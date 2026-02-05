Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сине-зеленый интерьер
Сине-зеленый интерьер
© NewsInfo by Ксения Орлова is licensed under public domain
Главная / Недвижимость
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 10:24

Комната выглядит “собранной” и живой: два цвета, которые работают лучше бежевого

Интерьеры с глубокими оттенками снова на пике популярности — и сейчас особенно ярко звучит дуэт грозного синего и мохово-зелёного. Вместе они делают комнату выразительной, "собранной" и живой, но при этом не превращают пространство в тяжёлую и мрачную коробку. Секрет в том, что зелёный добавляет свежесть и природность, а синий даёт глубину и характер.

Почему мохово-зелёный спасает комнату от "сонного" настроения

Если помещение кажется слишком спокойным и плоским, мшистый зелёный может стать тем самым оттенком, который оживляет интерьер. Он выглядит насыщенно, но не агрессивно, поэтому легко сочетается с классическими предметами и привычными формами мебели.

Дизайнер из Остина Энни Даунинг отмечает, что цвет часто становится связующим элементом, когда хозяева любят традиционный стиль, но хотят добавить индивидуальности.

По её словам, в такой палитре комната ощущается не формальной, а тёплой и располагающей — с лёгкой "причудливостью", которая делает интерьер более живым.

Ставка на чернильно-синий: эффектно и очень современно

Один из самых смелых способов использовать комбинацию — полностью "уйти" в тёплый чернильно-голубой, сделав его главным фоном комнаты. Можно выбрать насыщенную синюю краску и не бояться сделать её доминирующей.

Как не превратить глубокий синий в мрачный интерьер

Глубокий синий легко может "утянуть" комнату в тяжёлое настроение, особенно если мало света или много тёмной мебели. Поэтому важна поддержка акцентами — именно здесь мохово-зелёный раскрывается максимально удачно.

Энни Даунинг советует оживлять такие пространства декоративными подушками, текстилем и зеленью, а также добавлять тёплые оттенки, чтобы интерьер не выглядел строгим и холодным.

"Чтобы смягчить и оживить глубокий синий цвет, мы добавили насыщенные зелёные и золотисто-жёлтые акценты по всему пространству", — объясняет Даунинг.

Зелёный, по её словам, создаёт ощущение спокойствия и связи с природой, а жёлтый добавляет тепла и "тихой энергии". В итоге палитра получается одновременно знакомой и свежей — она выглядит основательно, но не скучно.

Финальный эффект этой комбинации — пространство, которое кажется более собранным и характерным, но при этом остаётся уютным. Если хочется обновить интерьер без радикального ремонта, дуэт мохово-зелёного и насыщенного синего может стать именно тем решением, которое добавит комнате глубины и живого настроения.

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дерево, лен и керамика меняют атмосферу дома — кантри создаёт ту самую “тихую гавань” 03.02.2026 в 19:41

Кантри в квартире — не набор антиквариата, а продуманная текстура жизни: правила выбора материалов, света и хранения, чтобы сохранить простоту и комфорт.

Читать полностью » Простыни плохо высохли и “пошли” запахом — этот быстрый трюк спасает без большой стирки 03.02.2026 в 18:01

Если простыни пахнут затхлостью, мягкий раствор лимонного сока освежит бельё между стирками, уберёт запах пота и усилит результат при сушке на солнце.

Читать полностью » Чеснок въелся в доску намертво — этот простой трюк спасает даже старую поверхность 03.02.2026 в 13:53

Белый уксус удаляет жир и частично снижает количество бактерий на досках из дерева, пластика и бамбука. Простая схема: мытьё, уксус 5–10 минут и тщательная сушка.

Читать полностью » Джинсы не изнашиваются — их казнят в стиральной машине одним и тем же ритуалом 03.02.2026 в 8:38

Как стирать и сушить джинсы, чтобы они не выцветали и не садились: проверенные приёмы профессионалов и практичные правила ухода за денимом.

Читать полностью » Один ролик — десятки проблем: как липкий валик превращает уборку в диверсию 03.02.2026 в 0:40

Липкий ролик удобен, но не универсален. Некоторые вещи он может испортить незаметно. Разбираемся, где его лучше не использовать и чем заменить.

Читать полностью » Зимняя покраска держится годами — если сделать одну подготовку, которую все пропускают 02.02.2026 в 19:14

Зимняя покраска возможна: точная подготовка, выбор акриловой системы и тайминг работ — старт в середине дня и контроль ночного прогноза сохранят покрытие.

Читать полностью » Прихожая ворует ощущение уюта с порога: вещи, которые незаметно превращают вход в склад 02.02.2026 в 18:45

Прихожая часто становится самым захламлённым местом в доме. Эксперты рассказали, от каких вещей у входа можно избавиться без сожалений и зачем это важно.

Читать полностью » Уксус портит дом незаметно — эти поверхности страдают первыми 02.02.2026 в 15:52

Уксус хвалят за натуральность, но его кислотность повреждает камень, металл, резиновые уплотнения и экраны — где лучше заменить его нейтральными средствами.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Эта короткая стрижка снова в тренде: выглядит мягко, а меняет лицо сильнее, чем макияж
Спорт и фитнес
Жир тает, осанка выпрямляется: 15 минут запускают эффект, который обычно ждут месяцами
Еда
Запечённая курица в духовке готовится почти вдвое быстрее — если перестать делать одну привычную вещь
Садоводство
На грядках вырос “сорняк”, а это портулак — одни едят, другие годами не могут вывести
Спорт и фитнес
Тренажёры отдыхают: эта домашняя тренировка держит пульс на максимуме и сжигает калории быстрее зала
Наука
Wi-Fi сети распознали личности людей без смартфонов — Sci Tech Daily
Туризм
Остров Иос в Греции перестал быть только “для вечеринок” — туристы открывают его с неожиданной стороны
Еда
Батончики с клубникой и ревенем исчезают со стола — начинка получается “как в детстве”, но с секретом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet