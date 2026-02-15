Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Спагетти
Спагетти
Андрей Соколов Опубликована сегодня в 17:28

Паста "Смерть чесноком" взорвала кулинарные форумы — 10 зубчиков и вкус, который не забыть

Иногда название блюда говорит само за себя. Паста "Смерть чесноком" не пытается быть деликатной — это насыщенный, яркий и смелый ужин для тех, кто не боится интенсивного вкуса. Рецепт быстро завоевал популярность среди домашних кулинаров благодаря простоте и выразительности. Об этом сообщает Allrecipes.

Чеснок без компромиссов

Блюдо было опубликовано участником сообщества Терри Стерлингом и получило своё драматичное имя не случайно. По его словам, если за столом хотя бы один человек решит попробовать эту пасту, лучше, чтобы её ели все.

В основе рецепта — оливковое масло, около десяти зубчиков чеснока, соль, сыр Романо, петрушка, хлопья красного перца и паста пенне. В отличие от блюд, где чеснок долго запекается и становится мягким и сладковатым, здесь его мелко рубят и быстро обжаривают в горячем масле до золотистого оттенка. Вкус получается ярким, острым и насыщенным.

Как приготовить за 20 минут

Пока варится 450 г пенне до состояния аль денте, на сковороде разогревают оливковое масло и обжаривают измельчённые зубчики чеснока до появления аромата и лёгкой золотистой корочки. Важно держать огонь на среднем уровне, чтобы чеснок не подгорел и не стал горьким.

Затем добавляют соль, хлопья красного перца и нарезанную петрушку, снимают сковороду с огня и соединяют смесь с готовой пастой. В финале вмешивают тёртый сыр Романо и подают блюдо сразу, пока оно сохраняет насыщенный аромат.

Вариации и советы

Многие пользователи адаптируют рецепт под свои вкусы. Некоторые увеличивают количество чеснока, усиливая характер блюда.

"Это очень-очень хорошее блюдо из пасты, но будьте осторожны, если не любите чеснок. Плюс 5 звёзд!!!!!", — отметила рецензент Клодетт П. Генри, добавившая в свою версию 10-15 зубчиков чеснока, креветки, зелёную фасоль и смесь пармезана с романо.

Терри Стерлинг также советует дополнить пасту поджаренной кильбасой и фетой. Вместо Романо можно использовать пармезан, пекорино или вовсе отказаться от сыра для безмолочной версии. Остроту легко регулировать количеством хлопьев чили или заменой их на кайенский перец.

Оставшуюся пасту можно превратить в салат на следующий день: добавить немного оливкового масла, рукколу или шпинат и несколько томатов черри.

Автор Андрей Соколов
Андрей Соколов — внештатный автор NewsInfo.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

