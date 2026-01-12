Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Илья Мельников Опубликована сегодня в 14:53

Эти мышцы не видно в зеркале, но именно они держат тело целым — без них спина сдаётся первой

Глубокие мышцы формируют внутренний корсет тела — фитнес-тренер

В тренировочных залах все чаще можно услышать совет "подключай глубокие мышцы", но для многих он так и остается абстрактной рекомендацией. Большинство людей по-прежнему ассоциируют мускулатуру с крупными, заметными мышцами, забывая о скрытом фундаменте, который ежедневно удерживает тело в устойчивом положении. Именно от работы этих незаметных структур во многом зависит здоровье спины, суставов и качество движений. Об этом сообщает Sport-Express.

Что скрывается за понятием глубоких мышц

Глубокие, или скрытые, мышцы располагаются максимально близко к костям, суставам и позвоночнику. В отличие от поверхностных мышц, отвечающих за силу и амплитудные движения, они работают почти постоянно и включаются даже тогда, когда человек просто стоит или сидит. Их основная задача — стабилизация и контроль положения тела.

Эта группа формирует своего рода внутренний корсет, который поддерживает позвоночник в нейтральном положении и распределяет нагрузку между сегментами опорно-двигательного аппарата. К таким мышцам относятся поперечная и внутренняя косая мышцы живота, многораздельные мышцы позвоночника, мышцы тазового дна, мелкие стабилизаторы в области лопаток и таза, а также межпозвоночные мышечные пучки. Они не создают рельеф, но обеспечивают устойчивость и баланс.

Почему важно укреплять глубокие мышцы

Недостаточная работа глубоких мышц часто становится причиной дискомфорта и болей, особенно в пояснице и шее. Когда внутренний корсет ослабевает, стабилизацию начинают брать на себя поверхностные мышцы, не предназначенные для этой роли. В результате нагрузка распределяется неравномерно, а риск перегрузок и микротравм возрастает.

Развитые глубокие мышцы влияют и на внешний вид. Например, активная поперечная мышца живота формирует ощущение подтянутости и делает силуэт аккуратнее без акцента на "кубики". Именно поэтому методы вроде пилатеса для осанки часто рекомендуют не только для спины, но и для общего тонуса корпуса.

Как понять, что внутренний корсет ослаблен

Слабость глубоких мышц проявляется не только болями. Характерными признаками становятся сутулость или чрезмерный прогиб в пояснице, ощущение расслабленного живота, сложности с удержанием равновесия даже в простых упражнениях. Часто наблюдается быстрая усталость при длительном стоянии и заваливание коленей внутрь во время приседаний.

Такие сигналы говорят о том, что организм компенсирует нехватку стабильности за счет крупных мышц. Со временем это усиливает нагрузку на суставы и связки, что может привести к травмам и хроническому дискомфорту.

Принципы тренировки глубоких мышц

Работа с глубокой мускулатурой требует иного подхода, чем классическая силовая тренировка. Здесь важны точность, контроль и осознанность, а не максимальные веса или ощущение жжения. Основа таких занятий — стабилизация позвоночника, нейтральное положение корпуса и контроль дыхания.

Хороший эффект дают упражнения, направленные на укрепление мышц кора, где тело учится удерживать устойчивость без резких движений. Важную роль играет диафрагмальное дыхание и медленный темп с небольшой амплитудой, позволяющий направить внимание именно на глубокие мышечные слои.

Главный принцип работы с глубокими мышцами заключается не в их изолированной "прокачке", а в умении сохранять стабильность во время любых движений. Когда тело осваивает контроль в простых упражнениях, эта способность постепенно переносится на более сложные нагрузки и повседневную активность. Такой подход делает тренировки безопаснее и формирует прочную основу для силы, осанки и свободы движений в долгосрочной перспективе.

