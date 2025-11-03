Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 22:26

Дороги без ям на 25 лет: на Урале придумали, как навсегда забыть про ремонты

Учёные из Челябинска разработали технологию, которая продлит срок службы дорог до 25 лет

Инженеры Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали уникальную строительную установку, которая может уплотнять грунтовое основание дорог на глубину свыше трёх метров. По расчётам специалистов, дороги, построенные с её применением, смогут служить без капитального ремонта до 25 лет. Об этом сообщил доцент кафедры гидравлики и гидропневмосистем университета Марат Асфандияров.

Прорыв в дорожном строительстве

"Мы с коллегами создали и успешно испытали уникальную технологию и машину для глубокого уплотнения грунтов, которая сможет радикально изменить состояние наших дорог, устранить одну из главных проблем отечественного дорожного хозяйства — быстрое ухудшение качества дорожного покрытия и частый ремонт. По нашим расчетам, с ее применением дороги будут соответствовать требованиям 25 лет без серьезного ремонта", — рассказал Асфандияров в интервью ТАСС.

По словам учёного, основная причина преждевременного разрушения дорожного полотна — недостаточная плотность грунтовой основы. Используемые сейчас дорожные катки, даже при многократных проходах, не обеспечивают нужной степени уплотнения, что приводит к образованию выбоин, колей и вспучиваний уже через несколько сезонов эксплуатации.

Как работает новая установка

Вместо традиционных катков специалисты ЮУрГУ предложили инновационное навесное устройство, которое можно устанавливать на экскаваторы. Его конструкция включает:

  • металлический конический корпус,

  • планетарный узел с роликами и подшипниками, создающий повышенное давление и вибрацию,

  • гидравлический привод, обеспечивающий вращение рабочей части.

Экскаватор устанавливает устройство на подготовленную площадку, после чего конус начинает вращаться, раздвигая и уплотняя грунт во всех направлениях. Таким образом удаётся достичь прочного и равномерного основания даже на большой глубине — более трёх метров.

Перспективы применения

Разработку планируется использовать при строительстве автомобильных и взлётно-посадочных полос, промышленных площадок и инженерных сооружений. По оценкам специалистов, внедрение технологии позволит значительно снизить затраты на ремонт дорог и повысить их долговечность.

