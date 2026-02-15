Немецкие авто потеряли былое качество — названы последние "золотые" поколения

Покупатели всё чаще жалуются на падение качества новых автомобилей. Многие задаются вопросом, когда именно немецкие бренды начали терять былой уровень исполнения и надёжности. На фоне цифровизации и давления на себестоимость старые модели всё чаще вспоминают как эталон. Об этом пишет Стефан Грундхофф.

Volkswagen: пик на седьмом Golf

Volkswagen Golf десятилетиями считался стандартом класса. Однако с выходом восьмого поколения в 2019–2020 годах многие поклонники были разочарованы. Внешне модель изменилась незначительно по сравнению с "седьмым", но качество отделки и эргономика, по мнению критиков, заметно ухудшились.

Проблемы вызвала и электроника: система нередко некорректно реагировала на команды и демонстрировала сбои. На этом фоне седьмое поколение стало восприниматься как последний по-настоящему "зрелый" Golf. Особенно ценятся версии с турбированным бензиновым двигателем EA888 — этот четырёхцилиндровый мотор считается удачным сочетанием мощности и ресурса.

С 1975 года Golf задавал ориентиры в сегменте, а в конце 1990-х фактически приблизился к премиальному уровню. Этот статус удерживался вплоть до седьмого поколения.

BMW: эпоха E90

Среди моделей BMW особое место занимает 3-я серия поколения E90, выпускавшаяся с 2005 года. Хотя предыдущий E46 для многих остаётся иконой, именно E90, а также его версии E91, E92 и E93, часто называют вершиной инженерного качества марки.

Инженеры отмечали низкие допуски, продуманную конструкцию и минимальное количество детских болезней. Модель предлагалась в кузовах седан, универсал, купе и кабриолет, устанавливая стандарты не только для BMW, но и для всего сегмента среднеразмерных премиальных автомобилей.

На фоне современных машин, насыщенных сложными электронными модулями, E90 воспринимается как образец баланса технологий и надёжности.

Mercedes: вершина в 1990-х

Mercedes традиционно ассоциируется с долговечностью. Для многих эталоном остаётся E-Class W124 / S124, дебютировавший в 1984 году. Несмотря на первоначальную критику по сравнению с предшественником W123, со временем W124 стал символом выносливости, особенно в дизельных версиях до эпохи Common Rail.

Начало 1990-х стало пиком технических амбиций марки. S-Class W140, представленный после доработки и задержки запуска, предложил невиданный уровень роскоши: двойные стеклопакеты, доводчики дверей, двигатель V12. Купе C140 и родстер R129 также закрепили репутацию бренда.

Тем, кто ищет более современный, но надёжный вариант, эксперты рекомендуют E-Class W211 (с 2002 года), особенно версии без пневмоподвески и сложных электрогидравлических систем.

Альтернативы и спортивные иконы

Среди представительских седанов выделяется Audi A8 поколения D3 (2014-2017). Технологии, качество материалов и сборки позволили модели конкурировать с S-Class и 7 Series. Особой популярностью пользуется дизель 3.0 TDI мощностью 190 кВт (258 л. с.) в сочетании с полным приводом.

В сегменте спорткаров стабильную репутацию сохраняет Porsche 911. Версии 997 Mk2 и 991 Mk1 / Mk2, выпускавшиеся с 2009 по 2019 годы, считаются особенно удачными по качеству кузова, силовых агрегатов и шасси. Несмотря на высокую стоимость обслуживания, эти модели воспринимаются как долгосрочная инвестиция.