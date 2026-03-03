Ночь превращается в пытку — мозг отказывается спать из-за скрытого сбоя в работе гормонов

Ночные пробуждения истощают организм, нарушая циркадные ритмы, регулируемые супрахиазматическим ядром в гипоталамусе, где мелатонин уступает место кортизолу под влиянием света и стресса. Бессонница часто коренится не в патологиях, а в тревоге, депрессии или десинхронизации биологических часов, вызванной нерегулярным графиком, что приводит к накоплению аденозина без полноценного восстановления. Восстановить глубокий сон возможно без фармакологии, фокусируясь на первопричинах через осознанные практики. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Тревога, будь то ситуационная или хроническая, активирует симпатическую нервную систему, повышая уровень кортизола и блокируя синтез ГАМК — ключевого нейромедиатора релаксации. По словам сомнолога, депрессия провоцирует фрагментированный сон из-за дисбаланса серотонина, когда засыпание удается, но ночные пробуждения повторяются, лишая фазы медленного сна. Сбитый режим, или социальный джетлаг, дезориентирует ген CLOCK и PER, заставляя мозг адаптироваться ежедневно, что усугубляет усталость даже при физическом истощении.

"Сон нарушается по трем основным причинам. Первая — это тревога, и она может быть как ситуационной, например перед перелетом, экзаменом или важной встречей, так и хронической. Когда человек постоянно находится в тревожном состоянии, читает тревожные новости, переживает по любому поводу, ему сложно расслабиться и заснуть. В такой ситуации нужно выявить причину тревоги и по возможности ее устранить или хотя бы осознать и принять", — отметил врач-терапевт, сомнолог Павел Кудинов.

Специалист подчеркивает: снотворные — крайняя мера, бесполезная без коррекции причин, ведь они маскируют симптомы, не восстанавливая нейронные цепи. Стабилизация графика, терапия тревоги и психотерапия депрессии возвращают антропологически естественный цикл сна-бодрствования, эволюционно адаптированный к солнечным ритмам. Результат — глубокое обновление на биохимическом уровне без химических вмешательств.