Зимой даже фикус не выдерживает: растениям грозит солнечное голодание
Зимой даже самый ухоженный домашний сад начинает выглядеть грустно: листья желтеют, побеги вытягиваются, а цветение останавливается. Всё дело в коротком световом дне и нехватке солнечного света. Большинство растений не способны адаптироваться к таким условиям самостоятельно.
Даже если поставить горшки на южный подоконник, проблему не решить: места не хватит, а рядом с батареей растения страдают от пересушенного воздуха. Лучший выход — дополнительная подсветка фитолампой. Флорист Елена Каплина рассказала, какие растения нуждаются в искусственном свете особенно остро.
Почему зимой растения страдают
С октября по март световой день в средней полосе сокращается почти вдвое. При этом интенсивность солнечного излучения падает в три-четыре раза. Для растений это означает стресс: они не успевают вырабатывать хлорофилл, замедляют обмен веществ и перестают расти.
Недостаток света проявляется так:
- листья бледнеют или желтеют;
- побеги вытягиваются;
- новые листочки мельчают;
- цветение прекращается.
1. Драцена — чувствительная к полумраку
Одна из самых популярных "офисных" растений в доме, драцена любит яркий, но рассеянный свет. Зимой ей его катастрофически не хватает.
Если освещение слабое, листья начинают желтеть и опадать, а ствол становится тонким и хрупким.
Как помочь:
- установите фитолампу на расстоянии 30-40 см от кроны;
- включайте подсветку на 10-12 часов в день;
- не ставьте горшок прямо на подоконник — холодный воздух от окна вызывает стресс.
Совет: драцена любит влажный воздух, поэтому рядом с горшком полезно разместить увлажнитель.
2. Цитрусовые — самые светолюбивые
Лимоны, апельсины и мандарины зимой особенно страдают: без света они перестают плодоносить, а листья теряют упругость.
В природе эти растения растут на открытом солнце, а в тени просто не развиваются. В домашних условиях они нуждаются в 12-14 часах яркого освещения.
Как ухаживать зимой:
- переместите деревца ближе к окну, но вдали от сквозняков;
- используйте фитолампы тёплого спектра (около 3000-3500 К);
- раз в неделю поворачивайте горшок, чтобы крона освещалась равномерно.
Ошибка: ставить цитрусовые прямо над батареей. Горячий воздух сушит листья и ослабляет растение.
3. Пилея — теряет красоту без яркого света
Декоративная пилея с округлыми листьями — одно из самых стильных комнатных растений, но без достаточного освещения быстро теряет вид.
При нехватке света:
- листья бледнеют и теряют блеск;
- побеги вытягиваются;
- крона редеет.
Как помочь:
- поставьте фитолампу на расстоянии около 25-30 см;
- обеспечьте световой день не менее 10 часов;
- раз в месяц протирайте листья влажной салфеткой от пыли — она снижает эффективность освещения.
4. Фикусы — капризные зимой
Фикус Бенджамина, каучуковый и другие виды фикусов зимой часто сбрасывают листья. Причина — не болезнь, а недостаток света.
Даже если горшок стоит у окна, короткий день не обеспечивает растению необходимого фотосинтеза.
Как ухаживать:
- установите фитолампу с нейтральным светом (около 4000-5000 К);
- включайте её на 12 часов ежедневно;
- избегайте прямого горячего воздуха от батарей.
Если листья начали опадать, не паникуйте: при возвращении света фикус быстро восстановится.
5. Орхидея — любит долгий день
Орхидеи тропического происхождения привыкли к стабильному 12-часовому дню круглый год. В зимнем полумраке они перестают цвести и могут "засыпать" на месяцы.
Как действовать:
- включайте подсветку каждый день в одно и то же время;
- используйте лампы холодного спектра (5000-6500 К), имитирующие дневное солнце;
- держите источник света на расстоянии 20-25 см от растения.
Совет: не ставьте орхидею слишком близко к окну — зимой от стекла может идти холод, особенно по ночам.
Таблица "Растения, нуждающиеся в подсветке зимой"
|Растение
|Оптимальная длительность подсветки
|Расстояние до фитолампы
|Особенности ухода
|Драцена
|10-12 часов
|30-40 см
|Любит влажность, не переносит холод
|Цитрусовые
|12-14 часов
|25-35 см
|Избегать сквозняков
|Пилея
|10 часов
|30 см
|Периодически очищать листья
|Фикус
|12 часов
|35-45 см
|Не ставить рядом с батареей
|Орхидея
|12 часов
|20-25 см
|Подсветка в одно и то же время
Советы шаг за шагом
- Выберите подходящую лампу. Для лиственных растений — тёплый свет, для цветущих — холодный.
- Создайте стабильный режим. Подсветка должна включаться и выключаться в одно и то же время.
- Контролируйте влажность. При включённой лампе воздух пересушивается. Используйте увлажнитель или ставьте рядом миску с водой.
- Проверяйте листья. Если они бледнеют или закручиваются — света слишком много.
- Периодически давайте растениям отдых. Один день в неделю без подсветки поможет им восстановить естественный ритм.
FAQ
Как понять, что растению не хватает света?
Листья бледнеют, побеги вытягиваются, новые листья мельчают, а цветение прекращается.
Можно ли использовать фитолампу 24 часа подряд?
Нет, растениям нужен "сон". Оптимально — 10-14 часов света в сутки.
Какой тип фитолампы выбрать?
Для квартиры лучше всего подойдут светодиодные — они экономичны, не нагреваются и имеют широкий спектр излучения.
Нужно ли всем растениям досвечивание зимой?
Нет, теневыносливые виды — сансевиерия, замиокулькас, аспидистра — обходятся естественным светом.
