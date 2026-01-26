Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Глубоководные вирусы
Глубоководные вирусы
© NewsInfo.Ru by Алексей Кузнецов is licensed under public domain
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 9:21

Свет туда не доходит, кислород исчезает: океанская дыра оказалась рассадником неизвестной жизни

Учёные обнаружили 1730 неизвестных вирусов в изолированной морской воронке — Nature

Под толщей вод Южно-Китайского моря учёные обнаружили пространство, которое долгое время оставалось скрытым от науки. На первый взгляд оно кажется безжизненным, однако внутри скрывается сложная микробная экосистема с тысячами неизвестных форм. Исследование показало, что в изолированной среде обитают сотни ранее неописанных микроорганизмов и вирусов. Об этом сообщает издание Nature.

Загадка глубины, скрытая от океана

Речь идёт о Дыре Дракона — подводной карстовой воронке у архипелага Саньша Юнлэ. Её глубина достигает 301 метра, а ширина превышает 160 метров, что делает объект одной из крупнейших океанических голубых дыр на планете. Впервые её подробно нанесли на карту китайские исследователи в 2016 году, после чего она стала уникальной природной лабораторией.

По мнению учёных, структура сформировалась в эпоху, когда уровень моря был значительно ниже. Дождевая вода постепенно растворяла известняк, создавая многоуровневые стены. Позднее воронка оказалась затопленной и практически изолированной от океанических течений, что определило её современные условия.

Отсутствие кислорода как ключ к уникальной среде

Главная особенность Дыры Дракона — отсутствие перемешивания воды. Узкий вход и отвесные стены препятствуют поступлению кислорода с поверхности. Уже на сравнительно небольшой глубине его концентрация резко падает, а затем полностью исчезает.

Исследователи зафиксировали чёткую стратификацию воды: каждый слой отличается собственным химическим составом. Подобные изолированные зоны ранее уже позволяли находить неожиданные формы жизни, включая экосистемы, где жизнь существует без света и поддерживается исключительно химическими реакциями.

Микробы вместо привычной фауны

Ниже отметки около 100 метров в воронке исчезают рыбы, водоросли и растения. Их место занимают микроорганизмы, использующие серу и другие соединения как источник энергии. В первой бескислородной зоне доминируют бактерии Thiomicrorhabdus и Sulfurimonas, составляя до 90 процентов всей микробной массы.

Ещё глубже условия становятся жёстче: исчезают нитраты и накапливается сероводород. Здесь преобладают бактерии, восстанавливающие сульфаты, а также редкие микроорганизмы, приспособленные к экстремальной химической среде.

Вирусы запечатанного мира

Особый интерес вызвали вирусы, обитающие в этих слоях. Учёные выявили 1730 различных типов, значительная часть которых не относится ни к одной известной группе. По мере погружения вирусное сообщество заметно меняется.

Эти данные дополняют современные представления о том, какую роль вирусы играют в экосистемах и эволюции, включая случаи, когда гигантские вирусы вмешиваются в работу клеток. В лаборатории исследователям удалось вырастить 294 штамма бактерий, причём более 20 процентов оказались ранее неизвестными науке.

Дыра Дракона остаётся редким примером почти полностью изолированной морской среды. Её изучение помогает понять, как жизнь приспосабливается к отсутствию света и кислорода, и расширяет представления о границах обитаемости в экстремальных условиях.

Автор Алексей Кузнецов
Алексей Кузнецов — физик-теоретик, к.ф.-м.н. с 12-летним опытом. Работал в ИФ им. Завойского и проектах CERN. Эксперт по квантовым и высоким технологиям.

