© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 22:21

90 дней — и минус хаос: метод, который превращает беспорядок в спокойствие

Организаторы пространства назвали правило 90/90 эффективным инструментом минимализма

Мы живём во времена избытка вещей. Шкафы ломятся от одежды, ящики — от проводов и мелочей, а на полках копятся предметы, которыми мы не пользовались годами. При этом всё чаще люди говорят о минимализме — стремлении оставить вокруг себя только то, что действительно нужно. Один из самых простых и действенных инструментов на этом пути — правило 90/90. Оно помогает честно взглянуть на свои привычки и избавиться от ненужного без мучительного чувства вины.

Что такое правило 90/90

Эта концепция появилась благодаря Джошуа Филдсу Милберну и Райану Никодемусу — авторам проекта The Minimalists, которые уже много лет продвигают идею осознанного потребления. Их принцип прост: если предмет не использовался последние 90 дней и вряд ли пригодится в ближайшие 90 — его пора отпустить.

"Правило 90/90 простое, запоминающееся и даёт чувство облегчения, когда смотришь на переполненный шкаф или гараж", — отметила организатор пространства Холли Блейки.

Такой подход помогает принимать решения быстрее и избавляет от бесконечных "а вдруг пригодится". Вместо того чтобы раздумывать часами, стоит просто задать себе две конкретные даты: последние три месяца и ближайшие три. Всё, что не вписывается в этот период, с высокой вероятностью вам не нужно.

Когда метод не работает

Конечно, правило не универсально. Есть вещи, которые не поддаются строгим временным рамкам — например, зимние сапоги летом или коробка с семейными фотографиями.

"Используйте правило как инструмент, а не как приговор — особенно когда речь идёт о вещах с эмоциональной ценностью или сезонных предметах", — пояснила Холли Блейки.

Главная цель метода — не минимализм ради минимализма, а осознанность. Он учит понимать, какие вещи действительно приносят пользу и радость, а какие просто занимают место.

"Мы утопаем в хаосе — не только физическом, но и цифровом. Люди хотят очищения, и это правило действительно помогает создать простоту в доме", — считает организатор Эмили Масс из студии Spaces by Emily.

Советы шаг за шагом: как применять правило 90/90

  1. Начните с малого. Не стоит сразу бросаться разбирать весь дом. Начните с одной полки, ящика или категории. Успех в небольшой зоне создаёт мотивацию продолжать.

  2. Планируйте. Запишите в календарь дату, когда пересмотрите вещи снова — например, через три месяца. Так вы создадите привычку анализировать свои покупки и не позволите беспорядку вернуться.

  3. Будьте честны. Если вы держите предмет "на всякий случай", спросите себя: реально ли он приносит пользу?

  4. Рефлексируйте. Когда трудно расстаться с вещью, задайте вопрос: "Этот предмет приносит мне спокойствие или тянет вниз?"

  5. Отмечайте успехи. После уборки почувствуйте, как изменилось пространство. Чистота влияет и на настроение, и на концентрацию.

"Не зацикливайтесь на том, что выбрасываете. Заметьте, как комната становится светлее и как проще находить нужные вещи", — добавила Холли Блейки.

Сравнение популярных методов расхламления

Метод Суть Кому подойдёт
90/90 Избавляемся от всего, чем не пользовались 90 дней и не будем пользоваться 90 дней Тем, кто любит конкретные правила
10-10 Каждый день выбрасываем или отдаём 10 вещей Тем, кто хочет постепенных изменений
30 секунд Если действие занимает меньше 30 секунд — сделай его сразу Для тех, кто борется с прокрастинацией
Метод Мари Кондо Оставляй только то, что "искрится радостью" Для визуалов и эмоциональных людей

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: применять правило 90/90 к сезонным вещам.
    Последствие: выбросите нужное — например, шапку летом.
    Альтернатива: храните по категориям и помечайте сезонность.

  • Ошибка: избавляться от вещей в эмоциональном состоянии.
    Последствие: сожаление и тревога.
    Альтернатива: откладывайте спорные предметы в коробку "на подумать" и возвращайтесь к ней позже.

  • Ошибка: делать всё за один день.
    Последствие: переутомление и отказ от идеи.
    Альтернатива: разбейте процесс на несколько коротких сессий.

Плюсы и минусы метода 90/90

Плюсы Минусы
Простота и чёткие критерии Не подходит для сезонных вещей
Быстрый эффект порядка Может быть эмоционально трудно
Развивает осознанность в покупках Требует регулярности
Подходит для любых помещений Не учитывает индивидуальные привычки

А что если я не уверена?

Если сомневаетесь — создайте временный карантинный ящик. Сложите туда всё, о чём не можете принять решение, и поставьте напоминание через 90 дней. Если за это время ни разу не понадобилось — ответ очевиден.

Частые вопросы

Как выбрать, с чего начать?
Начните с самой маленькой зоны — ящика или полки. Главное — ощутить результат быстро.

Сколько времени нужно на разбор?
Обычно достаточно 15-20 минут в день, чтобы увидеть разницу уже через неделю.

Можно ли применять правило к цифровому пространству?
Да. Удалите старые фото, письма, файлы, которыми не пользовались 90 дней, — мозг отдыхает так же, как после уборки дома.

Мифы и правда

  • Миф: правило 90/90 заставляет выбрасывать всё подряд.
    Правда: метод гибкий — вы решаете, какие категории применять.

  • Миф: минимализм — это скучно.
    Правда: освобождённое пространство даёт место для новых идей и вдохновения.

  • Миф: расхламление — одноразовый процесс.
    Правда: порядок — это привычка, которую можно развить.

3 интересных факта о расхламлении

  1. Учёные Калифорнийского университета доказали, что беспорядок повышает уровень кортизола — гормона стресса.

  2. Люди, регулярно убирающиеся, принимают решения быстрее и чувствуют больше контроля над жизнью.

  3. В среднем каждая семья хранит около 30 предметов, которыми не пользовалась более трёх лет.

Исторический контекст

Идея минимализма в быту возникла не вчера. Её истоки — в японской философии "ваби-саби", где ценится простота и гармония. В XXI веке она обрела новую форму — цифровой минимализм, капсульные гардеробы и концепцию decluttering, которую популяризировали блогеры и психологи по всему миру.

