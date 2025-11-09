Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 2:15

Монстр из бездны проснулся: на дне океана нашли существо, которое не должно было существовать

Учёные WHOI и Университета Консепсьон обнаружили новый вид ракообразных на глубине 8000 метров в Атакамском желобе

14 октября 2024 года с мыса Канаверал в США стартовала межпланетная миссия NASA Europa Clipper. Этот аппарат направился к одной из самых загадочных лун Солнечной системы — Европе, спутнику Юпитера. Его цель — исследовать подлёдный океан, который, как полагают учёные, может скрывать формы жизни. Пока зонд только приближается к своей цели, на самой Земле исследователи открывают не менее поразительные тайны, скрытые в глубинах наших океанов.

Новая жизнь на дне Атакамского желоба

Учёные из Океанографического института Вудс-Хоул (WHOI, США) и Университета Консепсьон (Чили) недавно сообщили об открытии неизвестного ранее хищного ракообразного, найденного в одной из самых глубоких океанических впадин мира. На глубине почти 8000 метров под поверхностью, где царит вечная тьма и давление в сотни раз превышает атмосферное, они обнаружили вид, получивший название Dulcibella camanchaca. Его название отсылает к слову "тьма" в андахских языках.

Существа с призрачным белым панцирем и устрашающими конечностями живут в полной темноте, за пределами афотической зоны, куда не проникает ни один солнечный луч. Их внешний вид сравнивают с инопланетными созданиями — и, возможно, не без основания.

"Самое интересное, что данные ДНК и морфологии указывают на то, что этот вид также является новым родом, что подчеркивает, что впадина Атакама является эндемичным очагом", — отметила ведущий автор исследования, эксперт по зоне Хадаль Джоханна Уэстон.

Исследование появилось в журнале Systematics and Biodiversity и стало доказательством того, насколько богатой и уникальной остаётся жизнь даже на предельных глубинах океана.

Где нашли Dulcibella camanchaca

Атакамский желоб, или Перуано-Чилийское углубление, протянулся вдоль западного побережья Южной Америки на 6000 километров. В районе северного Чили он достигает глубины почти 8000 метров — это самая нижняя точка восточной части Тихого океана. Эту область называют зоной Хадаль, где давление достигает 800 атмосфер и жизнь адаптируется к экстремальным условиям.

В 2023 году команда Института океанографии Миленио (IMO) провела экспедицию на исследовательском судне Abate Molina, подаренном Чили японским правительством в начале 90-х. После погружений образцы были доставлены на поверхность, заморожены и подвергнуты генетическому анализу, что позволило выделить новый вид.

"Это открытие подчёркивает важность продолжения глубоководных исследований океана, особенно в предгорьях Чили", — заявила Каролина Гонсалес, один из ведущих авторов исследования из ИМО.

Сравнение: Земные глубины и миссия Europa Clipper

Параметр Атакамский желоб Европа (спутник Юпитера)
Среда Вода под давлением 800 атм Подлёдный солёный океан
Температура Около 2°C -160°C под поверхностью
Глубина до 8000 м лёд толщиной до 20 км
Цель исследования Изучение эндемичной жизни Поиск признаков жизни
Организация WHOI, IMO NASA

Обе миссии — земная и космическая — объединяет одно: поиск жизни там, где, казалось бы, её быть не может.

Советы шаг за шагом

Этап Инструмент / подход Результат
Сбор образцов Дистанционные батискафы Минимизация воздействия на экосистему
Заморозка материала Контейнеры с азотом Сохранение структуры тканей
Генетический анализ Секвенаторы нового поколения Выявление уникальных геномов
Морфологическое описание Электронные микроскопы Точная классификация
Сравнение с базами данных Bioinformatics tools Подтверждение нового вида

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка → Использование неадаптированных приборов при погружении
    Последствие → Повреждение оборудования и потеря данных
    Альтернатива → Применение глубоководных аппаратов с титановыми корпусами
  • Ошибка → Отсутствие консервации образцов
    Последствие → Деградация ДНК и невозможность анализа
    Альтернатива → Использование шоковой заморозки при -80°C
  • Ошибка → Недооценка локальной экосистемы
    Последствие → Ущерб уникальным видам
    Альтернатива → Минимальное вмешательство и строгий мониторинг биоценоза

А что если…

А что если океаны Земли — это репетиция перед встречей с внеземной жизнью? Если микроскопические формы способны выживать при давлении в сотни атмосфер и без света, значит, подлёдные океаны Европы или Энцелада могут таить аналогичные формы биологии. Europa Clipper в ближайшие годы даст первый шанс это проверить.

Плюсы и минусы глубоководных исследований

Плюсы Минусы
Расширение знаний о жизни на Земле Высокая стоимость экспедиций
Возможность создания новых технологий Ограниченные сроки погружений
Перспектива медицинских и биотехнологических открытий Риски для экипажей и оборудования

FAQ

Как выбирают место для глубоководных исследований?
Используются карты морского дна, данные сонара и термальных датчиков, чтобы определить потенциально богатые экосистемы.

Сколько стоит одна экспедиция в зону Хадаль?
Средняя стоимость — от 5 до 15 миллионов долларов в зависимости от глубины и используемого оборудования.

Что лучше использовать — автономные или пилотируемые аппараты?
Автономные устройства безопаснее и способны работать дольше, но пилотируемые дают больше визуальной информации.

Мифы и правда

Миф: На глубине 8000 метров нет жизни.
Правда: Исследования WHOI и IMO показали, что даже в этих условиях существует активная экосистема.

Миф: Все глубоководные организмы слепы.
Правда: У некоторых видов есть светочувствительные органы, реагирующие на биолюминесценцию.

Миф: Глубоководные исследования не имеют практической пользы.
Правда: Изучение микроорганизмов помогает в разработке антибиотиков и устойчивых материалов.

Сон и психология

Учёные отмечают, что участие в глубоководных миссиях влияет на восприятие времени и сна. Из-за изоляции и постоянного звука приборов мозг теряет ощущение суток. Для нормализации состояния экипажи используют светотерапию и строгое расписание сна.

Три интересных факта

  1. Давление в зоне Хадаль сравнимо с весом 50 реактивных самолётов, давящих на площадь размером с человеческое тело.

  2. Dulcibella camanchaca — первое известное существо, способное питаться своими сородичами на такой глубине.

  3. Секвенирование его генома может помочь разработать ферменты, устойчивые к высоким давлениям для медицины и промышленности.

Исторический контекст

Первые спуски в океанские впадины начались в середине XX века. В 1960 году батискаф "Триест" достиг дна Марианской впадины, а спустя полвека технологии позволили исследовать и Атакамский желоб. Сегодня эти миссии становятся международными проектами, объединяющими океанологов, инженеров и биологов из разных стран.

