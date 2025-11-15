Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Сумеречная зона океана
Сумеречная зона океана
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 21:28

pH 12 — уровень, способный сжечь кожу, но микробы там процветают: вот как они ломают законы природы

Микробы выживают в ярко-голубом иле у Марианской впадины — Шуботц

Глубины океана до сих пор остаются одной из наименее изученных экосистем Земли. В многокилометровой толще воды скрываются организмы, которые способны существовать в условиях давления, солёности и химического состава, несовместимых с жизнью большинства известных форм. Особенно удивительны микробы, которые выживают там, где концентрация питательных веществ ничтожна, а pH достигает экстремальных значений. Недавнее открытие в районе Марианской впадины стало одним из самых впечатляющих примеров возможностей жизни адаптироваться к невозможным условиям.

Где нашли экстремофилов

Исследователи изучили два грязевых вулкана, расположенных неподалёку от Марианской впадины на глубине около 3000 метров. Там они обнаружили ярко-голубой осадок с уровнем pH около 12 — это одно из самых щёлочных естественных мест на планете. Такой ил способен вызвать химический ожог при прикосновении, но, несмотря на враждебность среды, анализ показал наличие микробных сообществ.

"Просто невероятно интересно получить представление о такой среде обитания микроорганизмов, поскольку мы подозреваем, что изначальная жизнь могла зародиться именно в таких местах", — говорит Флоренс Шуботц.

Работа, опубликованная в Communications Earth & Environment, показывает, насколько глубинная биосфера может быть разнообразной и независимой от солнечной энергии.

Как исследовали вулканические отложения

Команда геолога Палаша Кумавата изучила отложения, извлечённые экспедицией судна Sonne в 2022 году. Один из кернов, взятых в районе вулкана Пакман, состоял преимущественно из серпентинита и брусита — минералов, практически не затронутых морской водой. Именно они придают породе насыщенный синий оттенок.

По мере приближения к верхним слоям осадок становится бледнее: брусит растворяется солёной водой, и серпентинит приобретает зелёно-голубой цвет. В этих переходных слоях учёные обнаружили молекулы липидов — структурные элементы клеточных мембран бактерий и архей. Их хорошая сохранность указывает на присутствие живых микробных сообществ, способных противостоять высокой щёлочности.

Дополнительно исследователи зафиксировали резкую разницу между организмами, обитающими в обычных пелагических отложениях, и теми, что живут в глубинном серпентинитовом иле. Это подтверждает, что даже небольшие химические изменения среды формируют уникальные экосистемы.

Как выживают микробы при pH 12

Серпентиниты обеспечивают условия для хемосинтетической жизни: здесь энергия образуется без солнечного света. Микробы используют метан и потребляют сульфаты, выделяя сероводород — процесс, напоминающий фотосинтез, но без участия света. Такие биогеохимические реакции позволяют поддерживать целые сообщества в местах, где органического углерода практически нет.

"До сих пор наличие в этой системе микроорганизмов, вырабатывающих метан, предполагалось, но напрямую подтвердить это не удавалось", — отмечает Шуботц.

Новые данные впервые показали присутствие подобных микробов в столь экстремальных, глубоких и плотных отложениях.

Сравнение экстремальных сред

Показатель Грязевые вулканы у Марианской впадины Обычное морское дно Гидротермальные источники
Глубина ~3000 м 0-6000 м 2000-4000 м
pH До 12 7,5-8,3 От кислых до нейтральных
Источник энергии Метан, сульфаты Органика сверху Химические реакции серы и металлов
Типы микробов Экстремальные археи и бактерии Пелагические сообщества Хемосинтетические организмы

Как действовали исследователи: пошаговый подход

  1. Сбор кернов с глубины почти 3 км с помощью специализированных буровых систем.

  2. Описание стратиграфии и определение минералов в слоях осадка.

  3. Извлечение липидов и других молекулярных биомаркеров из серпентинита.

  4. Сравнение состава органики с поверхностными и глубоководными микробными сообществами.

  5. Анализ изменения цвета и химии пород в точках перехода между зонами.

  6. Интерпретация данных с точки зрения эволюции ранней биосферы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: предполагать, что жизнь не может существовать при pH 12.
    → Последствие: пропуск потенциально важных экстремофильных экосистем.
    → Альтернатива: исследовать даже "непригодные" среды на предмет биосигнатур.
  • Ошибка: считать липиды признаком древних сообществ.
    → Последствие: неправильное понимание текущей биологической активности.
    → Альтернатива: анализировать степень сохранности молекул и их распределение.
  • Ошибка: игнорировать глубокие слои серпентинита.
    → Последствие: неполные сведения о химических циклах океанического дна.
    → Альтернатива: бурение, охватывающее максимально глубокие области.

А что если подобные условия были колыбелью жизни?

Экстремальные среды, подобные тем, что обнаружены у Марианской впадины, напоминают предполагаемые условия ранней Земли: высокая щёлочность, нехватка органики и интенсивная химическая активность. Уникальные микробные сообщества могут повторять стратегии, характерные для первичных организмов. Это делает грязевые вулканы важными моделями для поиска следов жизни на других планетах, включая Марс и спутники Юпитера.

Плюсы и минусы изучения экстремофильных микробов

Плюсы Минусы
Раскрывают границы выживания жизни Трудность доступа к образцам
Помогают понять происхождение биосферы Ограниченные данные о динамике колоний
Полезны для астробиологии Требуют дорогостоящих экспедиций
Позволяют изучать уникальные химические циклы Высокий риск ошибок при интерпретации

FAQ

Как микробы выдерживают pH 12?
Специальные мембранные липиды защищают их клетки и поддерживают внутреннюю химическую стабильность.

Почему осадок такой ярко-синий?
Из-за высоких концентраций брусита и серпентинита, которые почти не взаимодействуют с морской водой.

Могут ли такие микробы существовать на других планетах?
Да, условия с высоким pH и хемосинтетическими реакциями возможны на Европе, Энцеладе и Марсе.

Интересные факты

  • pH 12 встречается крайне редко в природных экосистемах.
  • Серпентинитовые системы считаются возможным местом зарождения жизни.
  • Хемосинтетические микробы могут работать как биологические "фабрики" энергии.

Исторический контекст

1970-е — открытие хемосинтетических экосистем у гидротермальных источников.

2000-е — активное изучение серпентинитовых полей как аналогов древней Земли.

2022 год — экспедиция Sonne выявляет новые экстремальные экосистемы у Марианской впадины.

