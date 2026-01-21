Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 11:11

Делала скручивание годами, а живот всё равно выпирал — причина нашлась в привычке, о которой не думала

После 55 лет тренировки кора рекомендуют строить на дыхании и контроле — тренер Тайлер Рид

Свис живота после 55 лет чаще связан не с "слабым прессом", а с тем, как тело держит напряжение в покое и движении. Годы сидячего образа жизни, поверхностное дыхание и привычка втягивать живот только "для вида" учат корпус работать неправильно. В результате живот выталкивается вперёд даже у тех, кто регулярно делает упражнения на пресс. Об этом сообщает тренер Тайлер Рид.

Почему скручивания не решают проблему

Классические упражнения на пресс усиливают сгибание позвоночника, но почти не затрагивают глубокие мышцы, отвечающие за поддержку таза и поясницы. После 55 лет важнее не утомлять пресс, а заново обучить его удерживать внутреннее напряжение. Короткие, точные тренировки работают лучше длинных подходов, потому что они фокусируются на контроле, дыхании и положении тела, а не на количестве повторений.

Предложенная программа занимает всего пять минут и задействует глубокий кор, бёдра и осанку одновременно. Все движения выполняются мягко, без нагрузки на шею и суставы, но при этом создают устойчивое внутреннее напряжение, которое напрямую влияет на форму живота.

Минута 1: скольжение пяткой лёжа

Это движение возвращает контроль корпуса, заставляя живот стабилизировать таз, пока нога движется отдельно. Пол сразу показывает ошибки: если живот "выпячивается", контроль теряется.

Лягте на спину, колени согнуты, стопы на полу. Медленно выдвигайте одну пятку вперёд, удерживая поясницу мягко прижатой. Верните ногу и смените сторону, сохраняя ровное дыхание.

Минута 2: удержание "мёртвого жука" с дыханием

Статическое удержание эффективнее бесконечных повторений, когда цель — втянуть живот внутрь. Упражнение учит стабилизировать корпус без лишнего напряжения.

Лягте на спину, руки вверх, колени согнуты. Слегка поднимите противоположные руку и ногу, удерживайте положение, спокойно дыша. Рёбра направлены вниз, живот подтянут. Меняйте стороны.

Минута 3: боковое сжатие

Нижний выступ живота часто связан со слабыми косыми мышцами. Это движение укрепляет талию без скручиваний позвоночника.

Лягте на бок, колени слегка согнуты, голова опирается на предплечье. Аккуратно приподнимите рёбра от пола, удержите контроль и опуститесь. После нескольких повторов смените сторону.

Минута 4: наклон таза с вытяжением рук

Положение таза напрямую влияет на форму живота. Упражнение помогает скорректировать передний наклон таза — частую проблему после 55 лет.

Лягте на спину, согните колени. Подкрутите таз, выравнивая поясницу, затем медленно вытяните руки над головой, сохраняя живот подтянутым. Вернитесь в исходное положение с контролем.

Минута 5: стоячее втягивание живота

Финальное движение переносит контроль кора в вертикальное положение — именно так он должен работать в повседневной жизни.

Встаньте прямо, стопы на ширине бёдер. На выдохе мягко подтяните живот внутрь, продолжая дышать спокойно. Рёбра расположены над тазом. Расслабьтесь и повторите несколько раз.

Регулярное выполнение этой короткой программы помогает животу выглядеть более плоским не за счёт усталости, а благодаря восстановлению правильного внутреннего напряжения и осанки. Именно такой подход после 55 лет даёт более устойчивый и заметный результат.

Автор Виктория Парамонова
Виктория Парамонова — эксперт по функциональному тренингу (Поволжский ГУФКСиТ) с 10-летним опытом в World Class. Специалист по биомеханике и реабилитации.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

