Мужчина принимает решение в одиночку
Илья Шеховцов Опубликована сегодня в 15:29

Важные решения принимаются в одиночку: данные 12 стран разрушили миф о силе коллективного разума

Когда перед человеком встаёт серьёзный выбор, он чаще всего замолкает и остаётся наедине со своими мыслями. Даже если рядом есть друзья, семья или коллеги, решающее слово нередко звучит внутри. Учёные решили проверить, так ли это в разных уголках мира — и получили показательные результаты. Об этом сообщает журнал Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences.

Самостоятельный выбор вне зависимости от страны

Масштабное исследование охватило 12 стран и более 3500 человек. Проектом руководили специалисты Университета Ватерлоо. В выборку вошли жители крупных городов, небольших поселений и представители коренных народов Амазонии. По словам авторов, это самое крупное межкультурное исследование, посвящённое стилям принятия решений.

Выяснилось, что при необходимости сделать сложный выбор люди чаще полагаются на собственные размышления, а не на советы окружающих. Причём эта тенденция сохраняется даже в обществах с сильными коллективными традициями. Похожие внутренние механизмы сомнений и страха перемен описываются и в материале о том, как внутренний голос шепчет не получится и мешает действовать решительно.

"Осознание того, что большинство из нас инстинктивно предпочитают действовать в одиночку, помогает понять, почему мы часто игнорируем полезные советы", — говорит доктор Игорь Гроссманн.

Культура и сила внутреннего голоса

Результаты ставят под сомнение привычное противопоставление "независимого Запада" и "коллективного Востока". Во всех странах участники чаще доверяли интуиции и личным выводам, чем мнению друзей или большинства. Различия касались лишь степени выраженности этой склонности.

В культурах, где ценится независимость, внутренний голос звучит громче. Там же, где важнее взаимозависимость и гармония в группе, он проявляется мягче, но всё равно остаётся определяющим. Схожие аспекты эмоциональной саморегуляции рассматриваются и в статье о том, почему привычка сдерживать гнев кажется безопасной, хотя последствия могут проявиться позже.

"Мы все в первую очередь обращаемся к себе, но самые мудрые решения принимаются, когда мы делимся размышлениями с другими", — отметил Гроссманн.

Практический смысл выводов

Полученные данные помогают объяснить, почему люди нередко игнорируют рекомендации — от советов по здоровью до финансового планирования. Даже убедительные аргументы могут не сработать, если человек уже сформировал внутреннюю позицию. Это естественный психологический механизм, а не упрямство.

Исследователи подчёркивают, что понимание этой особенности может сделать командную работу более эффективной. Полезно сначала дать каждому возможность обдумать задачу самостоятельно, а уже затем переходить к обсуждению. Такой подход снижает сопротивление и повышает готовность учитывать чужое мнение.

В более широком смысле исследование показывает: несмотря на культурные различия, люди по всему миру переживают схожие внутренние процессы перед принятием решений. Осознание этого помогает лучше понимать друг друга и выстраивать диалог без лишних стереотипов.

Автор Илья Шеховцов
Илья Шеховцов — клинический психолог (НИУ ВШЭ) с 12-летним стажем. Эксперт по управлению стрессом, профилактике выгорания и доказательной психотерапии.

