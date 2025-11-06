Земля подаёт сигналы изнутри: спутники услышали, как просыпается ядро

Учёные сделали шаг к разгадке того, что скрывается под толщей земной коры. С помощью спутников удалось зафиксировать редкое явление, происходящее между мантией и ядром — на глубине более двух тысяч километров. Исследователи впервые увидели, как из космоса можно наблюдать изменения внутри планеты. Об открытии рассказала Шарлотта Гонь Гурантон из Парижского университета Сите, чья работа опубликована в Geophysical Research Letters.

Новая перспектива: как спутники "слышат" Землю

Данные, положенные в основу исследования, были собраны во время миссии GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), запущенной США и Германией. С 2002 по 2017 год два спутника кружили вокруг Земли, фиксируя мельчайшие колебания её гравитационного поля — силы, которая удерживает всё живое на планете.

Чтобы "чувствовать" эти изменения, спутники летели строго друг за другом. Когда они пересекали участок с большей массой — горный хребет, ледник или океан, — расстояние между ними немного менялось. Эти микроскопические сдвиги регистрировались с высокой точностью, позволяя учёным составлять карту изменений массы Земли.

Ранее данные GRACE помогали отслеживать таяние ледников и исчезновение подземных вод. Но оказалось, что эта же технология открывает путь к гораздо более глубоким тайнам — на уровень, где мантия соприкасается с ядром.

Когда глубины отзываются сигналом

Анализ архивных данных GRACE показал загадочную аномалию у побережья Африки примерно в 2007 году. Этот сигнал не мог быть связан ни с движением океанских масс, ни с изменением климата.

"Он, должно быть, исходит из очень глубоких недр Земли", — пояснила геофизик Парижского университета Гюстава Эйфеля Изабель Пане.

В тот же период другие спутники зафиксировали колебания магнитного поля, совпадающие по времени и месту с гравитационными изменениями. Это наводит на мысль, что оба явления связаны между собой и имеют общее происхождение в недрах планеты.

Что скрывает мантия

Исследователи предложили возможное объяснение: в глубине мантии минерал перовскит, находящийся под колоссальным давлением, изменил свою кристаллическую структуру. Такое преобразование вызвало уплотнение пород и локальное увеличение массы. Волна этих изменений распространилась к границе мантии и ядра, вызвав деформацию примерно на 10 сантиметров.

Пусть это крошечное смещение, но даже оно способно изменить движение жидкого железа внутри ядра. А именно эти токи формируют магнитное поле Земли. Поэтому зафиксированные спутниками колебания магнитного поля вполне могли стать следствием той самой глубинной перестройки.

Сравнение миссий наблюдения

Проект Годы работы Основная цель Новые открытия GRACE (2002-2017) США-Германия Измерение гравитации и массы Земли Аномалии в недрах, связь с магнитным полем GOCE (2009-2013) ESA Изучение гравитационного градиента Карта плотности земной коры GRACE-FO (с 2018) США-Германия Продолжение миссии GRACE Наблюдение за изменениями климата и геодинамики

Советы: как исследуют Землю из космоса

Используются спутники, чувствительные к гравитационным и магнитным колебаниям. Данные сравниваются за десятилетия, чтобы выявить долгосрочные тенденции. Совмещаются измерения гравитации и магнитного поля для построения единой модели ядра и мантии.

Эти методы помогают не только лучше понимать внутреннюю структуру планеты, но и прогнозировать геофизические процессы — от вулканической активности до смещения магнитных полюсов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что спутники могут изучать только атмосферу и климат.

Последствие: недооценка их научного потенциала.

Альтернатива: миссии вроде GRACE и GRACE-FO показывают, что даже глубинные процессы можно "увидеть" из орбиты.

Ошибка: интерпретировать данные без учёта магнитных эффектов.

Последствие: неполная картина внутренних изменений Земли.

Альтернатива: использование комплексных моделей, объединяющих гравитационные и магнитные измерения.

А что если аномалий больше?

Учёные не исключают, что подобные процессы происходят регулярно — просто мы пока не умеем их фиксировать. Следующее поколение спутников GRACE-FO позволит уточнить, есть ли другие "вспышки" глубинных изменений и как часто они случаются.

Плюсы и минусы спутниковых методов

Плюсы Минусы Возможность наблюдать Землю без бурения Ограниченная точность на больших глубинах Непрерывные данные за годы Сложность интерпретации сигналов Синхронизация с другими измерениями Требуется масштабная обработка данных

FAQ

Как спутники измеряют гравитацию?

Они регистрируют малейшие изменения расстояния между двумя аппаратами, вызванные колебаниями притяжения Земли.

Можно ли увидеть землетрясения с орбиты?

Крупные события отражаются в гравитационных данных, но интерпретация требует времени и сравнения с другими источниками.

Что дальше планируют исследователи?

GRACE-FO и будущие миссии будут собирать данные для построения трёхмерной модели недр планеты и прогнозов магнитных изменений.

Мифы и правда

Миф: спутники не могут заглянуть глубже коры.

Правда: современные приборы чувствуют гравитационные колебания, связанные с процессами в мантии.

Миф: магнитное поле Земли стабильно.

Правда: оно постоянно изменяется под влиянием потоков в ядре.

Миф: GRACE занимался только климатом.

Правда: именно его данные открыли новый взгляд на геофизику планеты.

Три любопытных факта

За годы работы GRACE зафиксировал потерю массы ледников Гренландии с точностью до миллиарда тонн. Миссия GRACE-FO использует лазеры для ещё более точных измерений расстояния между спутниками. Изменения магнитного поля Земли могут предсказывать движение расплавленного железа в ядре за десятилетия вперёд.

Исторический контекст

Первые идеи о гравитационных спутниках появились в 1960-х, но только в XXI веке технологии позволили измерять такие тонкие колебания. GRACE стал поворотным моментом: он превратил космические наблюдения в инструмент изучения самых глубоких слоёв Земли.