Думала, запах на кухне от мусора — а виновником оказался холодильник
Когда к вам собираются гости — будь то семейный ужин или праздничное застолье — на первый план выходит порядок на кухне. Всё должно сиять, пахнуть вкусно и не вызывать лишних вопросов. И, по мнению профессиональных клинеров, есть одно место, о котором чаще всего забывают, но которое важно вычистить в первую очередь. Это не раковина и не варочная панель. Это… холодильник.
Даже если вы готовите с иголочки, грязный холодильник с запахом может испортить всё впечатление. В нём скапливаются старые продукты, пролитые соусы и забытые контейнеры с чем-то подозрительным. Плесень, бактерии и неприятный запах — не те "гости", которых вы хотите у себя дома.
"Глубокая чистка продлевает свежесть продуктов, защищает от загрязнений и помогает холодильнику работать дольше", — говорит эксперт по уборке, бренд-директор Clean Cult Херардо Мельядо.
Зачем регулярно чистить холодильник
"Это предотвращает рост бактерий и плесени, снижает риск появления неприятного запаха, из-за которого всё внутри может пахнуть испорченным", — объясняет специалист по уборке, руководитель службы All Star Cleaning Дерек Кристиан.
Регулярная генеральная уборка помогает не только гигиене, но и экономике — продукты хранятся дольше, устройство работает лучше, и вы тратите меньше времени на поиски нужного. А ещё - это шанс перебрать содержимое и избавиться от старых запасов.
"Побочный, но приятный эффект: вы наконец выбрасываете залежалую еду и моете контейнер с курицей и рисом, который уже месяц как уехал в дальний угол", — добавляет Дерек Кристиан.
Таблица "Сравнение"
|Тип уборки
|Частота
|Зачем нужна
|Инструменты
|Еженедельная
|1 раз в неделю
|Поддержание чистоты и свежести
|Мягкая ткань, вода, сода
|Глубокая уборка
|Раз в 2-3 месяца
|Удаление загрязнений, проверка сроков
|Разбор полок, мытьё, очистка стенок
|Аудит холодильника
|Раз в неделю
|Избавление от просрочки и лишнего
|Контейнеры, прозрачные боксы
Советы шаг за шагом
Как глубоко почистить холодильник перед приходом гостей
-
Выключите прибор и вытащите всё содержимое.
-
Достаньте полки, ящики, лотки и промойте их тёплой водой с мягким средством.
-
Протрите внутренние стенки и уплотнители — именно там скапливается грязь.
-
Используйте неабразивную губку или шведскую тряпку.
-
Для запаха поставьте внутрь открытую пачку пищевой соды.
-
Вытрите все поверхности насухо.
-
Установите полки обратно и перезагрузите продукты.
-
Сгруппируйте продукты по зонам: молочка, соусы, готовые блюда.
-
Используйте прозрачные контейнеры для удобства и предотвращения разлива.
-
Вперёд выставьте продукты с ближайшими сроками ("съесть сначала").
"Что вы не видите — вы не съедите, поэтому не создавайте глубоких стопок продуктов", — советует Херардо Мельядо.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Не чистить холодильник перед приёмом гостей
→ Посторонний запах, испорченные продукты
→ Проведите полную уборку за день до мероприятия
-
Не выкидывать просрочку
→ Риск заражения свежих продуктов
→ Установите правило еженедельного "ревизора"
-
Хранить мясо на верхней полке
→ Возможны протечки и перекрёстное заражение
→ Мясо всегда должно храниться на нижней полке
-
Использовать бумажные полотенца
→ Оставляют ворс, не впитывают влагу
→ Замените на шведские тряпки или многоразовые салфетки
А что если холодильник выглядит чистым?
Даже если визуально всё на месте, внутри могут быть:
• невидимые бактерии,
• старые продукты с нарушенными сроками,
• плесень в резинках на дверцах.
Поэтому визуальной чистоты недостаточно - глубокая чистка важна не реже одного раза в квартал, а лучше — перед каждым большим событием в доме.
Таблица "Плюсы и минусы"
|Плюсы регулярной чистки
|Минусы, если игнорировать
|Продукты дольше свежие
|Быстрое появление запаха
|Бактерии не размножаются
|Риск отравления
|Устройство работает лучше
|Перегрузка мотора
|Легче ориентироваться
|Хаос, утечка соусов
|Удобство перед приёмом гостей
|Потеря репутации хозяйки
FAQ
Как часто нужно делать генеральную уборку холодильника?
Раз в 2-3 месяца — в идеале перед сезоном праздников и при смене сезона.
Какой способ нейтрализации запахов самый эффективный?
Открытая пачка пищевой соды, размещённая на средней полке.
Нужно ли отключать холодильник перед чисткой?
Если вы планируете мыть стенки и снимать все полки — лучше отключить.
Что делать, если запах не уходит после уборки?
Проверьте резинки на дверце, лотки под овощи и заднюю стенку — там часто скапливается влага и грибок.
Мифы и правда
Миф: Холодильник дезинфицирует сам себя.
Правда: Он сохраняет холод, но не убивает бактерии.
Миф: Продукты в упаковке можно не проверять.
Правда: Даже закрытые товары могут испортиться внутри.
Миф: Достаточно вытирать полки.
Правда: Грязь скапливается в щелях, под лотками, в резинках — требуется полная разборка.
3 интересных факта
• Больше всего бактерий на нижней полке холодильника — из-за протекающего мяса.
• Шведские тряпки можно стирать до 200 раз — экологичная альтернатива бумаге.
• Холодильник, очищенный от пыли и грязи, потребляет на 10-15% меньше электроэнергии.
Исторический контекст
Первые бытовые холодильники появились в 1913 году в США. До этого продукты хранили в ледниках и погребах. Поддержание чистоты в холодильнике считалось делом чести хорошей хозяйки. Сегодня, когда ассортимент продуктов и ритм жизни ускорились, уход за холодильником стал ещё более важным — и технически проще.
