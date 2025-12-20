Невероятная мимикрия: кальмар притворяется губкой, чтобы заманить добычу в смертельную ловушку

В глубинах Тихого океана исследователи случайно стали свидетелями поведения, которое до сих пор не фиксировалось ни у одного головоногого моллюска. Камеры подводного аппарата запечатлели кальмара, который зарылся в морское дно вниз головой, оставив над поверхностью лишь часть тела. Это открытие не только удивило биологов, но и напомнило, насколько мало мы знаем о жизни на абиссальных глубинах. Об этом сообщает журнал Ecology.

Неожиданная находка на абиссальной равнине

Наблюдение произошло в Кларион-Клиппертонской зоне — обширной абиссальной равнине в центральной части Тихого океана. Этот район известен не столько своей биологией, сколько запасами никеля, кобальта и марганца, поэтому он рассматривается как перспективная территория для глубоководной добычи полезных ископаемых.

На глубине около 4100 метров дистанционно управляемый подводный аппарат зафиксировал кальмара, который почти полностью ушёл в донный ил. Его тело было погружено в осадок, а сифон и два длинных щупальца оставались неподвижно вытянутыми над поверхностью. Животное находилось в перевёрнутом положении — вниз головой, что сразу привлекло внимание исследователей.

Кальмар, которого раньше не видели

По внешним признакам учёные пришли к выводу, что перед ними, вероятно, ранее неописанный вид глубоководного кальмара-хлыстохвоста. Подобные виды и без того считаются редкими, а их поведение практически не изучено из-за сложности наблюдений на таких глубинах.

"Тот факт, что это кальмар, и он покрывает себя илом, — это необычно для кальмаров, как и то, что он находится вверх ногами", — сказала ведущий автор исследования Алехандра Мехия-Саенс.

До этого закапывание в грунт наблюдали у осьминогов, каракатиц и некоторых мелководных кальмаров. Однако для глубоководных кальмаров, да ещё и в перевёрнутом положении, подобное поведение ранее не описывалось.

Как исследователи поняли, что кальмар "исчез"

Поначалу животное находилось прямо под подводным аппаратом и, казалось, не реагировало на его присутствие. Его длинные щупальца напоминали стебли стеклянных губок или трубчатых червей — типичных обитателей этой, на первый взгляд, безжизненной равнины.

В какой-то момент кальмар будто пропал из кадра. Камеры фиксировали лишь две светлые структуры, торчащие из ила.

"Сначала мы подумали, что потеряли его, потому что видели только две белые штуковины", — вспоминает Мехия-Саенс.

Лишь позже стало ясно, что животное полностью зарылось в осадок и продолжает оставаться на месте.

Маскировка или охота из засады

Наблюдая за кальмаром, команда выдвинула несколько гипотез. Первая — защитная. Кальмар мог таким образом скрываться от хищников, включая клюворылых китов и других глубоководных охотников. Покрытое илом тело и неподвижные щупальца делают его практически неотличимым от окружающего рельефа.

Вторая версия связана с охотой. В этом районе ракообразные часто перемещаются по стеклянным губкам. Щупальца кальмара, торчащие из грунта, визуально напоминали такие губки, что могло привлекать добычу.

"Если губка привлекает ракообразное, а кальмар имитирует губку и ест ракообразное, это имеет смысл", — пояснила Мехия-Саенс.

Энергетически выгодная стратегия бездны

Если гипотеза верна, кальмар использует сразу две стратегии: маскировку и ловушку. Биологи называют это формой мимикрии — животное притворяется несъедобным или неодушевлённым объектом, чтобы его игнорировали хищники и приближалась добыча.

Для абиссальной зоны, где пищи крайне мало, это может быть оптимальным решением. Преследование жертвы требует больших затрат энергии, а засада позволяет экономить ресурсы и одновременно снижает риск быть замеченным.

Почему мы так мало знаем о глубоководных кальмарах

Даже в сравнительно изученной Кларион-Клиппертонской зоне встречи с головоногими моллюсками крайне редки. В рамках более масштабного анализа исследователи зафиксировали всего 33 наблюдения кальмаров и осьминогов на протяжении примерно 5000 километров маршрутов подводных аппаратов.

Это объясняет, почему такие формы поведения становятся известны только сейчас. Глубоководные кальмары быстры, осторожны и редко попадают в поле зрения камер.

Контекст добычи полезных ископаемых

Особую тревогу у учёных вызывает то, что кальмар был обнаружен именно в зоне потенциальной промышленной разработки. Глубоководная добыча предполагает работу тяжёлой техники, которая поднимает плотные облака донных осадков и может засыпать окружающие организмы.

"Нарушение морского дна, скорее всего, будет иметь негативные последствия для этих животных", — отмечает Алехандра Мехия-Саенс.

Масштабы возможного ущерба пока трудно оценить, поскольку экосистемы абиссальных равнин остаются слабо изученными.

Почему такие открытия особенно важны сейчас

Исследователи подчёркивают: мы всё больше зависим от ресурсов глубин океана, но при этом плохо понимаем, какие формы жизни там существуют и насколько они уязвимы. Каждый новый факт — будь то неизвестный вид или неожиданная стратегия выживания — добавляет аргументы в пользу осторожного подхода к освоению морского дна.

Подобные находки наглядно показывают, что даже в районах, которые кажутся однообразными и "пустыми", скрываются сложные и уникальные экосистемы.

Сравнение: поведение мелководных и глубоководных кальмаров

У мелководных кальмаров и каракатиц закапывание в песок или ил — известная тактика защиты. Они используют её для маскировки и охоты, часто меняя окраску кожи. Глубоководные кальмары, напротив, считались в основном активными пловцами, полагающимися на скорость и манёвренность.

Наблюдение в CCZ показывает, что и на больших глубинах возможны сложные поведенческие стратегии, ранее не связывавшиеся с кальмарами. Это сближает их с донными беспозвоночными и расширяет представления о гибкости поведения головоногих.

Популярные вопросы о глубоководных кальмарах

Почему такие виды находят так редко?

Абиссальные глубины труднодоступны, а сами кальмары осторожны и редко попадают в объектив камер.

Может ли это быть действительно новый вид?

Да, учёные считают это вероятным, так как многие глубоководные кальмары до сих пор не описаны.

Опасна ли добыча полезных ископаемых для таких животных?

Потенциально да, поскольку она нарушает донные осадки и может уничтожать или засыпать обитателей дна.