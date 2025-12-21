Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 17:02

Рождалась в огне, а выжила в воде: как молодая Земля не растеряла главный ресурс для жизни

Сегодня океаны покрывают большую часть Земли, но когда-то планета выглядела совсем иначе — как раскалённый шар с бурлящим морем магмы. Долгое время считалось, что вода появилась позже и в основном "пришла" извне, а недра могли удерживать лишь ограниченные объёмы. Теперь лабораторные эксперименты намекают: в самом начале истории Земли глубинные минералы могли запасти воды куда больше, чем думали. Об этом сообщает журнал Science.

Как "магматический океан" мог спрятать воду в камне

В гадейский эон, около 4,4 млрд лет назад, поверхность Земли была покрыта океаном расплавленной породы. По мере остывания магма кристаллизовалась, и из неё формировались первые мантийные минералы. В расплаве уже могли быть растворены молекулы воды — часть принесла ранняя бомбардировка водоносными астероидами и ледяными кометами, а часть удерживалась в самой расплавленной породе.

Главная идея новой работы проста и одновременно неожиданна: молодая Земля могла "не потерять" воду даже в условиях экстремального жара, потому что глубинные минералы встраивали её в свою кристаллическую решётку. Если это так, то водный резервуар в недрах мог быть сопоставим по объёму с целым океаном, причём в некоторых оценках — намного больше прежних представлений.

Бриджманит — ключевой "контейнер" нижней мантии

В центре исследования — бриджманит. Это один из самых распространённых минералов мантии, сегодня его доля оценивается как доминирующая (в популярной формулировке — около 60% мантии). Он устойчив при колоссальных давлениях и температурах и характерен для нижней мантии — слоя, который начинается значительно глубже переходной зоны и уходит почти до границы с ядром.

Условия там запредельные: глубины в тысячи километров, температура, способная превышать 4000 °C, и давление, измеряемое сотнями тысяч атмосфер. Именно поэтому вопрос "сколько воды вмещает бриджманит" нельзя решить обычными методами — нужно буквально воспроизвести адскую кухню недр в лаборатории.

Что показали эксперименты с алмазной наковальней

Геохимик Вэньхуа Лу из Китайской академии наук и коллеги использовали установку типа алмазной наковальни с лазерным нагревом. Образец породы зажимают между двумя алмазами, добиваясь сверхвысокого давления, а затем точечно нагревают лазерами, чтобы приблизиться к температурам нижней мантии.

Дальше — самое важное: при повышении температуры бриджманит начинал удерживать больше воды, "вплетая" её в структуру. Это означает, что в эпоху остывания магматического океана именно горячие глубины могли стать эффективным хранилищем, а не почти сухой зоной, как считали ранее. В прошлых оценках встречалась идея, что бриджманит содержит менее 220 частей на миллион воды по массе; новые результаты предполагают, что потенциал минерала существенно выше — вплоть до уровней, меняющих общую картину водного бюджета ранней Земли.

"Полученные результаты… добавляют еще один важный элемент к сложной и многогранной головоломке", — пишет петролог Майкл Уолтер.

От древнего "подземного океана" — к круговороту воды

На первый взгляд кажется, что вода либо в океане, либо в атмосфере. Но в геологии давно обсуждают глубокий круговорот: вода уходит в недра вместе с субдуцирующими плитами и на время запирается в минералах, а затем возвращается на поверхность через вулканизм и дегазацию. Новое исследование добавляет к этому сюжету ранний пролог: если бриджманит уже на заре истории планеты мог активно встраивать воду, то круговорот мог стартовать раньше, чем принято было думать, и идти по более "богатому" сценарию.

Авторы предполагают, что со временем перемешивание мантии, тектоника плит и подъём мантийных плюмов перераспределяли воду: часть выводилась к поверхности, часть могла остаться на глубине и до наших дней. Это не отменяет роль комет и астероидов в доставке воды, но меняет представление о том, сколько из принесённого удавалось удержать внутри планеты, пока Земля остывала.

Почему это важно для истории обитаемости

Вода — один из ключевых факторов обитаемости: она участвует в формировании океана, климата, химического выветривания и, в конечном итоге, условий для биосферы. Если ранняя Земля могла "переждать" горячую фазу, спрятав значительные объёмы воды в глубинах, то переход от раскалённой планеты к миру с океанами и устойчивыми поверхностными условиями выглядит более объяснимым.

При этом исследователи не утверждают, что загадка происхождения воды решена раз и навсегда. Скорее, добавляется ещё один механизм сохранения — аккуратный, минеральный, работающий там, где жидкая вода существовать не могла.

Сравнение: вода на поверхности и вода в мантии

Поверхностная вода — это океаны, ледники, реки и атмосфера: её легко измерять и наблюдать напрямую. Мантийная вода — это молекулы, встроенные в минералы или связанные в расплавах на глубине: её не "увидишь", её приходится оценивать по экспериментам и косвенным признакам.

Если поверхностный резервуар чувствителен к климату и испарению, то глубинный — к фазовым переходам минералов, температуре и давлению. В гадейскую эпоху, когда поверхность была расплавлена, именно глубинный вариант мог оказаться главным способом "не потерять" влагу.

Популярные вопросы о воде в мантии Земли

Правда ли, что в недрах есть "океан воды"?

Речь обычно не о подземном море в привычном смысле, а о воде, химически "спрятанной" в кристаллах минералов или в расплавах на глубине.

Как учёные вообще измеряют воду на глубине тысяч километров?

Напрямую — никак. Используют высоко-давленческие эксперименты (например, алмазные наковальни), а также геофизические и геохимические косвенные данные.

Что лучше объясняет появление океанов — кометы или мантия?

Это не взаимоисключающие версии: кометы и астероиды могли доставить воду, а мантийные минералы — помочь удержать её и затем постепенно вывести к поверхности.

Сколько "стоит" такой эксперимент и зачем он нужен?

Точные суммы зависят от лаборатории и оборудования, но смысл в другом: без таких установок невозможно проверить, как ведут себя минералы при давлениях и температурах глубинной мантии, а значит, нельзя корректно считать водный баланс Земли.

