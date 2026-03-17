Ростовский гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению громкого уголовного дела, связанного с масштабными финансовыми махинациями на предприятии общества с ограниченной ответственностью "10-ГПЗ". В числе фигурантов значатся экс-заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов, бывший начальник 547-го военного представительства Министерства обороны Андрей Сухомлин, а также руководящие сотрудники завода Роман Волков и Людмила Кулешова. Следствие инкриминирует подсудимым хищение более одного миллиарда рублей при выполнении работ по государственному оборонному заказу в период с 2020 по 2024 год. Данное дело квалифицируется по нескольким статьям уголовного кодекса, включая мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог.

Детали следствия и суть махинаций

В ходе разбирательства стало известно о механизме реализации преступной схемы. В течение четырех лет, с 2020 по 2024 год, с предприятием "10-ГПЗ" заключались контракты на поставку специализированных подшипников для нужд обороны. Согласно представленным обвинением материалам, участники группы систематически завышали стоимость поставляемой продукции.

Помимо искусственного увеличения цен, следствие указывает на фальсификацию отчетной документации, которая сопровождала сделки. Манипуляции с данными позволяли скрывать реальную стоимость компонентов и вводить в заблуждение контролирующие инстанции, что обеспечивало беспрепятственное прохождение платежей по государственным договорам.

В итоге незаконных действий бюджет и 16 промышленных предприятий понесли значительный ущерб. Общая сумма финансовых потерь, официально зафиксированная в материалах уголовного дела, превысила отметку в один миллиард рублей.

Обвинения и роль участников

Главным фигурантам инкриминируют часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса "Мошенничество" и часть 2 статьи 292 "Служебный подлог". Для бывшего главы 547-го военного представительства Андрея Сухомлина обвинительная база дополнена статьей 290 уголовного кодекса за получение взятки.

"Подобные инциденты подчеркивают критическую важность прозрачности процедур при распределении средств на оборонные нужды. В условиях повышенного внимания к вопросам национальной безопасности любое финансовое искажение становится серьезным вызовом для государственного аудита. Разбирательство в военном суде должно прояснить степень вовлеченности каждого участника схемы в процесс хищений. Строгая правовая оценка действий руководителей такого уровня выступает необходимым инструментом для оздоровления управленческой практики в оборонно-промышленном комплексе." Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Следственные органы полагают, что Андрей Сухомлин получил один миллион рублей от представителей коммерческих структур. Эти средства предназначались как оплата за одобрение приемки специализированной продукции по необоснованно высоким тарифам без проведения должной проверки соответствия качества и рыночной цены.

Ущерб и дальнейшие перспективы

Судебное заседание в Ростове-на-Дону стало логичным завершением многолетней проверки финансовой деятельности завода. Представителям защиты и обвинения предстоит оперировать внушительным массивом документов, полученных правоохранителями в ходе оперативных мероприятий.

Поскольку преступления затрагивают интересы Министерства обороны, разбирательство проходит в гарнизонном военном суде. Специфика процесса заключается в строгом режиме проверки каждого факта передачи денежных средств и подписания актов выполненных работ по оборонному заказу.

Сроки рассмотрения дела пока не уточняются, однако эксперты отмечают комплексный характер обвинений. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от свидетельских показаний и экспертиз, направленных на подтверждение фактов коррупции и преднамеренного завышения стоимости производства продукции.