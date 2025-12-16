Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Wikimedia Commons by DLR German Aerospace Center is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 20:14

Человечество получит карту небес заново: NASA соберёт свет 20 миллиардов звёзд

Телескоп, способный заглянуть сквозь завесу космической пыли, готовится изменить представления человечества о Млечном Пути. Американское космическое агентство NASA завершило сборку нового аппарата, получившего имя Нэнси Грейс Роман. Этот инструмент станет основой масштабного проекта, который в ближайшие годы позволит ученым увидеть миллиарды звезд, скрытых от человеческого глаза.

Новый взгляд на галактику

Главная цель миссии — обнаружить и проанализировать около 20 миллиардов звезд, находящихся в плотных областях Млечного Пути. В таких регионах из-за скоплений газа и пыли традиционные оптические телескопы бессильны. Новый аппарат оснащён системой, способной улавливать слабейшее инфракрасное излучение, что позволит буквально "просвечивать" галактические туманы и фиксировать объекты, которые ранее оставались невидимыми.

По оценкам специалистов, собранные данные помогут уточнить карту галактики и выявить закономерности в распределении звезд. Это, в свою очередь, позволит по-новому взглянуть на процессы эволюции Млечного Пути и развитие звездных систем на ранних этапах их формирования.

Ожидания и научные перспективы

Результаты миссии могут стать ключом к пониманию структуры нашей галактики. Учёные рассчитывают, что телескоп Нэнси Грейс Роман поможет установить происхождение звёздных скоплений и их движение, а также пролить свет на роль тёмной материи в формировании космических структур.

"Открытие миллиардов новых звёзд даст мощный толчок для пересмотра существующих космологических моделей", — считают исследователи проекта. Такой объём данных способен не только уточнить текущие теории, но и породить новые гипотезы о происхождении жизни во Вселенной.

Новая эпоха наблюдений

Проект NASA уже называют одним из самых амбициозных в истории астрономии. Ожидается, что полученные сведения будут использоваться не только для изучения звёзд, но и для поиска экзопланет, потенциально пригодных для жизни. Каждый фрагмент информации, полученный этим телескопом, может стать звеном в цепи, ведущей к пониманию того, как возник наш космический дом.

Запуск аппарата намечен на ближайшие годы. Мир научного сообщества затаил дыхание в ожидании момента, когда новый телескоп начнёт работать. Всё указывает на то, что вскоре человечество узнает о своей галактике больше, чем за весь предыдущий век наблюдений.

