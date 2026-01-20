Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Юпитер
Юпитер
© nasa.gov by NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS and Tanya Oleksuik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Наука
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 21:33

Считала Юпитер "чёрным ящиком" — вычисления впервые показали, сколько в нём кислорода

Модель показала избыток кислорода на Юпитере в 1,5 раза — Чикагский университет

Под плотными облаками Юпитера может скрываться куда больше, чем подсказывает его яркая "полосатая" оболочка. Учёные давно пытаются понять, сколько воды и кислорода заключено в недрах газового гиганта, но прямые измерения там почти недоступны. Теперь на помощь пришли вычисления: новая симуляция впервые связала воедино движение газов и сложную химию. Об этом сообщает Чикагский университет.

Почему заглянуть под облака Юпитера так трудно

Верхние слои атмосферы планеты выглядят эффектно: штормы, вихри и многослойные облака постоянно меняют картину. Но именно эта "бурная крышка" мешает увидеть глубже — облака на Юпитере настолько плотные, что аппараты не могут надёжно измерить состав нижних слоёв напрямую. В тексте напоминается, что зонд NASA Galileo во время погружения потерял связь с Землёй, а миссия Juno изучает планету с орбиты, собирая данные о верхних уровнях атмосферы.

Орбитальные измерения помогают определить, какие вещества присутствуют наверху: среди них называют аммиак, метан, гидросульфид аммония, воду и угарный газ. Дальше начинается самое сложное: эти данные нужно "протянуть" в глубину, учитывая, как вещества перемешиваются, нагреваются, охлаждаются и вступают в реакции. Именно из-за этой цепочки допущений разные работы порой приходили к заметно отличающимся оценкам воды, а значит и кислорода.

Модель, где химия и движение атмосферы работают вместе

Команда из Чикагского университета и Лаборатории реактивного движения решила соединить два подхода в одной симуляции: химическое моделирование и гидродинамику. По словам авторов, это важно потому, что одна только химия не описывает капли и поведение облаков, а "чистая" гидродинамика вынужденно упрощает химические превращения.

Исследование, опубликованное в журнале The Planetary Science Journal, авторы называют шагом к более реалистичной картине "глубокой" атмосферы Юпитера. В центре внимания оказался давний спорный вопрос: сколько кислорода содержит газовый гигант относительно Солнца.

"Это давний спор в планетарных исследованиях, — сказал постдокторант Чикагского университета и первый автор статьи Джихён Ян. — Это свидетельство того, как новейшее поколение вычислительных моделей может изменить наше понимание других планет".

Кислород, вода и ключ к истории Солнечной системы

Согласно их анализу, на Юпитере, вероятно, примерно в полтора раза больше кислорода, чем у Солнца. В материале подчёркивается, что предыдущие оценки расходились: часть работ указывала на существенно меньшие значения. Такой параметр важен не ради рекорда, а как подсказка о прошлом: значительная доля кислорода связана с водой, а вода в зависимости от условий ведёт себя по-разному — где-то остаётся паром, а где-то легче накапливается в виде льда. Поэтому оценки кислорода помогают уточнять сценарии формирования планеты и её возможной миграции в ранней Солнечной системе.

Ещё один вывод модели касается перемешивания атмосферы: авторы предполагают, что вертикальная циркуляция может быть гораздо медленнее, чем считалось.

"Наша модель предполагает, что диффузия должна быть в 35-40 раз медленнее стандартного предположения", — сказал Ян.

Автор Алексей Морозов
Алексей Морозов — астроном, выпускник СПбГУ. Более 10 лет опыта в сфере наблюдательной астрономии. Эксперт по небесной механике, эволюции звезд и экзопланетам.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

У человека насчитывают от 22 до 33 органов чувств — The Conversation вчера в 16:54
Зрение и слух — лишь вершина айсберга: тело тайно управляет восприятием через десятки сигналов

Современная наука всё чаще ставит под сомнение идею пяти органов чувств. Исследования показывают, что человеческое восприятие гораздо сложнее и многослойнее.

Читать полностью » Человеческий язык снижает когнитивную нагрузку мозга — Nature Human Behaviour вчера в 12:02
Мы говорим слишком сложно, но мозг выбрал именно это — причина оказалась неожиданной

Почему человеческая речь далека от цифровой логики и как предсказуемость языка снижает нагрузку на мозг — новые выводы учёных о природе общения и развитии ИИ.

Читать полностью » МРТ выявила смещение мозга астронавтов после полётов – PNAS вчера в 9:31
Микрогравитация "двигает" мозг астронавтов: после возвращения всплывает неожиданный эффект

МРТ 26 астронавтов показали: микрогравитация смещает мозг, затрагивая вестибулярные зоны — риск для равновесия и реабилитации при полётах на МКС, Луну и Марс.

Читать полностью » В Бахрейне нашли редкую фаянсовую маску возрастом 3300 лет — BACA вчера в 5:16
Древняя маска молчала 3300 лет, но теперь она готова рассказать свою главную тайну

В Бахрейне археологи нашли редкую фаянсовую маску эпохи Дильмуна, обнаруженную в коллективном захоронении и способную пролить свет на древние ритуалы.

Читать полностью » PIEZO2 в нервах шейки матки включил рефлекс усиления схваток — учёные 18.01.2026 в 18:48
Схватки слабеют и роды затягиваются из-за одного сбоя — он связан не с гормонами

Исследование показывает: механосенсоры PIEZO в матке и нервах переводят давление и растяжение в сигналы, усиливающие и синхронизирующие схватки — новый взгляд на роды.

Читать полностью » Под площадкой аэропорта обнаружены артефакты возрастом 7 тыс лет — археологи 18.01.2026 в 17:41
Самолёты подождут: под аэропортом нашли хрупкий архив жизни длиной в семь тысяч лет

Под будущим аэропортом в Польше нашли следы жизни от неолита до Нового времени. Как археологические открытия влияют на стройку.

Читать полностью » Магнитный северный полюс смещается от Канады в сторону Сибири — LA NACION 18.01.2026 в 16:45
Компас больше не указывает "туда же" — магнитный север снова сместился

Магнитный полюс Земли снова смещается, вынуждая обновить Мировую магнитную модель 2025. Это коснется навигации, авиации, флота и повседневных гаджетов — но где именно начнется эффект и какие маршруты изменятся на полярных трассах?

Читать полностью » Вирус томатов поможет контролировать очистку сточных вод — Scientific Reports 18.01.2026 в 16:14
Вместо следов опасных вирусов ищут следы помидоров: новая методика меняет подход к контролю воды

Ученые предложили использовать вирус томатов как устойчивый биомаркер, способный упростить контроль очистки сточных вод и оценку их безопасности.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Кошки распознают эмоции по голосу и языку тела — Le mag du chat
Садоводство
Фазы Луны определяют сроки посевов и ухода за растениями — садоводы
Туризм
Диспенсеры в отелях могут нести риски для здоровья — эксперты по туризму
Еда
Слишком горячая пища травмирует пищевод и желудок — диетологи
Авто и мото
Зимой давление в шинах снижают на 0.1-0.2 бара для сцепления — шиномонтажник
Дом
Лимонное масло помогло убрать жирные следы на полу — Сара Апарасио
Авто и мото
Решение о покупке авто чаще зависит от кредита, а не от сезона — Дмитрий Попов
Еда
Макароны с тушёнкой на сковороде готовятся за 30 минут — повар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet