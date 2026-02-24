Открытые провода портят интерьер — дизайнеры предлагают превратить их в яркий акцент
Открытые провода в интерьере чаще всего воспринимаются как досадная необходимость. Их прячут за мебелью или в пластиковых коробах, стремясь сделать незаметными. Однако дизайнеры предлагают иной подход — превратить кабели в полноценный декоративный элемент. Об этом пишет Bovary.
Тканевый футляр вместо маскировки
В современном интерьере внимание уделяется каждой детали — от текстиля до аксессуаров. При этом технические элементы, такие как провода, нередко остаются вне общей концепции. Креативное решение предлагает использовать яркую органзу или другую лёгкую ткань, превращая кабель в выразительный акцент.
Идея заключается в том, чтобы продеть провод в тканевый "чехол" и слегка присборить материал. В результате образуется мягкая волнистая текстура, которая напоминает декоративную тесьму или шнур.
Можно выбрать один насыщенный оттенок или сочетать несколько цветов в зависимости от стиля комнаты. Готовые варианты доступны онлайн, но их легко изготовить самостоятельно. Подойдут даже старые резинки для волос из ткани — достаточно соединить их между собой.
Тем, кто умеет шить, будет несложно создать чехол с нуля. Для более простого варианта подойдёт термолента — предпочтительно тонкая и прозрачная, чтобы сохранить аккуратность конструкции.
Альтернативные способы обыграть кабели
Ткань — лишь один из вариантов. В домах с большим количеством техники провода часто создают визуальный беспорядок, но и здесь можно проявить фантазию.
Среди популярных решений:
- Обмотка кабеля натуральной верёвкой или декоративной нитью, что придаёт ему текстуру и делает элементом эко-стиля.
- Использование крупных деревянных бусин, нанизанных по всей длине — своеобразное "ожерелье" для стены.
- Формирование из проводов настенных узоров — абстрактных линий, силуэтов домов или цветов.
Такие приёмы превращают функциональный элемент в оригинальный объект декора.
Минимализм и порядок
Для тех, кто предпочитает более сдержанный подход, остаются классические решения — декоративные коробки, корзины и компактные кейсы. Они помогают скрыть удлинители и адаптеры, сохраняя визуальную чистоту пространства. Выбор зависит от стиля: можно подобрать варианты с выразительным орнаментом или лаконичные модели нейтральных оттенков.
