Поезд Деда Мороза снова в пути: куда успеете попасть и как не пропустить билеты

В этом году поезд Деда Мороза снова отправляется в удивительное турне по всей России, чтобы поздравить жителей с любимыми новогодними праздниками. Этот проект уже в пятый раз принесет радость детям и взрослым, преодолевая более 20 тысяч километров и посещая 70 городов России. Эксперт по туризму Екатерина Васильева делится информацией о том, как попасть на этот сказочный поезд, сколько стоят билеты и какие развлечения вас ждут на борту.

Маршрут поезда: от Владивостока до Великого Устюга

Поезд Деда Мороза стартовал 9 ноября из Великого Устюга и уже 19 ноября прибыл во Владивосток, чтобы начать своё волшебное путешествие. Сказочный поезд будет двигаться по всей стране: через города Дальнего Востока, Забайкалья, Сибири, Урала, северных регионов и, наконец, вернется в родной город Деда Мороза — Великий Устюг Вологодской области.

Особое внимание стоит уделить остановке в Москве. Поезд прибудет в столицу сразу после Нового года, и 2-3 января будет организована праздничная программа. Программа поезда включает разнообразные новогодние мероприятия для детей и взрослых, а также возможности для покупки билетов и участия в праздничных шоу.

Праздничная программа поезда

Каждый город на маршруте имеет свою особенную программу. В небольших населенных пунктах с короткими остановками будут проводиться бесплатные развлекательные шоу и встречи с Дедом Морозом, а в крупных городах — полноценные платные новогодние программы с билетами.

Программа "Посещение передвижной резиденции Деда Мороза": Для детей от 3 до 12 лет

Включает новогодний квест с аниматорами

Встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой

Чаепитие и подарок (сладости, набор стикеров, открытка)

Стоимость: 3 450 рублей на двоих (для детей от 3 до 5 лет и сопровождающего взрослого) Программа "Кукольный театр": Для детей от 6 до 12 лет

45-минутное новогоднее представление

Видеопоздравление от Деда Мороза

Подарок

Стоимость: 2 950 рублей (для детей от 6 до 12 лет)

Билеты на эти программы приобретаются на конкретное время для каждого сеанса. В каждой праздничной экскурсии могут участвовать максимум 15 человек. Для прохода в поезд необходимы именные билеты, а для детей потребуется свидетельство о рождении, для взрослых — паспорт.

Сколько стоит билет?

Для детей от 6 до 12 лет : 2 950 рублей на одну программу.

Для малышей от 3 до 5 лет и одного сопровождающего взрослого: 3 450 рублей на двоих.

Билеты действуют на 45 минут каждого сеанса и приобретаются на конкретное время.

Продажа билетов открывается за 30 дней до прибытия поезда в конкретный город и начинается в 09:00 по московскому времени. Продаваться билеты начинают на официальном сайте РЖД, и по опыту прошлых лет они быстро распродаются, поэтому рекомендуется купить их сразу по началу продаж.

Бесплатные развлечения и программы

Помимо платных программ, на поезде Деда Мороза будут и бесплатные мероприятия:

Бесплатные шоу-программы в небольших городах, включая встречу с Дедом Морозом, который выйдет на перрон, чтобы поздороваться с жителями.

Вагон "Снежная Королева" - это бесплатная локация, где дети смогут поучаствовать в короткой развлекательной программе с кривыми зеркалами и встретиться с Снежной Королевой .

Фото-купе - возможность сделать новогоднее фото за 300 рублей.

Эти развлечения доступны без предварительного бронирования. В некоторых локациях можно попасть в живую очередь, что дает возможность бесплатно насладиться атмосферой новогоднего чуда.

Таблица: Сравнение платных и бесплатных программ поезда

Программа Возрастная категория Длительность Стоимость билета Посещение передвижной резиденции 3-12 лет 45 минут 2 950 руб. (6-12 лет), 3 450 руб. (3-5 лет + взрослый) Кукольный театр 6-12 лет 45 минут 2 950 руб. Фото-купе Все желающие Моментально 300 руб. за фото Вагон "Снежная Королева" Все желающие 10-15 минут Бесплатно

Советы шаг за шагом: как попасть на поезд Деда Мороза

Проверяйте даты открытия продаж - билеты открываются за 30 дней до прибытия поезда в ваш город. Покупайте билеты сразу - они распродаются быстро, лучше заказывать их на старте продаж. Возьмите документы - для детей свидетельство о рождении, для взрослых — паспорт. Приобретайте билеты заранее - учитывайте, что в крупных городах билеты часто заканчиваются за несколько дней.

Ошибки → Последствия → Альтернативы

Ошибка: Ожидание до последней минуты для покупки билетов

Последствие: Билеты могут распродаться, и вы не успеете попасть на программу.

Альтернатива: Покупайте билеты сразу после открытия продаж. Ошибка: Пренебрежение временем стоянки поезда в городах

Последствие: Не успеете насладиться всеми мероприятиями, если не приедете вовремя.

Альтернатива: Прибудьте заранее и уточните время остановки поезда в вашем городе. Ошибка: Неучет всех бесплатных локаций

Последствие: Пропустите бесплатные развлечения, такие как "Снежная Королева" или фото-купе.

Альтернатива: Обязательно ознакомьтесь с бесплатными локациями поезда и не упустите шанс.

А что если…

Если вам не удалось попасть на платную программу, не отчаивайтесь! На каждой остановке поезда предусмотрены бесплатные локации, такие как встреча с Дедом Морозом на перроне и посещение вагона "Снежная Королева". Также можно сделать фото в новогоднем фото-купе.

Плюсы и минусы поездки на поезде Деда Мороза

Плюсы Минусы Уникальная возможность увидеть Деда Мороза Билеты распродаются быстро Развлекательная программа для детей и взрослых Ограниченное количество мест на программу Бесплатные шоу и развлечения Некоторые локации могут быть переполнены

FAQ

Как купить билет на поезд Деда Мороза?

Билеты можно приобрести через официальный сайт РЖД или другие платформы. Продажа начинается за 30 дней до прибытия поезда в город.

Когда стартуют продажи билетов?

Продажа билетов открывается в 09:00 по московскому времени за 30 дней до приезда поезда в конкретный город.

Можно ли попасть на бесплатные шоу-программы?

Да, бесплатные мероприятия проводятся на каждой остановке, а также можно посетить бесплатные локации, такие как "Снежная Королева" и фото-купе.

Мифы и правда о поезде Деда Мороза

Миф: Программы только для маленьких детей.

Правда: На поезде могут участвовать дети старше 12 лет, а также взрослые — для них предусмотрены бесплатные шоу-программы.

Миф: Все программы платные.

Правда: В поезде есть бесплатные локации и шоу-программы для всех желающих.

Миф: Билеты можно купить в последний момент.

Правда: Билеты распродаются очень быстро, лучше покупать их сразу после начала продаж.

Интересные факты

• Поезд Деда Мороза преодолевает более 20 тысяч километров, проезжая через более 70 городов России.

• Вагон "Снежная Королева" - одна из самых популярных бесплатных локаций, где дети могут встретиться с Снежной Королевой.

• Дед Мороз встречает и провожает пассажиров на каждой остановке, создавая атмосферу настоящего новогоднего чуда.

Исторический контекст

Идея создания поезда Деда Мороза появилась в 2017 году и с тех пор завоевала огромную популярность, превращаясь в уникальный новогодний проект, который ежегодно собирает тысячи детей и их родителей на радость и волшебство.