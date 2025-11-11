Решил добавить становую в программу — и быстро узнал, как опасна ошибка в технике

Становая тяга считается одним из самых эффективных базовых упражнений. Она задействует мышцы спины, ягодиц и ног, развивает силу и выносливость. Но именно это упражнение чаще всего вызывает жалобы на боль в пояснице. Вместе с врачом-ортопедом и профессиональным тренером разберёмся, почему так происходит и как сохранить здоровье спины.

"Боль в пояснице при становой тяге — одна из самых частых причин обращений у людей, занимающихся тяжёлой атлетикой", — отметил Павел Семиченков, врач высшей категории, хирург, ортопед и травматолог.

Основные причины боли в пояснице

Боль при выполнении становой тяги — это сигнал, что в теле что-то пошло не так. Причины можно разделить на две группы: локальные (связанные с позвоночником) и системные (связанные с нарушением биомеханики тела).

К локальным причинам относятся заболевания поясничного отдела: остеохондроз, грыжи и протрузии дисков, артроз фасеточных суставов. Системные же часто возникают из-за анатомических особенностей — например, разной длины ног или перекоса таза.

Кроме того, есть четыре наиболее частых фактора, вызывающих боль при выполнении упражнения.

1. Неправильная техника

Главная ошибка — округление спины. В становой тяге позвоночник должен оставаться нейтральным. Если спина сутулится, нагрузка уходит на межпозвоночные диски, что может привести к травме.

Ещё одна распространённая ошибка — подъём веса спиной вместо ног. В этом случае основное напряжение ложится на разгибатели позвоночника, и поясница перегружается.

"Помимо самоконтроля, важно, чтобы тренер следил за точностью техники — сам спортсмен не всегда способен оценить правильность движений", — подчеркнул Павел Семиченков.

2. Слабость мышц кора и спины

Недостаточно развитые мышцы кора не способны стабилизировать позвоночник. В результате нагрузка распределяется неравномерно, и часть её ложится на поясничный отдел.

Регулярное выполнение планки, гиперэкстензии и ягодичного моста помогает укрепить мышцы-стабилизаторы и защитить спину.

3. Старые травмы и заболевания

Если у вас есть хронические заболевания позвоночника, артрит или сколиоз, становая тяга может вызвать обострение. В таких случаях упражнение следует выполнять только под контролем врача или тренера и после восстановления.

4. Перенапряжение и чрезмерный вес

Попытка взять слишком большой вес до освоения техники приводит к микротравмам мышц и воспалениям (миозиту). Важно увеличивать нагрузку постепенно, давая телу адаптироваться.

Кому противопоказана становая тяга

Становую тягу нельзя выполнять при:

острых или хронических травмах позвоночника;

грыжах и протрузиях дисков;

проблемах с коленными суставами;

гипермобильности суставов.

Людям с гипермобильностью лучше сосредоточиться на укреплении суставов и мышц, избегая осевых нагрузок.

Правильная техника: советы тренера

"Начните работу с изучения правильной техники, постепенно увеличивайте вес и укрепляйте мышцы на других тренировках", — советует Виктория Турищева, тренер DDX Fitness.

Исходное положение

Поставьте ноги чуть уже плеч.

Ступни параллельны, гриф близко к голеням.

Спина прямая, лопатки сведены, плечи отведены назад.

Движение

Поднимайте штангу усилием ног и ягодиц.

После первых 20-30% амплитуды включайте спину.

В верхней точке корпуса полностью выпрямлен, позвоночник остаётся нейтральным.

Контроль

Избегайте рывков.

Следите за дыханием и положением головы.

Не тяните штангу руками или спиной.

Как избежать боли в пояснице

Разминайтесь перед каждой тренировкой. Делайте суставную гимнастику и динамическую растяжку. Следите за техникой. Контролируйте положение спины в зеркале или под руководством тренера. Начинайте с малого. Работайте с весом, при котором можете удерживать идеальную технику. Укрепляйте мышцы кора. Добавьте упражнения на стабилизацию позвоночника. Следите за здоровьем. При боли, которая длится более трёх дней, обращайтесь к врачу.

"Если вовремя не принять меры, болевой синдром может усилиться и приобрести хронический характер", — предупреждает Павел Семиченков.

Роль экипировки

Экипировка не заменяет правильную технику, но помогает снизить риск перегрузки.

Атлетический пояс - поддерживает мышцы кора, фиксирует поясницу.

Обувь с плоской подошвой - обеспечивает устойчивость и равномерное распределение веса.

Коленные бинты - помогают при выполнении тяги в стиле сумо, снижая нагрузку на суставы.

Новичкам можно начать с тренажёра Смита, где штанга движется по фиксированной траектории — это помогает освоить механику без риска потери равновесия.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: брать слишком большой вес.

Последствие: перенапряжение и воспаление мышц.

Альтернатива: использовать умеренные веса и прогрессию нагрузки.

Ошибка: тянуть спиной вместо ног.

Последствие: травмы позвоночника и боль.

Альтернатива: контролировать движение от ног и ягодиц.

Ошибка: игнорировать разминку.

Последствие: микротравмы связок и суставов.

Альтернатива: всегда делать динамическую разминку перед тренировкой.

FAQ

Почему болит поясница после становой тяги?

Чаще всего из-за ошибок в технике или недостаточной подготовки мышц.

Можно ли выполнять становую тягу при грыже позвоночника?

Нет. Только после консультации с врачом и восстановления.

Какой вес безопасен для новичка?

Начинайте с 40-50% собственного веса, постепенно увеличивая нагрузку.

Помогает ли пояс от боли?

Да, но он не заменяет правильную технику — это лишь дополнительная поддержка.

Мифы и правда

Миф: боль в пояснице — нормальная реакция на нагрузку.

Правда: боль — сигнал перегрузки или травмы.

Миф: становая тяга противопоказана всем, у кого болит спина.

Правда: при правильной технике и укреплённом коре упражнение может быть полезным.

Миф: чем шире хват, тем безопаснее.

Правда: ширина хвата подбирается индивидуально, и неправильная постановка может увеличить риск травмы.

Исторический контекст

Становая тяга как упражнение появилась в XIX веке и использовалась для развития силы у тяжелоатлетов. Со временем она стала базой в пауэрлифтинге и кроссфите. Сегодня это одно из самых популярных упражнений, но и одно из самых травмоопасных при нарушении техники.

Три интересных факта