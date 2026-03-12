Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Здание отдела МВД России
Здание отдела МВД России
© https://stroi.mos.ru/gallery/4406 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 11:35

Долги стали заложником: дерзкое похищение в Дагестане ставит под угрозу безопасность жителей

В селе Кокрек Дагестана группа мужчин похитила знакомого из-за долгов. Злоумышленники заманили жертву в дом, забрали телефон и стали требовать выкуп. Пленника держали несколько дней, перегоняя между адресами по республике. Подозреваемых задержали, возбудили уголовное дело. Обстоятельства уточняют следователи. Сообщает Telegram-канал Mash Gor 12 марта 2026 года.

Как заманили и удерживали пленника

Всё началось в селе Кокрек, где подозреваемые зазвали знакомого в один из домов. Там у него сразу отобрали телефон, чтобы он не смог позвать помощь. Дальше пошли требования денег — якобы для погашения старых долгов.

Жертву не отпускали несколько дней подряд. Её постоянно перевозили с места на место по разным адресам в Дагестане. Такое перемещение усложняло поиски и снижало шансы на спасение.

"В республиках Северного Кавказа, включая Дагестан, бытовые долги нередко перерастают в открытые конфликты. Группы людей иногда берут правосудие в свои руки, похищая должников для давления. Такие случаи подрывают стабильность на территориях и требуют оперативного вмешательства властей. Муниципальные службы должны мониторить подобные риски заранее, чтобы предотвратить эскалацию."

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Перевозки происходили на машинах, чтобы запутать следы. Пленник оставался без связи с внешним миром всё это время. Давление усиливалось угрозами и требованиями конкретных сумм.

Задержание группы и уголовное дело

Правоохранители вышли на след похитителей и взяли их с поличным. Группу задержали после нескольких дней поисков по всей республике. Жертву освободили без серьёзных травм.

Возбудили уголовное дело по статьям о похищении и вымогательстве. Подозреваемые дают показания, уточняют детали. Следствие проверяет все адреса, где держали человека.

Обстоятельства инцидента ещё разбирают досконально. Устанавливают роли каждого участника группы. Возможны дополнительные эпизоды с долгами в прошлом.

Похожий случай в Волгограде

Ранее в Волгограде произошёл инцидент с собутыльником. Мужчина предложил подвезти нового знакомого на его же машине. В пути разгорелся конфликт из-за мелкого спора.

Злоумышленник избил владельца авто и вытолкал из салона. Затем запер пострадавшего в багажнике. Пленник сумел выбраться и позвать помощь.

Похититель попытался сбежать через окно, но полиция его догнала. Этот случай показал, как бытовые ссоры быстро переходят в преступление. Аналогично с долгами в Дагестане — мотивы простые, последствия тяжёлые.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

