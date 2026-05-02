Haval F7x
© commons.wikimedia.org by Throwawayacc222 is licensed under Creative Commons Zero, общественное достояние
Иван Рогов Опубликована сегодня в 10:28

Вздутие ЛКП на новом авто: сигнал о заводском браке и что с этим делать

Обнаружить вздутие краски на свежем автомобиле, который только что покинул салон, — опыт из разряда неприятных сюрпризов. Владелец рассчитывает на чистоту конвейерной сборки, но получает пузырь на капоте или двери, который в жаркую погоду или при высокой влажности начинает предательски расти. Подобные дефекты редко бывают случайными: они чаще всего свидетельствуют о нарушении технологической дисциплины на заводе, где даже микроскопическая частица пыли, попавшая под лакокрасочное покрытие, запускает процесс разрушения металла. Разберемся, почему эстетика кузова рушится и как не пропустить критические сигналы при приемке новой машины.

"Вздутия на свежем покрытии — это прямой маркер нарушения адгезии между металлом и защитными слоями. Когда технологические режимы сушки или температурный процесс нанесения состава сбиваются, краска теряет способность прочно удерживаться на базе. В итоге под пленкой образуется конденсат или даже обычный воздух, которые под воздействием внешней среды начинают вспучивать покрытие изнутри. Это дефект глубокого уровня, справиться с которым локально практически невозможно".

Инженер-машиностроитель, эксперт по диагностике и ремонту автомобилей Александр Михайлов

Ошибки конвейерного цикла

Технология покраски современного автомобиля предполагает стерильные условия, однако человеческий фактор или сбои в автоматике оборудования встречаются чаще, чем хотелось бы. Нарушение температурного режима при сушке — классическая ошибка, приводящая к тому, что краска не полимеризуется должным образом и остается уязвимой для внешней среды. Иногда проблемы кроются в содержании автомобиля еще на этапе заводских цехов, где не соблюдаются интервалы нанесения базового лака и грунта.

Когда толщина слоя не соответствует заданным инженерами допускам, покрытие становится либо слишком хрупким, либо теряет прочность фиксации. В промышленном масштабе диагностика ходовой или кузова требует строгой последовательности, но даже на этапе подготовки металла к окраске могут оставаться микроскопические следы загрязнений. Конденсат или пыль на кузове — это те инородные тела, которые со временем превращаются в пузыри, отторгая краску от стальной основы.

Скрытые последствия логистики

Транспортировка автомобиля от завода до дилерского центра иногда становится испытанием, которое машина не выдерживает. Незначительные удары гравия или контакт с элементами крепления на автовозе создают микротрещины, через которые влага и дорожные реагенты проникают к металлу. Подобные повреждения часто остаются незамеченными во время приемки, особенно если видеофиксация ГИБДД работает лучше, чем системы контроля качества при разгрузке.

Даже если скол кажется крошечным, он работает как входные ворота для коррозии, особенно если владелец проигнорировал своевременный уход за лаком. Не стоит забывать и про правила перевозки, где любые нарушения могут стоить нервов так же, как и при норме провоза топлива, когда неосведомленность влечет санкции. Попавшая под ЛКП влага начинает "гулять", постепенно расширяя площадь дефекта, пока пузырь не станет заметен невооруженным глазом.

Как подтвердить заводской брак

Если вы заметили вздутие на новом авто, которое еще находится на гарантии, важно зафиксировать проблему до проведения любых самостоятельных работ. Попытка устранить дефект своими силами или у сторонних частников лишит вас возможности предъявить претензию производителю. Профессионалы советуют сразу обращаться к дилеру с письменным заявлением, имея на руках качественные снимки дефекта, как это делают при выявлении причин скрипа тормозов для оценки гарантийных случаев.

Экспертиза ЛКП — процесс несложный, но требующий квалифицированного оборудования, например, толщиномера. Этот прибор покажет, были ли кузовные элементы подвергнуты вторичному окрашиванию, что бывает актуально, когда машина "пострадала" при транспортировке и нуждалась в ремонте спецтехники еще до передачи покупателю. Источник материала Motor сообщает, что любые отклонения от нормы адгезии на новой машине — это ответственность дистрибьютора и завода-изготовителя.

