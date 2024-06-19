Дефицит кадров в России в текущем году всё больше прогрессирует, хотя количество предложений о работе не становится меньше. Об этом российскому интернет-изданию «Газета.Ru» сообщила лидер команды HR в банке «Точка» Эльвира Фарвазова.

По словам Эльвиры Фарвазовой, самая большая проблема возникает в сфере информационных технологий. Она отметила, что работников, развивающихся в IT, было абсолютно всегда трудно искать. Однако на данный момент в целом количество вакансий увеличивается, но львиная доля тех, кто откликается на них, - это начинающие программисты, лица, которые просятся на испытательный срок, а также окончившие учебные заведения в формате онлайн ученики. Как правило, IT-организации не заинтересованы в трудоустройстве подобных неопытных сотрудников к себе в штат, поэтому общее количество работников в компаниях не становится больше.

Инженеров, а также в некоторых организациях ещё и производственников также теперь не хватает. Дело в том, что мало кто из молодых людей выбирает это в качестве своей будущей профессии, поэтому в данных сферах просто нет квалифицированных работников.

Эльвира Фарвазова отмечает, что в последние годы работодатели стараются менять тактику по поиску специалистов. Многие из организаций уже видоизменяют подход в подбору персонала и стараются распространить профессию социально-профессиональных групп работников физического труда, занятых в промышленности.

Некоторые из сфер, наоборот, развиваются в таком быстром темпе, что в некоторых организациях постоянно идёт текучка кадров. Так, например, от организаций стало поступать огромное число вакансий на позицию курьера.

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