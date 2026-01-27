Чемоданы трещат, а пользы ноль: вещи, которые нужно выбрасывать ещё до первого переезда

Переезды редко проходят бесследно — каждый из них становится своеобразной проверкой на умение расставаться с лишним. За последние несколько месяцев мне пришлось сменить жилье трижды, и этот опыт неожиданно помог по-новому взглянуть на вещи, которые годами кочевали со мной из одного пространства в другое. Именно в дороге особенно ясно понимаешь, какие предметы действительно нужны, а какие просто занимают место. Об этом сообщает издание The Spruce.

Чистящие средства, которые проще отдать, чем перевозить

Собирая вещи в первый переезд, я руководствовалась логикой "пригодится потом". В коробки отправились почти полная бутылка отбеливателя, салфетки для дезинфекции, новые губки, освежитель для кошачьего туалета и другие бытовые мелочи. Выбрасывать их казалось неправильным — продукты ведь почти не использованы. Но со временем стало очевидно: необходимость когда-нибудь ими воспользоваться не означает, что их стоит таскать с собой месяцами.

Переезды были временными — сначала я жила у сестры, затем в субаренде. В таких условиях свои чистящие средства обычно даже не распаковывают, особенно если они лежат в коробках вместе с декором и другими вещами, к которым нет ежедневного доступа. Именно в такие моменты особенно ясно проявляется ценность осознанного подхода к расхламлению дома, когда лишнее уходит вовремя, а не переезжает вместе с вами.

Одежда, о существовании которой забываешь

Во время сборов я не раз ловила себя на мысли: "Ничего себе, я и забыла, что это у меня есть". Такой сигнал редко говорит в пользу вещи. Вместо того чтобы честно оценить, нужна ли она мне сейчас и буду ли я носить ее в будущем, я просто складывала все подряд в сумки для переезда, не задумываясь.

Позже эти вещи начали мешать — чтобы добраться до любимой одежды, приходилось перебирать то, что я так ни разу и не надела. Постепенно я выработала простое правило: если за время проживания в новом месте вещь не была надета хотя бы один раз, она отправляется на благотворительность. Даже если она симпатичная, этого недостаточно, чтобы продолжать хранить ее "на всякий случай".

Обувь, которая не вписывается в реальную жизнь

С обувью ситуация оказалась еще нагляднее. Со временем в шкафу накопилось множество пар, и при разборе возникал уже другой вопрос: "Зачем я вообще это покупала?" В отличие от одежды, здесь не было даже иллюзии потенциального использования.

На практике я ношу один и тот же набор: несколько пар кроссовок, беговые, домашние, формальную обувь, зимние и туристические ботинки, а также шлепанцы для пляжа. Все остальное не соответствовало моему образу жизни, требовало сложной стилизации или просто было неудобным. Такие вещи только создают ощущение хаоса и мешают выработке устойчивых привычек организации пространства.

Декор, к которому больше нет привязанности

Расставание с предметами интерьера далось сложнее всего. Первые собственные вещи для дома я покупала в двадцать лет, и долгое время казалось, что, избавляясь от них, я лишаю пространство индивидуальности. Эти предметы ассоциировались с этапом жизни, а не с реальными эстетическими предпочтениями.

Со временем пришло понимание: вкусы меняются, и не все, что когда-то казалось важным, обязано находиться на виду всегда. Некоторые ранние керамические изделия объективно перестали радовать глаз, и в этом нет ничего страшного. Передать их новым владельцам — значит освободить место для того, что действительно отражает меня сейчас.

Опыт нескольких переездов подряд показал: умение вовремя отпускать вещи делает жизнь проще, а пространство — легче. Чем меньше ненужных предметов приходится перевозить, тем яснее становится, что именно наполняет дом смыслом, а что давно выполняет лишь роль балласта.