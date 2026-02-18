Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Источник энергии для дальнего космоса
© NewsInfo.Ru by Дмитрий Грачёв is licensed under public domain
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 3:39

Нептуний оказался в центре космических миссий — без него полёты к дальним планетам могут остановиться

Редкий и почти забытый элемент неожиданно оказался в центре внимания космической науки. От его свойств зависит работа аппаратов, отправляющихся туда, где солнечный свет уже почти не греет. Новое исследование американских ученых приближает момент, когда миссии к дальним планетам станут еще надежнее. Об этом сообщает издание Knowridge.

Почему нептуний важен для космоса

В Окриджской национальной лаборатории Министерства энергетики США пересмотрели подход к изучению нептуния — радиоактивного металла, который служит основой для получения плутония-238. Именно этот изотоп используется в радиоизотопных термоэлектрических генераторах, обеспечивающих энергией аппараты в глубоком космосе.

Когда космический корабль удаляется от Солнца, эффективность солнечных панелей резко падает. Обычные аккумуляторы тоже не рассчитаны на десятилетия работы при экстремальных температурах и радиации. В таких условиях РИТЭГ становятся практически единственным надежным источником питания для программ вроде космические миссии, рассчитанных на долгую автономную работу.

Они преобразуют тепло, выделяемое при радиоактивном распаде, в электричество. Благодаря этому марсоход NASA Perseverance и другие аппараты продолжают функционировать независимо от освещенности и погодных условий.

Сложная химия редкого элемента

Чтобы обеспечить стабильные поставки плутония-238, необходимо понимать, как именно его производить. Ключевую роль в этом процессе играет нептуний: в ходе ядерных реакций он превращается в нужный изотоп. Однако его химические свойства остаются сложными и до конца не изученными, что усложняет оптимизацию производственных цепочек.

Исследователи ORNL сосредоточились на процессе термического разложения нептуния. Они постепенно нагревали образцы в диапазоне от 150 до 600 градусов Цельсия и фиксировали изменения в структуре вещества и характере химических связей. Такой подход позволил выявить промежуточные стадии, предшествующие образованию конечных соединений, и точнее описать механизм превращений.

Для анализа применялась рамановская спектроскопия — метод, основанный на регистрации молекулярных колебаний с помощью лазера. Подобные высокоточные методы активно используются и в фундаментальной физике, где исследуются экстремальные состояния материи, например, в работах о ранняя Вселенная. Облучая нагретые образцы, ученые отслеживали, как меняется их внутренняя структура при росте температуры. Параллельно использовалось компьютерное моделирование, что позволило сопоставить теоретические расчеты с экспериментальными данными.

Новый шаг к стабильному производству

Одним из значимых результатов стало получение первого детального "отпечатка" определенного оксида нептуния — соединения, важного для технологической цепочки получения плутония-238. Такой спектральный профиль помогает точнее контролировать процессы и избегать нежелательных побочных реакций.

Расширение знаний о поведении нептуния напрямую связано с задачами энергетической безопасности и развития космических программ. По мере роста интереса к долгосрочным полетам за пределами орбиты Марса спрос на плутоний-238 увеличивается. Улучшение методов его производства делает поставки более предсказуемыми и устойчивыми.

Материаловедение в данном случае становится фундаментом для освоения дальних рубежей Солнечной системы. Хотя нептуний встречается в природе крайне редко, его исследование может существенно повлиять на возможности человечества в космосе.

В перспективе надежные источники энергии будут особенно важны при планировании экспедиций к внешним планетам, их спутникам и, возможно, в более отдаленные регионы. Понимание химии нептуния помогает создавать системы, способные работать десятилетиями. Именно такие технологические решения позволяют аппаратам лететь дальше и выполнять научные задачи дольше, открывая новые горизонты исследований.

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.

