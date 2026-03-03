Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Бессоница
Бессоница
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 11:12

Ночь превращается в пытку — мозг отказывается спать из-за скрытого сбоя в работе гормонов

Ночные пробуждения истощают организм, нарушая циркадные ритмы, регулируемые супрахиазматическим ядром в гипоталамусе, где мелатонин уступает место кортизолу под влиянием света и стресса. Бессонница часто коренится не в патологиях, а в тревоге, депрессии или десинхронизации биологических часов, вызванной нерегулярным графиком, что приводит к накоплению аденозина без полноценного восстановления. Восстановить глубокий сон возможно без фармакологии, фокусируясь на первопричинах через осознанные практики. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Тревога, будь то ситуационная или хроническая, активирует симпатическую нервную систему, повышая уровень кортизола и блокируя синтез ГАМК — ключевого нейромедиатора релаксации. По словам сомнолога, депрессия провоцирует фрагментированный сон из-за дисбаланса серотонина, когда засыпание удается, но ночные пробуждения повторяются, лишая фазы медленного сна. Сбитый режим, или социальный джетлаг, дезориентирует ген CLOCK и PER, заставляя мозг адаптироваться ежедневно, что усугубляет усталость даже при физическом истощении.

"Сон нарушается по трем основным причинам. Первая — это тревога, и она может быть как ситуационной, например перед перелетом, экзаменом или важной встречей, так и хронической. Когда человек постоянно находится в тревожном состоянии, читает тревожные новости, переживает по любому поводу, ему сложно расслабиться и заснуть. В такой ситуации нужно выявить причину тревоги и по возможности ее устранить или хотя бы осознать и принять", — отметил врач-терапевт, сомнолог Павел Кудинов.

Специалист подчеркивает: снотворные — крайняя мера, бесполезная без коррекции причин, ведь они маскируют симптомы, не восстанавливая нейронные цепи. Стабилизация графика, терапия тревоги и психотерапия депрессии возвращают антропологически естественный цикл сна-бодрствования, эволюционно адаптированный к солнечным ритмам. Результат — глубокое обновление на биохимическом уровне без химических вмешательств.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Смертельный укол красоты: обычный маникюр может запустить необратимую цепную реакцию в крови вчера в 15:55

Маленький порез или поход на маникюр могут обернуться септическим шоком. Узнайте, как иммунитет превращается в главного врага.

Читать полностью » Слуховой капитал тает на глазах: привычка ставить громкость на максимум крадёт годы ясности вчера в 10:32

Биологический ресурс уха ограничен 15 тысячами клеток, которые не умеют обновляться. Узнайте, почему современный город лишает нас возможности слышать мир.

Читать полностью » Микробы-невидимки крадут молодость: бактерия из зубного налета ускоряет старение всего тела вчера в 9:31

Микрофлора полости рта оказалась тесно связана с состоянием сердца и скоростью старения. Новая технология PerioTrap предлагает лечить десны без химии.

Читать полностью » Лейка из неба: как дождь и ветер превращают зиму в испорченное здоровье вчера в 0:57

Неожиданная угроза зимы: почему холод и влажность становятся врагами здоровья и как защитить кожу.

Читать полностью » Биологический компас фертильности: сезон года влияет на мужское здоровье сильнее любого климата 01.03.2026 в 20:25

Масштабное исследование 15 тысяч мужчин выявило неожиданную закономерность: клетки организма синхронизируются с календарем вне зависимости от погоды за окном.

Читать полностью » Сердце больше не ждёт старости: опасный тренд настигает молодых людей в самом расцвете сил 01.03.2026 в 19:10

Статистика госпитализаций выявила пугающий парадокс: пока общая смертность падает, молодые люди попадают на операционный стол всё чаще.

Читать полностью » Биологический балласт оказался мифом: исчезновение одной хромосомы бьёт по сердцу и коже 01.03.2026 в 18:06

У 40% мужчин преклонного возраста из клеток исчезает Y-хромосома. Этот скрытый процесс провоцирует болезни сердца и разрушает коллаген, меняя внешность.

Читать полностью » Тайная жизнь организма стала явью: умное белье считает газы и выдает правду о здоровье кожи 01.03.2026 в 17:03

Ученые создали датчик для нижнего белья, который фиксирует работу кишечника с точностью 94,7%. Выяснилось, что старые нормы метеоризма занижены вдвое.

Читать полностью »

Новости
Наука
Копеечный треугольник вместо ядерного золота: новая форма алюминия стала мощным катализатором
Недвижимость
Пыль затаилась в ожидании тепла: четкий алгоритм действий возвращает дому свежесть за два дня
Спорт и фитнес
Одежда станет велика: простая гимнастика на коврике разгоняет метаболизм без бега и прыжков
Авто и мото
Экономия, которая разоряет: современные коробки передач сдаются перед старой доброй классикой
Садоводство
Золотой запас на сотках: простая схема посадки позволяет снимать сотни килограммов еды без химии
Туризм
Золотая лазейка в пустыне: израильтяне нашли необычный способ улететь в Европу через Египет
Туризм
Пустыня крадет часы на дорогу: Dubai Outlet Mall разочаровывает остатками коллекций трехлетней давности
Недвижимость
Стиральная машина гудит, как вулкан, и требует ухода: как продлить её жизнь до 15 лет без поломок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet