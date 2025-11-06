Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ядро Земли
Ядро Земли
© commons.wikimedia.org by Хомелка is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 3:26

Земля подаёт сигналы изнутри: спутники услышали, как просыпается ядро

Спутники GRACE обнаружили аномалию в недрах Земли на глубине более 2000 километров

Учёные сделали шаг к разгадке того, что скрывается под толщей земной коры. С помощью спутников удалось зафиксировать редкое явление, происходящее между мантией и ядром — на глубине более двух тысяч километров. Исследователи впервые увидели, как из космоса можно наблюдать изменения внутри планеты. Об открытии рассказала Шарлотта Гонь Гурантон из Парижского университета Сите, чья работа опубликована в Geophysical Research Letters.

Новая перспектива: как спутники "слышат" Землю

Данные, положенные в основу исследования, были собраны во время миссии GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), запущенной США и Германией. С 2002 по 2017 год два спутника кружили вокруг Земли, фиксируя мельчайшие колебания её гравитационного поля — силы, которая удерживает всё живое на планете.

Чтобы "чувствовать" эти изменения, спутники летели строго друг за другом. Когда они пересекали участок с большей массой — горный хребет, ледник или океан, — расстояние между ними немного менялось. Эти микроскопические сдвиги регистрировались с высокой точностью, позволяя учёным составлять карту изменений массы Земли.

Ранее данные GRACE помогали отслеживать таяние ледников и исчезновение подземных вод. Но оказалось, что эта же технология открывает путь к гораздо более глубоким тайнам — на уровень, где мантия соприкасается с ядром.

Когда глубины отзываются сигналом

Анализ архивных данных GRACE показал загадочную аномалию у побережья Африки примерно в 2007 году. Этот сигнал не мог быть связан ни с движением океанских масс, ни с изменением климата.

"Он, должно быть, исходит из очень глубоких недр Земли", — пояснила геофизик Парижского университета Гюстава Эйфеля Изабель Пане.

В тот же период другие спутники зафиксировали колебания магнитного поля, совпадающие по времени и месту с гравитационными изменениями. Это наводит на мысль, что оба явления связаны между собой и имеют общее происхождение в недрах планеты.

Что скрывает мантия

Исследователи предложили возможное объяснение: в глубине мантии минерал перовскит, находящийся под колоссальным давлением, изменил свою кристаллическую структуру. Такое преобразование вызвало уплотнение пород и локальное увеличение массы. Волна этих изменений распространилась к границе мантии и ядра, вызвав деформацию примерно на 10 сантиметров.

Пусть это крошечное смещение, но даже оно способно изменить движение жидкого железа внутри ядра. А именно эти токи формируют магнитное поле Земли. Поэтому зафиксированные спутниками колебания магнитного поля вполне могли стать следствием той самой глубинной перестройки.

Сравнение миссий наблюдения

Проект Годы работы Основная цель Новые открытия
GRACE (2002-2017) США-Германия Измерение гравитации и массы Земли Аномалии в недрах, связь с магнитным полем
GOCE (2009-2013) ESA Изучение гравитационного градиента Карта плотности земной коры
GRACE-FO (с 2018) США-Германия Продолжение миссии GRACE Наблюдение за изменениями климата и геодинамики

Советы: как исследуют Землю из космоса

  1. Используются спутники, чувствительные к гравитационным и магнитным колебаниям.

  2. Данные сравниваются за десятилетия, чтобы выявить долгосрочные тенденции.

  3. Совмещаются измерения гравитации и магнитного поля для построения единой модели ядра и мантии.

Эти методы помогают не только лучше понимать внутреннюю структуру планеты, но и прогнозировать геофизические процессы — от вулканической активности до смещения магнитных полюсов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что спутники могут изучать только атмосферу и климат.
    Последствие: недооценка их научного потенциала.
    Альтернатива: миссии вроде GRACE и GRACE-FO показывают, что даже глубинные процессы можно "увидеть" из орбиты.

  • Ошибка: интерпретировать данные без учёта магнитных эффектов.
    Последствие: неполная картина внутренних изменений Земли.
    Альтернатива: использование комплексных моделей, объединяющих гравитационные и магнитные измерения.

А что если аномалий больше?

Учёные не исключают, что подобные процессы происходят регулярно — просто мы пока не умеем их фиксировать. Следующее поколение спутников GRACE-FO позволит уточнить, есть ли другие "вспышки" глубинных изменений и как часто они случаются.

Плюсы и минусы спутниковых методов

Плюсы Минусы
Возможность наблюдать Землю без бурения Ограниченная точность на больших глубинах
Непрерывные данные за годы Сложность интерпретации сигналов
Синхронизация с другими измерениями Требуется масштабная обработка данных

FAQ

Как спутники измеряют гравитацию?
Они регистрируют малейшие изменения расстояния между двумя аппаратами, вызванные колебаниями притяжения Земли.

Можно ли увидеть землетрясения с орбиты?
Крупные события отражаются в гравитационных данных, но интерпретация требует времени и сравнения с другими источниками.

Что дальше планируют исследователи?
GRACE-FO и будущие миссии будут собирать данные для построения трёхмерной модели недр планеты и прогнозов магнитных изменений.

Мифы и правда

  • Миф: спутники не могут заглянуть глубже коры.
    Правда: современные приборы чувствуют гравитационные колебания, связанные с процессами в мантии.

  • Миф: магнитное поле Земли стабильно.
    Правда: оно постоянно изменяется под влиянием потоков в ядре.

  • Миф: GRACE занимался только климатом.
    Правда: именно его данные открыли новый взгляд на геофизику планеты.

Три любопытных факта

  1. За годы работы GRACE зафиксировал потерю массы ледников Гренландии с точностью до миллиарда тонн.

  2. Миссия GRACE-FO использует лазеры для ещё более точных измерений расстояния между спутниками.

  3. Изменения магнитного поля Земли могут предсказывать движение расплавленного железа в ядре за десятилетия вперёд.

Исторический контекст

Первые идеи о гравитационных спутниках появились в 1960-х, но только в XXI веке технологии позволили измерять такие тонкие колебания. GRACE стал поворотным моментом: он превратил космические наблюдения в инструмент изучения самых глубоких слоёв Земли.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Дорсете обнаружено третье захоронение молодой женщины с признаками насильственной смерти вчера в 21:55
Матрилинейные королевы и их жертвы: как племя дуротригов сочетало власть женщин с жестокими казнями

В Англии обнаружены останки девочки, погребённой лицом вниз 2000 лет назад. Археологи предполагают, что это может быть свидетельством древнего ритуала.

Читать полностью » Nutritional Neuroscience: добавление оливкового масла extra virgin улучшает метаболизм и снижает вес вчера в 21:44
Голод и вес растут из-за мозга: оливковое масло первого отжима — тихий герой, который спасает гипоталамус

Учёные из Бразилии выяснили, что оливковое масло первого отжима помогает защитить мозг от воспаления и нормализует обмен веществ.

Читать полностью » На поле битвы при Каллодене нашли пушечные ядра и мушкетные пули эпохи якобитского восстания вчера в 20:51
Ирландцы спасли тысячи жизней на Каллодене: археологи нашли пули, подтверждающие легенду

На поле битвы при Каллодене найдено более 100 снарядов, пролежавших в земле почти 300 лет. Находка меняет представление о ключевом эпизоде сражения.

Читать полностью » Палеонтолог Харт: вулканическое железо заморозило тропический лес Австралии в камне вчера в 20:40
Железо вместо времени: как вулкан превратил древний лес Австралии в идеальный музей окаменелостей

Учёные раскрыли, как вулканическое железо и спокойные озёрные воды помогли сохранить мельчайшие детали древнего тропического леса Австралии.

Читать полностью » Капеллини: генетические модификации позволили перераспределить мышцы таза для вертикального положения вчера в 19:55
Шимпанзе в шоке: два генетических секрета, которые сделали наш таз идеальным для ходьбы

Учёные обнаружили генетические изменения, которые помогли нашим предкам начать ходить прямо. Как два небольших изменения в ДНК изменили строение таза?

Читать полностью » В Узбекистане нашли храмовый комплекс с фрагментами вооружения V–VII веков в Канке вчера в 19:51
В Узбекистане нашли храм с доспехами: оказывается, воины дарили богу своё лучшее оружие — и вот почему

В Узбекистане археологи обнаружили древний храм с ритуальным оружием V-VII веков. Что эта находка расскажет о военных традициях ранних тюркских культур?

Читать полностью » Каждый дополнительный приём УПП в день приводит к замедлению скорости ходьбы на 0,001 м/с в год вчера в 18:48
Ультрапереработанная еда крадёт вашу силу: учёные доказали, как она старит тело быстрее

Учёные выявили новую опасность регулярного потребления ультрапереработанных продуктов. Как такая пища влияет на физическую форму с годами?

Читать полностью » Археолог Павлова: в Старой Ладоге обнаружена монета типа Rispling S52 вчера в 18:45
Эта монета пролежала в земле тысячу лет: теперь она рассказывает о том, как Древняя Русь торговала с миром

Археологи нашли в Старой Ладоге редчайшую монету X века. Что это открытие расскажет о денежном обращении Древней Руси и её торговых связях?

Читать полностью »

Новости
Дом
Серый и тёмно-зелёный: эти цвета создают гармонию и спокойствие в спальне
Красота и здоровье
Врач Екатерина Демьяновская назвала ключевые признаки астении и хронической усталости
Питомцы
Собаки ориентируются по магнитному полю Земли во время дефекации
Спорт и фитнес
Учёные подтвердили: прекращение физических нагрузок снижает уровень серотонина и эндорфинов
Садоводство
Специалисты Decoessfera: фольга улучшает освещённость и урожайность лимонных деревьев
Туризм
Три главные достопримечательности Беларуси: Несвиж, Мир и костёл в Гервятах
Спорт и фитнес
Пульсометр повышает эффективность занятий сайклом — отметил тренер Майкл Харпер
Еда
Куриное филе по-французски с помидорами получается с золотистой корочкой сыра и сочными помидорами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet