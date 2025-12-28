Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Обрезка дерева
Обрезка дерева
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 10:52

В декабре беру секатор — и спасаю урожай: какие деревья и кусты обрезаю прямо сейчас

Зимняя обрезка снижает риск болезней и улучшает проветривание кроны

Декабрь в саду — время тишины, но не бездействия. Пока растения уходят в покой, именно сейчас можно провести обрезку, которая укрепит их здоровье и задаст правильный рост на следующий сезон. Главное — делать это аккуратно и понимать, какие культуры действительно нуждаются в зимнем уходе. Об этом сообщает prestagorica.si.

Почему декабрьская обрезка так важна

В начале зимы многие деревья и кустарники уже находятся в состоянии покоя, поэтому вмешательство переносится ими легче. Удаление сухих, больных или неправильно растущих ветвей помогает снизить риск заболеваний, улучшить проветривание кроны и подготовить растение к активному весеннему старту. Кроме того, грамотная обрезка стимулирует формирование новых побегов и может сделать цветение или плодоношение более обильным.

При этом важно не путать "зимнюю чистку" с основной формирующей обрезкой. В декабре чаще проводят щадящую процедуру, убирая всё лишнее, что мешает растению сохранить силы и уйти в сезон без стресса.

Плодовые деревья: яблони и груши

Яблони в декабре хорошо реагируют на санитарную обрезку.

"Яблони впадают в спячку, и сейчас самое время обрезать сухие или скрещённые ветви", — сказал опытный садовник Мэнни Барра.

Удаляя сухие ветки, садовод помогает дереву не тратить ресурсы на бесполезные участки и направить энергию на будущий урожай.

Груши обрезают по похожему принципу: зимой дерево отдыхает, а значит процедура проходит мягче.

"С поздней осени до ранней весны груши находятся в состоянии покоя, что делает обрезку менее стрессовой", — сказала садовница Юлия Омельченко.

Основная задача — проредить крону, чтобы внутрь проникало больше света и воздуха. Это улучшает качество плодов и одновременно снижает вероятность появления вредителей и болезней. Срезы важно делать чистыми, выше наружной почки — так новые побеги будут расти в правильном направлении.

Розы и гортензии: нюансы зимнего ухода

Розы в холодный сезон тоже отдыхают, поэтому лёгкая декабрьская обрезка пойдёт на пользу. "Срежьте все редкие побеги и удалите увядшие или больные, но не переусердствуйте — основную обрезку оставьте на конец зимы", — отметил Барра. Такой подход помогает кусту перезимовать без лишней нагрузки и избежать распространения инфекций.

С гортензиями важно не ошибиться: разные виды цветут на старых или новых побегах. "Но если они цветут на новых побегах — например, на анютиных гортензиях — лёгкая обрезка сейчас способствует более обильным цветениям весной", — отметил он. В любом случае используются только чистые и острые секаторы, а повреждённые ветки удаляются без "рваных" краёв.

Виноград, портулак и эхинацея: когда обрезка особенно полезна

Виноград нередко обрезают в начале зимы, чтобы держать лозу под контролем и заложить будущую урожайность. "Ранняя зимняя обрезка позволяет контролировать размер лозы, стимулирует активный рост и максимизирует урожайность", — подчеркнул Омельченко. Однако в регионах с суровыми зимами и риском поздних заморозков процедуру иногда переносят ближе к весне — так растениям проще пережить перепады температур.

Портулак (в тексте упоминается как растение, которому полезна ежегодная обрезка) подстригают дважды: летом и затем в период с конца ноября по февраль.

"Обрежьте молодые побеги двумя или тремя почками. Также удаляйте все увядшие, повреждённые и больные побеги", — советует садовник.

Такая схема поддерживает куст в аккуратной форме и помогает ему активнее цвести.

Эхинацея пурпурная формально может зимовать и без обрезки — корни сохраняются, а надземная часть отмирает сама. Но санитарная чистка делает участок опрятнее и снижает вероятность зимовки вредителей в сухих стеблях, что особенно важно для аккуратных цветников.

В итоге декабрьская обрезка — это не "обязательная повинность", а грамотный способ подготовить сад к весне. Достаточно соблюдать умеренность, учитывать особенности каждого вида и работать чистым инструментом, чтобы зимний уход действительно укреплял растения и помогал им радовать вас урожаем и цветением в новом сезоне.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мирную лилию удобряют 2–3 раза за сезон активного роста — House Digest 26.12.2025 в 20:28
Подкармливал мирную лилию по графику — и получил ожог корней: теперь делаю иначе

Мирная лилия не любит частые подкормки: когда и как вносить удобрение, какой интервал держать и по каким признакам понять, что вы переборщили.

Читать полностью » Группировка растений помогает создать микроклимат и защитить их от зимних морозов — Аctualno 26.12.2025 в 16:14
Поставила горшки близко друг к другу — и теперь мои растения переживают морозы без проблем

Простой метод группировки растений поможет защитить их от морозов. Узнайте, как создать защитный микроклимат и предотвратить замерзание растений зимой.

Читать полностью » Доломитовая мука замедляет работу червей в компосте — садоводы 26.12.2025 в 12:39
Компост перестал зреть — причина оказалась в одном знакомом компоненте

Почему одни садоводы добавляют доломитовую муку в компост, а другие считают это ошибкой, и в каких случаях она действительно полезна, а когда только мешает.

Читать полностью » Филодендрон 26.12.2025 в 8:24
Зелень надоела — поставила розовое комнатное растение: гости спрашивают, где купила

Розовая листва вместо привычной зелени: какие комнатные растения добавят интерьеру тепла, цвета и уюта без сложного ухода.

Читать полностью » Массовое исчезновение дождевых червей стало сигналом проблем с почвой — ТУТ НОВОСТИ 26.12.2025 в 4:17
Пропали черви — как я восстановила почву и вернула здоровье моему саду

Исчезновение дождевых червей на даче — это не просто потеря, а серьезный сигнал о проблемах с почвой. Как вернуть их обратно и восстановить экосистему участка? Узнайте, что нужно делать.

Читать полностью » Зимой вьющиеся розы чаще ломаются от ветра, а не от морозов — садоводы 26.12.2025 в 0:23
Сделала это с плетистыми розами в декабре — весной кусты были целыми

Как правильно ухаживать за вьющимися розами в декабре, защитить побеги от ветра и снега и почему подвязка зимой важнее, чем кажется.

Читать полностью » Шелковица в холодном климате прибавляет до 3 метров в год — House Digest 25.12.2025 в 23:01
Сделал одну вещь перед зимой — и молодая шелковица пережила морозы спокойно

Шелковица — идеальный выбор для холодного климата: узнайте, как она быстро растёт и какие сорта принесут вам радость зимой. Все секреты прямо здесь!

Читать полностью » Лунные ночи делают клубнику слаще: проверяем миф — агрономы 25.12.2025 в 19:17
Лунный свет — секрет моей сладкой клубники: как ночное освещение меняет её вкус

Лунные ночи могут делать клубнику слаще и ароматнее. Узнайте, как ночное освещение влияет на рост растений и как это можно использовать на практике.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Банки начнут проверять происхождение наличных от суммы около 1 млн рублей — Эльмира Асяева
Общество
МВД зафиксировало рост схем с психологическим давлением на пользователей — ТАСС
Красота и здоровье
Сбои биологических часов объединяют разные психические расстройства — учёные Калифорнийского университета
Туризм
Власти Таиланда развернули 39 бесплатных кемпингов для туристов — Турпром
Туризм
Emirates с декабря 2026 года обновит сервис сна в первом классе — Турпром
Дом
Изогнутые зеркала вытеснили прямоугольные в ванных — House Digest
Авто и мото
Чрезмерно плавная езда вредит двигателю автомобиля — автоэксперт
Культура и шоу-бизнес
Топ-5 артистов по заработку возглавил Ваня Дмитриенко — Газета.Ru
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet