство о справке для Долиной — Свириденко
Общество
Оплачивать ЖКУ можно будет до 15 числа с марта 2026 года — Колунов
Дом
Традиционные шторы с декоративными карнизами вернут в интерьер в 2026
Красота и здоровье
Учёные зафиксировали связь осознания сильных сторон с благополучием у взрослых с СДВГ — Университет Бат
Авто и мото
Низкая температура губит масло в АКПП зимой — руководитель СТО
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet