Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Маскировка проводов
Маскировка проводов
© NewsInfo by Ксения Орлова is licensed under public domain
Главная / Недвижимость
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 19:54

Открытые провода портят интерьер — дизайнеры предлагают превратить их в яркий акцент

Открытые провода в интерьере чаще всего воспринимаются как досадная необходимость. Их прячут за мебелью или в пластиковых коробах, стремясь сделать незаметными. Однако дизайнеры предлагают иной подход — превратить кабели в полноценный декоративный элемент. Об этом пишет Bovary.

Тканевый футляр вместо маскировки

В современном интерьере внимание уделяется каждой детали — от текстиля до аксессуаров. При этом технические элементы, такие как провода, нередко остаются вне общей концепции. Креативное решение предлагает использовать яркую органзу или другую лёгкую ткань, превращая кабель в выразительный акцент.

Идея заключается в том, чтобы продеть провод в тканевый "чехол" и слегка присборить материал. В результате образуется мягкая волнистая текстура, которая напоминает декоративную тесьму или шнур.

Можно выбрать один насыщенный оттенок или сочетать несколько цветов в зависимости от стиля комнаты. Готовые варианты доступны онлайн, но их легко изготовить самостоятельно. Подойдут даже старые резинки для волос из ткани — достаточно соединить их между собой.

Тем, кто умеет шить, будет несложно создать чехол с нуля. Для более простого варианта подойдёт термолента — предпочтительно тонкая и прозрачная, чтобы сохранить аккуратность конструкции.

Альтернативные способы обыграть кабели

Ткань — лишь один из вариантов. В домах с большим количеством техники провода часто создают визуальный беспорядок, но и здесь можно проявить фантазию.

Среди популярных решений:

  1. Обмотка кабеля натуральной верёвкой или декоративной нитью, что придаёт ему текстуру и делает элементом эко-стиля.
  2. Использование крупных деревянных бусин, нанизанных по всей длине — своеобразное "ожерелье" для стены.
  3. Формирование из проводов настенных узоров — абстрактных линий, силуэтов домов или цветов.

Такие приёмы превращают функциональный элемент в оригинальный объект декора.

Минимализм и порядок

Для тех, кто предпочитает более сдержанный подход, остаются классические решения — декоративные коробки, корзины и компактные кейсы. Они помогают скрыть удлинители и адаптеры, сохраняя визуальную чистоту пространства. Выбор зависит от стиля: можно подобрать варианты с выразительным орнаментом или лаконичные модели нейтральных оттенков.

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Штрафы за шум выписывают не всегда — ключевую роль играет один показатель вчера в 14:05

Соседский шум часто превращает вечер в испытание. Узнайте, как закон может помочь в этой ситуации.

Читать полностью » Уравнение с неизвестными: ошибки на чертежах превращают быстрый ремонт в бесконечный процесс вчера в 13:10

Узнайте, почему бюджет на отделку тает быстрее снега, а сроки сдвигаются на полгода. Разбираем системные ошибки от плесени до логистики.

Читать полностью » Холодильник как лаборатория: как неправильное соседство приводит к порче продуктов вчера в 11:02

Узнайте, почему алюминиевая кастрюля опасна для супа и как физика помогает сохранить продукты свежими. Разбираем правила «температурной вертикали».

Читать полностью » Неприятный запах из посудомоечной машины не исчезает — решение лежит в мусорном ведре вчера в 0:49

Устали от неприятного запаха из посудомоечной машины? Узнайте, как простая апельсиновая корка может стать вашим спасителем.

Читать полностью » Запах в холодильнике исчезает без соды — помогает продукт из обычной кладовой 22.02.2026 в 21:25

Узнайте, как простая овсянка может спасти ваш холодильник от неприятных запахов. Удивительное и доступное решение для чистоты.

Читать полностью » Мороз 22.02.2026 в 19:48

Зимнее проветривание матраса — это простой и доступный способ улучшения гигиены сна без затрат.

Читать полностью » Барабан стиральной машины покрывается биоплёнкой — вот почему вещи теряют свежесть 22.02.2026 в 16:59

Чтобы стиральная машина оставалась безопасной, нужна регулярная профилактика. Узнайте, как защитить здоровье и одежду.

Читать полностью » Непокрытый чугун ржавеет за минуты — одна ошибка при мытье портит решётки 22.02.2026 в 13:24

Узнайте, как просто и эффективно очистить решётки газовой плиты с помощью подручных средств и регулярного ухода.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Глобальный анализ определил лучшие города для семейных поездок — разрыв в баллах оказался минимальным
Спорт и фитнес
Золотой стандарт пяти упражнений: простой комплекс тренирует нейронные связи всего тела
Наука
Рука тянется сама — а разум спит: учёные разоблачили главный миф о нашем подсознательном голоде
Туризм
Неаполь обошёл Рим и Прагу в европейском рейтинге — исторический центр поднялся выше, чем ожидали
Красота и здоровье
Полосы вытесняют цветочный принт весной 2026 — классический узор стал главным акцентом
Садоводство
Стебель как стальная нить: секретный температурный режим делает рассаду томатов неубиваемой
Спорт и фитнес
Бальные танцы — это настоящее искусство: как танцевальные нагрузки формируют крепких атлетов
Питомцы
Утро с агрессией: как двухразовый режим питания нарушает здоровье домашних хищников
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet