Молодой человек занимается бодибилдингом в тренажерном зале
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 9:51

Скамья пылится в углу, а грудь теряет форму: старое упражнение оказалось полезнее, чем кажется

Жим на наклонной скамье реже включают в тренировки — тренеры

Когда-то жим лёжа на наклонной скамье считался обязательным элементом тренировки груди и символом "золотой эры" бодибилдинга. Сегодня этот снаряд всё чаще пылится в углу зала, уступив место горизонтальному жиму и функциональным упражнениям. Однако исчезновение упражнения из программ не означает, что оно утратило ценность. Об этом сообщает Men Today.

Упражнение из другой эпохи

В классическом бодибилдинге существовало негласное правило: полноценная тренировка грудных мышц невозможна без трёх углов жима — горизонтального, наклонного вверх и наклонного вниз. Такая "большая тройка" позволяла равномерно нагружать грудь и считалась эталоном силовой подготовки. Со временем приоритеты изменились, и жим на наклонной скамье стал восприниматься как устаревший элемент, не вписывающийся в современные методики.

Сегодня в большинстве залов легко найти плоские скамьи и тренажёры с тросами, тогда как скамьи с отрицательным углом встречаются всё реже. Даже если оборудование присутствует, оно зачастую не используется. Причина не в неэффективности упражнения, а в смене взглядов на тренировочный процесс и оптимизацию нагрузки, а также в переосмыслении того, какие упражнения действительно важны для развития грудных мышц.

Биомеханика и особенности движения

Жим лёжа на наклонной скамье выполняется под углом примерно от 15 до 30 градусов, при котором голова спортсмена находится ниже уровня таза. Такое положение меняет траекторию движения грифа и распределение нагрузки. Основной акцент приходится на нижние пучки грудных мышц, которые формируют толщину и визуальную завершённость груди.

За счёт более нейтрального положения плеч снижается участие передних дельт и уменьшается давление на вращательную манжету. Кроме того, амплитуда движения короче, чем в классическом жиме, что позволяет работать с большими весами без потери контроля. Эти особенности часто сравнивают с тем, как выстроена правильная техника жима лёжа, где стабильность плечевого пояса играет ключевую роль в безопасности упражнения.

Почему упражнение перестало быть модным

С развитием тренировочных программ тренеры всё чаще отказывались от лишних, с их точки зрения, элементов. Горизонтальный жим обеспечивает достаточное перекрытие нагрузки на грудные мышцы, и дополнительный угол стал казаться избыточным. При ограниченном времени и ресурсах восстановления выбор делался в пользу наиболее заметных зон — прежде всего верхней части груди.

Дополнительную роль сыграли исследования и практические наблюдения, показавшие, что наклонный жим не развивает верх груди эффективнее классического варианта. Это укрепило мнение, что упражнение не даёт уникального стимула, а потому может быть исключено без потери результата.

Функциональный подход и споры о безопасности

Современный фитнес всё чаще ориентируется на функциональность и здоровье суставов. Сертифицированный специалист по силовой подготовке Ли Бойс отмечает:

"Жим на наклонной скамье стал считаться упражнением с низкой отдачей. Это особенно заметно, когда атлеты уделяют внимание не только силе и внешнему виду, но и долговечности плечевых суставов", — говорит специалист по силовой и функциональной подготовке Ли Бойс.

По его мнению, нагрузка на плечо в некоторых вариантах жима может быть неоправданной, а задачи упражнения успешно решаются отжиманиями, жимами стоя и работой с тросами. С этим согласен и специалист по реабилитации Бо Бабенко, который подчёркивает, что для большинства людей ортопедических преимуществ у наклонного жима нет.

Почему упражнение всё ещё используют

Несмотря на критику, жим на наклонной скамье не исчез полностью. Атлеты с опытом, бодибилдеры старой школы и те, кто испытывает дискомфорт в плечах при классическом жиме, продолжают включать его в программы.

"Для многих это лучше, чем отжимания на брусьях. Да, проблема часто в оборудовании, но при правильном выполнении жим на наклонной скамье может быть очень эффективным", — подчёркивает тренер Дэн Джон.

Когда наклонный жим действительно полезен

Упражнение остаётся актуальным для целенаправленной проработки нижней части грудных мышц и как альтернативный вариант жима при ограничениях по плечам. Тренер Джей Эшман ссылается на исследования, показывающие меньшую активацию передней дельты и большую вовлечённость широчайших мышц спины, что снижает нагрузку на плечевой сустав.

По его словам, в бодибилдинге это помогает создать более округлую форму груди, а в силовых дисциплинах служит дополнительным инструментом для набора силы без перегрузки плеч. Таким образом, жим на наклонной скамье не утратил смысл, а просто занял более нишевое место в современном тренинге.

В итоге отказ от упражнения стал следствием моды и смены приоритетов, а не доказанной неэффективности. При грамотном подходе и правильных показаниях жим на наклонной скамье по-прежнему может быть полезным элементом тренировочной программы.

