Забудьте про безобидные губки: эта ловит добычу как паук, и её только что нашли в ледяной воде

У берегов Антарктиды исследователи получили редкое напоминание о том, насколько "белыми пятнами" остаются глубины Южного океана. Международная экспедиция сообщила о десятках находок, среди которых — хищная губка, выглядящая как россыпь полупрозрачных шариков на тонких "стебельках". Необычный способ охоты этой губки заставил ученых еще раз пересмотреть стереотип о том, что губки всегда безобидные фильтраторы. Об этом сообщает Ocean Census.

Экспедиция Ocean Census и что именно удалось подтвердить

Наблюдения проводились в рамках программы The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census, которая стартовала в 2023 году и нацелена на ускоренное описание малоизученного морского биоразнообразия. По данным организаторов, свежие результаты опираются на два исследовательских рейса 2025 года, выполненных вместе со Schmidt Ocean Institute, а "подтверждение" находок проходило с участием специалистов на отдельном воркшопе по определению видов в августе 2025 года в Пунта-Аренас (Чили).

Ключевой момент: работа с коллекцией еще далека от финала. Команда подчеркивает, что на данный момент изучено менее 30% собранных образцов, но даже этого хватило, чтобы подтвердить 30 ранее неизвестных для науки видов.

"Шар смерти": губка, которая охотится, а не фильтрует

Самая обсуждаемая находка — новый хищный вид губки из рода Chondrocladia. Этих животных иногда образно называют "пинг-понговыми" губками из-за шаровидных участков на отростках. На кадрах существо выглядит как гроздь светлых пузырьков, но "милый" облик обманчив: поверхность покрыта микроскопическими крючками, которые помогают захватывать мелкую добычу — прежде всего небольших ракообразных.

Эту губку дистанционно зафиксировал аппарат SuBastian на глубине 3601 метр в точке погружения Trench North к востоку от острова Монтегю (Южные Сандвичевы острова). Именно из-за способа охоты и "липкой" для добычи морфологии в сообщениях о находке закрепилось прозвище death-ball — "шар смерти".

Важно уточнить: открытие не отменяет того, что большинство губок действительно питаются "спокойным" фильтрованием воды. Но оно напоминает, что у губок есть и альтернативные стратегии, которые эволюция "включает", когда условия среды требуют экономии энергии и надежного захвата редкой добычи.

Какие еще существа попали в список новых видов

Помимо хищной губки, экспедиции и последующая экспертиза подтвердили целый набор находок из разных групп: в публичных подборках фигурируют, в частности, "бронированные" и переливающиеся многощетинковые черви (scale worms), а также другие глубоководные беспозвоночные.

Формулировка "подтверждено 30 новых видов" означает, что речь не о единичной сенсации, а о системной работе с материалом, где каждую потенциальную новинку нужно сравнить с уже описанными видами, проверить морфологические признаки и, как правило, подтвердить выводы генетическими методами.

Почему такие открытия привлекают внимание именно сейчас

Южный океан и прилегающие глубоководные районы остаются труднодоступными: из-за погоды, льда и логистики исследовательские окна короткие, а стоимость работ высока. Поэтому даже крупные и эффектные организмы могут десятилетиями не попадать в объектив. Характерный пример — видеосъемка живого молодого колоссального кальмара, которую Ocean Census отдельно выносил в пресс-релиз как первое подтвержденное наблюдение в естественной среде.

Параллельно другие экспедиции в регионе показывают, что "пустыня" на дне нередко оказывается сложной экосистемой. Так, в 2025 году Schmidt Ocean Institute сообщал о богатых сообществах на морском дне, которое стало доступно для исследования после отделения крупного айсберга A-84: там нашли многочисленные губки и кораллы в зоне, долго скрытой льдом. В сумме это складывается в один вывод: чем больше техники и времени у ученых, тем чаще обнаруживается жизнь там, где ее раньше просто не искали.

Сравнение хищной губки и "обычной" губки

Обычная губка чаще всего воспринимается как живой фильтр: она прокачивает через себя воду и извлекает из нее частицы пищи. Хищная Chondrocladia устроена иначе: вместо ставки на поток воды она использует "ловушки" — крючковатую поверхность и форму, которая помогает удерживать и фиксировать добычу.

Разница важна не только для красивой истории. Она показывает, как один и тот же "тип" организмов может занимать разные ниши: где-то выгоднее фильтровать, а где-то — ждать добычу и брать ее "вручную". В холодных и бедных ресурсами глубинах такая смена стратегии может быть особенно рациональной.

Популярные вопросы о новых видах Южного океана

Почему в Антарктике до сих пор находят так много "неизвестных" организмов?

Потому что регион труднодоступен, а глубоководные участки исследуются редко и короткими экспедиционными окнами.

Опасна ли хищная губка для человека?

Нет, речь о мелких глубоководных хищниках, приспособленных к ловле небольших ракообразных на больших глубинах.

Что лучше для подтверждения нового вида — видео или образец?

Видео дает контекст поведения и среды, но для формального описания вида обычно нужны образцы и сравнение признаков, часто с генетикой.

Сколько "стоит" подтвердить новый вид?

В публикациях чаще говорят не о цене одного вида, а о стоимости экспедиций и долгой экспертизы. На практике это месяцы и годы работы команд, даже если сбор материала занял недели.