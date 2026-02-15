Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
BMW E90
BMW E90
© CC BY-SA 3.0
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 12:35

Немецкие авто потеряли былое качество — названы последние "золотые" поколения

Покупатели всё чаще жалуются на падение качества новых автомобилей. Многие задаются вопросом, когда именно немецкие бренды начали терять былой уровень исполнения и надёжности. На фоне цифровизации и давления на себестоимость старые модели всё чаще вспоминают как эталон. Об этом пишет Стефан Грундхофф.

Volkswagen: пик на седьмом Golf

Volkswagen Golf десятилетиями считался стандартом класса. Однако с выходом восьмого поколения в 2019–2020 годах многие поклонники были разочарованы. Внешне модель изменилась незначительно по сравнению с "седьмым", но качество отделки и эргономика, по мнению критиков, заметно ухудшились.

Проблемы вызвала и электроника: система нередко некорректно реагировала на команды и демонстрировала сбои. На этом фоне седьмое поколение стало восприниматься как последний по-настоящему "зрелый" Golf. Особенно ценятся версии с турбированным бензиновым двигателем EA888 — этот четырёхцилиндровый мотор считается удачным сочетанием мощности и ресурса.

С 1975 года Golf задавал ориентиры в сегменте, а в конце 1990-х фактически приблизился к премиальному уровню. Этот статус удерживался вплоть до седьмого поколения.

BMW: эпоха E90

Среди моделей BMW особое место занимает 3-я серия поколения E90, выпускавшаяся с 2005 года. Хотя предыдущий E46 для многих остаётся иконой, именно E90, а также его версии E91, E92 и E93, часто называют вершиной инженерного качества марки.

Инженеры отмечали низкие допуски, продуманную конструкцию и минимальное количество детских болезней. Модель предлагалась в кузовах седан, универсал, купе и кабриолет, устанавливая стандарты не только для BMW, но и для всего сегмента среднеразмерных премиальных автомобилей.

На фоне современных машин, насыщенных сложными электронными модулями, E90 воспринимается как образец баланса технологий и надёжности.

Mercedes: вершина в 1990-х

Mercedes традиционно ассоциируется с долговечностью. Для многих эталоном остаётся E-Class W124 / S124, дебютировавший в 1984 году. Несмотря на первоначальную критику по сравнению с предшественником W123, со временем W124 стал символом выносливости, особенно в дизельных версиях до эпохи Common Rail.

Начало 1990-х стало пиком технических амбиций марки. S-Class W140, представленный после доработки и задержки запуска, предложил невиданный уровень роскоши: двойные стеклопакеты, доводчики дверей, двигатель V12. Купе C140 и родстер R129 также закрепили репутацию бренда.

Тем, кто ищет более современный, но надёжный вариант, эксперты рекомендуют E-Class W211 (с 2002 года), особенно версии без пневмоподвески и сложных электрогидравлических систем.

Альтернативы и спортивные иконы

Среди представительских седанов выделяется Audi A8 поколения D3 (2014-2017). Технологии, качество материалов и сборки позволили модели конкурировать с S-Class и 7 Series. Особой популярностью пользуется дизель 3.0 TDI мощностью 190 кВт (258 л. с.) в сочетании с полным приводом.

В сегменте спорткаров стабильную репутацию сохраняет Porsche 911. Версии 997 Mk2 и 991 Mk1 / Mk2, выпускавшиеся с 2009 по 2019 годы, считаются особенно удачными по качеству кузова, силовых агрегатов и шасси. Несмотря на высокую стоимость обслуживания, эти модели воспринимаются как долгосрочная инвестиция.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автозапчасти переписывают ценники: рост до 30% стал нормой, к 2028 году рынок закрепит новые правила вчера в 21:25

Рынок автозапчастей переходит к стабильному росту: издержки поставок и повышение НДС в 2026 году усиливают давление на цены и бюджеты водителей.

Читать полностью » Цены на автомобили выдавливают россиян с рынка: каждый четвёртый замирает в ожидании решающего хода вчера в 21:20

Опрос "Автостата" показал, почему большинство россиян не планируют покупку автомобиля в 2026 году и что влияет на авторынок и решения покупателей.

Читать полностью » Mercedes-Benz CLA возглавил рейтинг Euro NCAP — результат краш-тестов удивил рынок вчера в 19:18

Новый Mercedes-Benz CLA получил высшую оценку в Euro NCAP 2025 и стал символом безопасности среди малых автомобилей.

Читать полностью » Дрифт на дороге превращает шоу в уголовное дело: эффектный манёвр может обернуться лишением свободы 13.02.2026 в 16:10

Дрифт на обычной дороге может привести к штрафам, лишению прав и даже уголовной ответственности — юрист объяснила, чем рискуют водители.

Читать полностью » Пересел на турбированный мотор — расход топлива удивил в спокойной езде 13.02.2026 в 15:59

Турбодвигатели завоевали рынок, но мифы о них не утихают. Почему стоит знать правду о современных моторах?

Читать полностью » Цены на машины готовятся к скачку: утильсбор из формальности превращается в главный фактор риска 13.02.2026 в 15:10

Ужесточение утильсбора для машин из ЕАЭС может изменить рынок уже в 2026 году. Дилеры просчитывают последствия, а покупатели — возможные потери.

Читать полностью » Mercedes готовит замену A-Class — к 2028 году появится модель, которой раньше не было 13.02.2026 в 13:57

Mercedes вновь перевозит свои идеи на рынок компактных автомобилей и готовит что-то удивительное к 2028 году.

Читать полностью » Mercedes-AMG вернул рядную 12.02.2026 в 20:29

Mercedes-AMG GLC 53 получил 3,0-литровую рядную «шестёрку» мощностью 304+ л.с. и впервые для кроссовера — режим дрифта. Бренд делает ставку на ДВС.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Семидневный поход по Кавказу стал проверкой — разница с Алтаем ощущается каждым шагом
Красота и здоровье
Любовь трещит по швам — но одна простая привычка склеивает отношения крепче любых клятв
Питомцы
Стоит отвлечься на гаджет — кошка меняет правила игры: вторжение становится закономерностью
Красота и здоровье
Трикотаж с молнией захватил показы — теперь его сочетают с юбками и украшениями
Наука
Иглы могут уйти в прошлое: полимерный гель доставил инсулин через неповреждённую кожу
Садоводство
Листья сохнут с началом отопления — пульверизатор не спасёт: есть способ лучше
Спорт и фитнес
Приседания теряют половину пользы: одна ошибка крадёт ягодицы, силу и защищённые колени
Недвижимость
Столовая трещит по швам от прошлого: устаревшие детали, которые душат интерьер и крадут пространство
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet