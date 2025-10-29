Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Комнатная орхидея
Комнатная орхидея
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Елена Малинина Опубликована сегодня в 5:19

Зимой даже фикус не выдерживает: растениям грозит солнечное голодание

Эксперт заявила, чтодрацена, фикус и орхидея нуждаются в подсветке зимой

Зимой даже самый ухоженный домашний сад начинает выглядеть грустно: листья желтеют, побеги вытягиваются, а цветение останавливается. Всё дело в коротком световом дне и нехватке солнечного света. Большинство растений не способны адаптироваться к таким условиям самостоятельно.

Даже если поставить горшки на южный подоконник, проблему не решить: места не хватит, а рядом с батареей растения страдают от пересушенного воздуха. Лучший выход — дополнительная подсветка фитолампой. Флорист Елена Каплина рассказала, какие растения нуждаются в искусственном свете особенно остро.

Почему зимой растения страдают

С октября по март световой день в средней полосе сокращается почти вдвое. При этом интенсивность солнечного излучения падает в три-четыре раза. Для растений это означает стресс: они не успевают вырабатывать хлорофилл, замедляют обмен веществ и перестают расти.

Недостаток света проявляется так:

  • листья бледнеют или желтеют;
  • побеги вытягиваются;
  • новые листочки мельчают;
  • цветение прекращается.

1. Драцена — чувствительная к полумраку

Одна из самых популярных "офисных" растений в доме, драцена любит яркий, но рассеянный свет. Зимой ей его катастрофически не хватает.

Если освещение слабое, листья начинают желтеть и опадать, а ствол становится тонким и хрупким.

Как помочь:

  • установите фитолампу на расстоянии 30-40 см от кроны;
  • включайте подсветку на 10-12 часов в день;
  • не ставьте горшок прямо на подоконник — холодный воздух от окна вызывает стресс.

Совет: драцена любит влажный воздух, поэтому рядом с горшком полезно разместить увлажнитель.

2. Цитрусовые — самые светолюбивые

Лимоны, апельсины и мандарины зимой особенно страдают: без света они перестают плодоносить, а листья теряют упругость.

В природе эти растения растут на открытом солнце, а в тени просто не развиваются. В домашних условиях они нуждаются в 12-14 часах яркого освещения.

Как ухаживать зимой:

  • переместите деревца ближе к окну, но вдали от сквозняков;
  • используйте фитолампы тёплого спектра (около 3000-3500 К);
  • раз в неделю поворачивайте горшок, чтобы крона освещалась равномерно.

Ошибка: ставить цитрусовые прямо над батареей. Горячий воздух сушит листья и ослабляет растение.

3. Пилея — теряет красоту без яркого света

Декоративная пилея с округлыми листьями — одно из самых стильных комнатных растений, но без достаточного освещения быстро теряет вид.

При нехватке света:

  • листья бледнеют и теряют блеск;
  • побеги вытягиваются;
  • крона редеет.

Как помочь:

  • поставьте фитолампу на расстоянии около 25-30 см;
  • обеспечьте световой день не менее 10 часов;
  • раз в месяц протирайте листья влажной салфеткой от пыли — она снижает эффективность освещения.

4. Фикусы — капризные зимой

Фикус Бенджамина, каучуковый и другие виды фикусов зимой часто сбрасывают листья. Причина — не болезнь, а недостаток света.

Даже если горшок стоит у окна, короткий день не обеспечивает растению необходимого фотосинтеза.

Как ухаживать:

  • установите фитолампу с нейтральным светом (около 4000-5000 К);
  • включайте её на 12 часов ежедневно;
  • избегайте прямого горячего воздуха от батарей.

Если листья начали опадать, не паникуйте: при возвращении света фикус быстро восстановится.

5. Орхидея — любит долгий день

Орхидеи тропического происхождения привыкли к стабильному 12-часовому дню круглый год. В зимнем полумраке они перестают цвести и могут "засыпать" на месяцы.

Как действовать:

  • включайте подсветку каждый день в одно и то же время;
  • используйте лампы холодного спектра (5000-6500 К), имитирующие дневное солнце;
  • держите источник света на расстоянии 20-25 см от растения.

Совет: не ставьте орхидею слишком близко к окну — зимой от стекла может идти холод, особенно по ночам.

Таблица "Растения, нуждающиеся в подсветке зимой"

Растение Оптимальная длительность подсветки Расстояние до фитолампы Особенности ухода
Драцена 10-12 часов 30-40 см Любит влажность, не переносит холод
Цитрусовые 12-14 часов 25-35 см Избегать сквозняков
Пилея 10 часов 30 см Периодически очищать листья
Фикус 12 часов 35-45 см Не ставить рядом с батареей
Орхидея 12 часов 20-25 см Подсветка в одно и то же время

Советы шаг за шагом

  1. Выберите подходящую лампу. Для лиственных растений — тёплый свет, для цветущих — холодный.
  2. Создайте стабильный режим. Подсветка должна включаться и выключаться в одно и то же время.
  3. Контролируйте влажность. При включённой лампе воздух пересушивается. Используйте увлажнитель или ставьте рядом миску с водой.
  4. Проверяйте листья. Если они бледнеют или закручиваются — света слишком много.
  5. Периодически давайте растениям отдых. Один день в неделю без подсветки поможет им восстановить естественный ритм.