"Юридически ситуация с браком покрытия новой машины довольно прозрачна. Если дефект не является следствием физического воздействия владельца, это гарантийный случай, требующий обязательного устранения. Зачастую дилеры пытаются списать такие проблемы на условия внешней среды, но экспертиза, подтверждающая нарушение технологии внутри слоев ЛКП, делает их аргументы несостоятельными. Главное здесь — не допускать правовых ошибок, оформляя все претензии строго документально".

Автоюрист, эксперт по ДТП и защите прав автовладельцев Сергей Герасимов

FAQ

Что делать, если дилер отказывается признать вздутие браком?
Требуйте проведения независимой экспертизы и фиксации отказа в письменном виде на официальном бланке компании.
Можно ли ездить с такими пузырями до визита в сервис?
Краситель со временем лопнет, открыв путь коррозии, поэтому затягивать с обращением по гарантии нельзя замена водительских прав или документов в такой ситуации не поможет, нужно именно кузовное вмешательство.

Проверено экспертом: инженер-машиностроитель, эксперт по диагностике и ремонту автомобилей Александр Михайлов

Читайте также

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Читайте также

Устройства для сокрытия номеров уходят в тень: наказание бьет раньше, чем включат двигатель 28.04.2026 в 15:35

Автоюрист Лев Воропаев прокомментировал NewsInfo запрет в Москве сайтов с устройствами для сокрытия номеров.

Читать полностью » Штраф и лишение прав: разбираемся в правилах перевозки опасных грузов 28.04.2026 в 14:44

Планируя дальнюю поездку, водители часто забывают о безопасности при транспортировке горючего, подвергая себя риску серьезных санкций со стороны инспекторов.

Читать полностью » Москва облегчает жизнь автомобилистам: бесплатные парковки на майские праздники на этих улицах 28.04.2026 в 8:38

Планируя поездки по столице в грядущие праздничные дни, водителям стоит уделить повышенное внимание дорожным знакам и статусу зон в специализированном приложении.

Читать полностью » Обновите технику без единой копейки: трюк лизинга, о котором молчат банки 27.04.2026 в 19:11

Владельцы бизнеса ищут способы обновить автопарки, сталкиваясь с жесткими финансовыми условиями и растущими затратами на обслуживание инфраструктуры.

Читать полностью » Колодки изнашиваются вдвое быстрее не просто так: этот фактор игнорируют даже опытные водители 27.04.2026 в 17:52

Разбираемся, почему даже при аккуратном вождении современные комплектующие для остановки транспорта требуют замены значительно чаще, чем в прошлые годы.

Читать полностью » Один визит — три ремонта: как автосервисы незаметно увеличили средний чек до рекорда 27.04.2026 в 14:13

Владельцы машин пересмотрели график посещения техцентров, стараясь максимально рационально использовать каждый визит к механику в пиковый сезон.

Читать полностью » Деньги исчезают быстрее бензина: ремонт этих машин стоит состояния 25.04.2026 в 18:08

Постоянный рост цен на техническое обслуживание заставляет владельцев премиальных и бюджетных машин внимательнее следить за состоянием ключевых узлов.

Читать полностью » Ничего не ломалось, а платить больше: обслуживание авто дорожает 25.04.2026 в 13:32

Владельцы транспортных средств сталкиваются с необходимостью пересмотра привычных трат на поддержание исправного состояния личного транспорта в новом году.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Мой идеальный парник: выбор конструкции, материалов и этапы строительства
Недвижимость
От запаха из канализации чуть не сбежала из ванной: вот что помогло его убрать
Садоводство
Секреты дачников: проверенные способы обработки картофеля перед посадкой
Недвижимость
Думала, унитаз белым не бывает, пока муж не отмыл его этим средством
Садоводство
Высаживаем рассаду правильно: как использовать Лунный календарь в теплице
Садоводство
Мирное лето без комаров: создаем невидимый барьер для безопасности всей семьи
Недвижимость
Бюджетный "шелк": все, что нужно знать о ткани полисатин, прежде чем купить постельное белье
Наука
Новый шанс на свободу: коляска, управляемая силой мысли, меняет жизнь людей с ограниченными возможностями
