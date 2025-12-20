Воду в ванну не наливайте: странный ритуал купания дегу, о котором все забывают

Дегу часто называют чилийской белкой, и в этом есть доля правды: зверёк такой же юркий, любопытный и очень общительный. Но за милой внешностью скрывается питомец, которому важны режим, правильное питание и безопасное жильё. Если всё организовать грамотно, дегу быстро привыкает к дому и может радовать хозяев долгие годы. Об этом сообщает издание Moe-Online.

Почему дегу — питомец "с характером"

Дегу — не тот грызун, которого можно посадить в маленькую клетку и ограничиться миской корма. Он активный, любит движение, исследование и постоянные занятия. При недостатке активности зверёк может скучать, становиться беспокойным и даже портить всё, до чего доберётся зубами.

Ещё одна особенность — привязанность к знакомой обстановке. Дегу ориентируется на запахи и привычные маршруты, поэтому резкие изменения в клетке или слишком частые перестановки могут вызывать стресс. Именно по этой причине уборка у них устроена немного иначе, чем у хомяков или крыс: чистота важна, но "стерильность" может пугать.

Где жить дегу и какой должна быть клетка

Главное правило — клетка должна быть не столько большой по площади, сколько высокой. Дегу обожают лазать, прыгать и перемещаться по уровням. Минимальный размер жилья обычно называют около 60×40, но для комфорта важно добавить вертикаль: этажи, полки, лестницы, переходы.

Чтобы зверьку было интересно, в клетку часто ставят колесо и различные лесенки. Дегу шустрые и охотно "наматывают километры", поэтому движение — часть их нормальной жизни. При этом домик для отдыха должен быть таким, чтобы его было сложно прогрызть. Практичным вариантом называют керамику: она долговечная и помогает избежать ситуации, когда любимое убежище превращается в щепки за пару недель.

Где поставить клетку в квартире

Правильное место — половина успеха. Клетку лучше размещать там, где нет сквозняков, прямых солнечных лучей и резких перепадов температуры. Дегу чувствительны к перегреву и переохлаждению, а стабильный микроклимат для них важнее, чем кажется.

Также стоит учитывать соседство с другими питомцами. Даже если кошка "просто смотрит", для дегу это может быть постоянным источником тревоги. Поэтому лучше заранее продумать, как оградить грызуна от лишнего внимания.

Как сделать жилище уютным и безопасным

Подстилка — не мелочь. У дегу нежные лапки, поэтому слишком жёсткий наполнитель может натирать и причинять дискомфорт. В качестве основы чаще используют опилки или впитывающие пелёнки. Древесный наполнитель для кошачьего туалета может оказаться слишком грубым, а сено, хоть и выглядит "натурально", не всегда подходит: дегу воспринимают его как еду и могут начать грызть даже загрязнённую подстилку.

Уборку обычно делают раз в неделю, а более основательную — примерно раз в месяц. Есть важная деталь: во время генеральной чистки лучше оставить небольшой кусочек старой подстилки. Так дегу по запаху понимает, что это его территория, здесь безопасно и всё знакомо.

Кормушки и поилки: почему обычная миска не всегда вариант

Дегу — настоящий моторчик. Еда в простой миске часто быстро оказывается по углам, потому что зверёк бегает, толкает предметы и активно копошится. Поэтому удобнее использовать автоматическую кормушку и поилку. Так корм меньше разбрасывается, а вода остаётся чище.

Не забудьте и про веточки деревьев: грызунам нужно стачивать зубы, и дегу не исключение. Это не "развлечение", а физиологическая необходимость, которая помогает поддерживать здоровье.

Чем кормить чилийскую белку

Самый понятный ориентир — специализированный корм с маркировкой "для дегу". Корм для кроликов или хомяков может выглядеть похожим, но состав у них разный, и для дегу он подходит не всегда. В течение дня у этих грызунов может быть до пяти приёмов пищи, поэтому логично делить дневную норму на несколько небольших порций.

Кроме основного корма, владельцы обычно продумывают рацион так, чтобы он был стабильным и предсказуемым. Дегу лучше чувствуют себя, когда питание не меняется резко, а новые продукты вводятся аккуратно.

Купание: почему вода не нужна

Дегу выглядят очень аккуратными, и это не обманчивое впечатление: они действительно чистоплотны. Но мыть их в воде не следует. Для ухода за шерстью им подходят песочные ванны — тот же принцип, что у шиншилл.

Для этого используют специальную ванночку, рассчитанную на шиншилл. В неё насыпают просеянный песок и добавляют немного детской присыпки. В такой "купели" зверёк кувыркается и чистит шерсть, избавляясь от лишнего жира.

Сравнение: дегу и другие домашние грызуны

Если сравнивать дегу с хомяком, разница чувствуется сразу. Хомяки чаще живут "в своём режиме" и не так нуждаются в сложном многоуровневом пространстве. Дегу же важны высота клетки, активные зоны и предметы для лазания.

С кроликами сходство тоже условное: у кролика другой масштаб, другие требования к пространству и уходу. Дегу ближе по подходу к шиншиллам: им так же нужны песочные ванны и безопасные материалы, которые не будут вредить коже и лапам.

Популярные вопросы о содержании дегу

Какая клетка лучше для дегу: широкая или высокая

Высокая: дегу любят лазать и жить "по этажам", поэтому вертикальное пространство критично.

Можно ли купать дегу в воде

Не стоит: вместо воды используют песочные ванны, как у шиншилл.

Что лучше выбрать для ежедневного питания

Корм с маркировкой "для дегу"; смеси для кроликов и хомяков могут не подойти по составу.