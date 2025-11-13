Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Хидео Кодзима
© commons.wikimedia.org by AirEdits is licensed under CC BY-SA 4.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 13:59

Что скрывает новый проект Кодзимы: аниме по Death Stranding обещает неожиданное

Мир Death Stranding, созданный японским геймдизайнером Хидео Кодзимой, получит продолжение в совершенно новом формате. На презентации Disney+ автор культовой игры объявил о запуске аниме-сериала под рабочим названием "Death Stranding: Isolations". Проект обещает стать не просто экранизацией, а самостоятельным произведением, которое раскроет другие грани уже знакомой вселенной. Релиз запланирован на 2027 год.

Новая глава вселенной

Сюжет аниме не станет прямым продолжением приключений Сэма Бриджеса, героя оригинальной игры. На этот раз в центре внимания окажутся двое новых персонажей — девушка и парень, которым предстоит отправиться в путешествие по разрушенной Америке. Их миссия — восстановить связь между отрезанными друг от друга поселениями и понять природу загадочных существ, ставших причиной изоляции мира.

Атмосфера, философия и визуальный стиль останутся узнаваемыми: одиночество, потеря связи, попытки построить мосты между людьми — эти темы вновь станут основой повествования. Кодзима подчеркнул, что для него важно сохранить эмоциональный посыл оригинальной игры, при этом предложив зрителям совершенно новый опыт.

Визуальный стиль и команда

За визуальное оформление отвечает российский художник Илья Кувшинов, чьи работы хорошо известны поклонникам аниме. Именно он создал дизайн персонажей для "Призрака в доспехах: SAC 2045" - проекта Netflix, который получил высокие оценки за эстетическую составляющую.

На презентации Disney+ показали первый концепт-арт — изображение руки в фирменном стиле Кувшинова: минимализм, мягкие линии и глубокая эмоциональность. Этот штрих уже успел вызвать волну обсуждений в фанатском сообществе.

Производством сериала займется студия E&H Production, известная по проекту "Ниндзя Камуи". За плечами команды — опыт работы с динамичной анимацией и сложными сюжетами. Кодзима выступит в роли исполнительного продюсера, сохранив полный контроль над художественным направлением.

Сравнение: игра и аниме

Элемент Death Stranding (игра) Death Stranding: Isolations (аниме)
Главный герой Сэм Бриджес Пара новых персонажей
Формат Интерактивное повествование Линейное аниме-сюжетное
Философия Восстановление связей Поиск смысла в изоляции
Медиа Игра на консолях Аниме-сериал Disney+
Авторский контроль Кодзима — режиссёр Кодзима — продюсер

Что известно о сюжете

События "Isolations" будут происходить параллельно основной линии игры. Зрители узнают, как катастрофа, известная как "Выход смерти", повлияла на другие регионы Америки. Создатели обещают, что сериал углубит понимание вселенной и покажет, что "мосты" — это не только технологии, но и символ человеческих связей.

Особое внимание уделено эмоциональному аспекту: одиночество, память, ответственность за других. Эти мотивы станут основой истории новых героев, которые, как и Сэм, ищут способ преодолеть разобщённость мира.

Исторический контекст

Death Stranding вышла в 2019 году и сразу стала феноменом игровой индустрии. Проект объединял элементы экшена и симулятора, но в первую очередь предлагал философское размышление о связи между людьми. В 2023 году была анонсирована вторая часть, Death Stranding 2: On the Beach, релиз которой ожидается в 2025-м.

Аниме-сериал станет третьим крупным проектом во вселенной и первым — в формате линейной анимации. Для Disney+ это также важный шаг: платформа активно расширяет направление японской анимации, сотрудничая с культовыми авторами и студиями.

FAQ

Когда выйдет сериал?
Релиз запланирован на 2027 год, точная дата будет объявлена позже.

Где можно будет посмотреть?
Сериал станет эксклюзивом платформы Disney+.

Кто пишет сценарий?
Сценарий создаётся при участии команды Kojima Productions, но имена авторов пока держатся в секрете.

