Дед Мороз начал Новый год с волшебства: как теперь зажигают первую ёлку с помощью ИИ

Сегодня, в день своего официального рождения, Дед Мороз зажег первую новогоднюю елку в своей резиденции под Великим Устюгом Вологодской области. Церемония стала ярким событием, наполненным волшебством и традициями, и транслировалась в прямом эфире для зрителей по всей стране. Праздничное открытие было сопровождено фейерверками, а сама елка засияла разноцветными огнями, знаменуя официальное начало новогоднего сезона.

Магия и традиции

В своей речи Дед Мороз призвал всех украшать дома, загадывать желания и верить в чудо.

"Просто с этого момента начинается череда новогодних праздников. И все, что в моих волшебных силах, я постараюсь сделать", — сказал он, передав атмосферу праздника всем присутствующим.

Эксперимент с искусственным интеллектом

Особое внимание на празднике привлек неожиданный эксперимент, когда сказочные персонажи — Баба-яга, Кощей Бессмертный, Леший и Златогорка — подключили елку к искусственному интеллекту. Однако в финале церемонии елка сама попросила отключить ИИ, чтобы сохранить подлинное, "живое" волшебство, основанное на вере и доброте.

Поздравления от сказочных героев

В этот волшебный момент Дед Мороз был поздравлен 18 сказочными персонажами из разных уголков России и даже зарубежья. Зрители услышали поздравления от Бабы-яги из Ярославской области, Матушки Зимы из Архангельской области, Деда Мороза Черноземья, Весны-Красны из Екатеринбурга и многих других волшебных героев, в том числе из Белоруссии.

Поезд Деда Мороза

После торжественного открытия новогоднего сезона, поезд Деда Мороза отправился в большое путешествие по стране, продолжая передавать волшебство и праздничное настроение.