FAQ

Как понять, что растению не хватает света?
Листья бледнеют, побеги вытягиваются, новые листья мельчают, а цветение прекращается.

Можно ли использовать фитолампу 24 часа подряд?
Нет, растениям нужен "сон". Оптимально — 10-14 часов света в сутки.

Какой тип фитолампы выбрать?
Для квартиры лучше всего подойдут светодиодные — они экономичны, не нагреваются и имеют широкий спектр излучения.

Нужно ли всем растениям досвечивание зимой?
Нет, теневыносливые виды — сансевиерия, замиокулькас, аспидистра — обходятся естественным светом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вещи с принтами и из деликатных тканей нужно стирать вывернутыми наизнанку вчера в 21:26
Как сохранить цвет и форму одежды: одна привычка, которая продлевает жизнь вещам

Хотите, чтобы одежда дольше оставалась как новая? Рассказываем, какие вещи обязательно нужно стирать наизнанку, чтобы сохранить цвет, форму и чистоту.

Читать полностью » Борная кислота признана безопасным средством борьбы с тараканами вчера в 20:36
Они возвращаются осенью: почему тараканы выбирают именно ваш дом

Осенью тараканы снова ищут тёплое убежище и нередко выбирают для этого человеческие дома. Рассказываем, как защитить жилище и какие службы помогут, если насекомые уже проникли.

Читать полностью » Ильдар Ахтямов: восстановить промёрзшее отопление почти невозможно, нужно предотвращать заранее вчера в 19:17
Когда замирает насос — трубы лопаются: что нужно, чтобы дом не утонул в мороз

Как обезопасить котёл и трубы от замерзания, если отключили электричество: рабочие схемы, советы инженеров и типичные ошибки владельцев домов.

Читать полностью » Как законсервировать дачу на зиму без ремонта — пошаговый план защиты от холода и влаги вчера в 18:18
Дача в спячке: 10 шагов, которые спасут дом от холода, воров и мышей

Как законсервировать дачу на зиму без ремонта: пошаговый план, ошибки и альтернативы, защита от воды, сырости, грызунов и воров — чтобы весной просто открыть дверь.

Читать полностью » Пять приёмов для расслабляющей спальни без ремонта — советы Олеси Пустозёровой вчера в 16:17
Спальня лечит не хуже врача: 5 приёмов, которые улучшают сон без ремонта

Как превратить спальню в место силы без ремонта? Пять профессиональных решений — от монохромного цвета до биофильного дизайна — помогут улучшить сон и снизить стресс.

Читать полностью » Зимой влажность в домах падает до 25% — как восстановить комфортный уровень 40–60% вчера в 15:16
Как отопление ворует влагу и портит кожу: спасут только два прибора, но какой выбрать

Зимой воздух в квартире становится сухим и тяжёлым. Что выбрать для комфорта — простой увлажнитель или более продвинутую мойку воздуха, и в чём разница между ними?

Читать полностью » Названы риски из-за зарядки, оставленной в розетке - перегрев, пожар и перерасход энергии вчера в 14:17
Россиян предупредили: оставленное в розетке зарядное может стать причиной пожара

Оставлять зарядку в розетке после использования — опасная привычка. Эксперты рассказали, чем это грозит и как защитить себя от перегрева и пожара.

Читать полностью » Мастера поделились современными заменами старых уборочных инструментов - от губок до ведер вчера в 13:14
5 современных гаджетов, которые сделают уборку быстрее и чище

Какие привычные аксессуары для уборки уже устарели? Рассказываем, чем заменить метёлку, губку и старую швабру, чтобы чистота давалась проще.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Осенняя подготовка ирисов к зиме включает обрезку, подкормку и укрытие — советы садоводов
Культура и шоу-бизнес
Сидни Суини заявила, что не делала пластических операций и боится игл — Variety
Питомцы
Хаски, попугаи и хорьки входят в число самых проблемных домашних животных
Красота и здоровье
Как статины помогают снизить уровень холестерина и предотвратить заболевания
Авто и мото
Дептранс Москвы: 3 и 4 ноября парковки в столице будут бесплатными
Спорт и фитнес
Медицинская проверка перед забегом обязательна — совет спортивного врача Безымянного
Авто и мото
В Норвегии и Финляндии автомобили подключают к розетке для подогрева антифриза
Культура и шоу-бизнес
Король Великобритании намерен пересмотреть аренду Ройал-Лодж, где живёт принц Эндрю
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet