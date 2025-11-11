Решил добавить становую в программу — и быстро узнал, как опасна ошибка в технике
Становая тяга считается одним из самых эффективных базовых упражнений. Она задействует мышцы спины, ягодиц и ног, развивает силу и выносливость. Но именно это упражнение чаще всего вызывает жалобы на боль в пояснице. Вместе с врачом-ортопедом и профессиональным тренером разберёмся, почему так происходит и как сохранить здоровье спины.
"Боль в пояснице при становой тяге — одна из самых частых причин обращений у людей, занимающихся тяжёлой атлетикой", — отметил Павел Семиченков, врач высшей категории, хирург, ортопед и травматолог.
Основные причины боли в пояснице
Боль при выполнении становой тяги — это сигнал, что в теле что-то пошло не так. Причины можно разделить на две группы: локальные (связанные с позвоночником) и системные (связанные с нарушением биомеханики тела).
К локальным причинам относятся заболевания поясничного отдела: остеохондроз, грыжи и протрузии дисков, артроз фасеточных суставов. Системные же часто возникают из-за анатомических особенностей — например, разной длины ног или перекоса таза.
Кроме того, есть четыре наиболее частых фактора, вызывающих боль при выполнении упражнения.
1. Неправильная техника
Главная ошибка — округление спины. В становой тяге позвоночник должен оставаться нейтральным. Если спина сутулится, нагрузка уходит на межпозвоночные диски, что может привести к травме.
Ещё одна распространённая ошибка — подъём веса спиной вместо ног. В этом случае основное напряжение ложится на разгибатели позвоночника, и поясница перегружается.
"Помимо самоконтроля, важно, чтобы тренер следил за точностью техники — сам спортсмен не всегда способен оценить правильность движений", — подчеркнул Павел Семиченков.
2. Слабость мышц кора и спины
Недостаточно развитые мышцы кора не способны стабилизировать позвоночник. В результате нагрузка распределяется неравномерно, и часть её ложится на поясничный отдел.
Регулярное выполнение планки, гиперэкстензии и ягодичного моста помогает укрепить мышцы-стабилизаторы и защитить спину.
3. Старые травмы и заболевания
Если у вас есть хронические заболевания позвоночника, артрит или сколиоз, становая тяга может вызвать обострение. В таких случаях упражнение следует выполнять только под контролем врача или тренера и после восстановления.
4. Перенапряжение и чрезмерный вес
Попытка взять слишком большой вес до освоения техники приводит к микротравмам мышц и воспалениям (миозиту). Важно увеличивать нагрузку постепенно, давая телу адаптироваться.
Кому противопоказана становая тяга
Становую тягу нельзя выполнять при:
-
острых или хронических травмах позвоночника;
-
грыжах и протрузиях дисков;
-
проблемах с коленными суставами;
-
гипермобильности суставов.
Людям с гипермобильностью лучше сосредоточиться на укреплении суставов и мышц, избегая осевых нагрузок.
Правильная техника: советы тренера
"Начните работу с изучения правильной техники, постепенно увеличивайте вес и укрепляйте мышцы на других тренировках", — советует Виктория Турищева, тренер DDX Fitness.
Исходное положение
-
Поставьте ноги чуть уже плеч.
-
Ступни параллельны, гриф близко к голеням.
-
Спина прямая, лопатки сведены, плечи отведены назад.
Движение
-
Поднимайте штангу усилием ног и ягодиц.
-
После первых 20-30% амплитуды включайте спину.
-
В верхней точке корпуса полностью выпрямлен, позвоночник остаётся нейтральным.
Контроль
-
Избегайте рывков.
-
Следите за дыханием и положением головы.
-
Не тяните штангу руками или спиной.
Как избежать боли в пояснице
-
Разминайтесь перед каждой тренировкой. Делайте суставную гимнастику и динамическую растяжку.
-
Следите за техникой. Контролируйте положение спины в зеркале или под руководством тренера.
-
Начинайте с малого. Работайте с весом, при котором можете удерживать идеальную технику.
-
Укрепляйте мышцы кора. Добавьте упражнения на стабилизацию позвоночника.
-
Следите за здоровьем. При боли, которая длится более трёх дней, обращайтесь к врачу.
"Если вовремя не принять меры, болевой синдром может усилиться и приобрести хронический характер", — предупреждает Павел Семиченков.
Роль экипировки
Экипировка не заменяет правильную технику, но помогает снизить риск перегрузки.
-
Атлетический пояс - поддерживает мышцы кора, фиксирует поясницу.
-
Обувь с плоской подошвой - обеспечивает устойчивость и равномерное распределение веса.
-
Коленные бинты - помогают при выполнении тяги в стиле сумо, снижая нагрузку на суставы.
Новичкам можно начать с тренажёра Смита, где штанга движется по фиксированной траектории — это помогает освоить механику без риска потери равновесия.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: брать слишком большой вес.
Последствие: перенапряжение и воспаление мышц.
Альтернатива: использовать умеренные веса и прогрессию нагрузки.
-
Ошибка: тянуть спиной вместо ног.
Последствие: травмы позвоночника и боль.
Альтернатива: контролировать движение от ног и ягодиц.
-
Ошибка: игнорировать разминку.
Последствие: микротравмы связок и суставов.
Альтернатива: всегда делать динамическую разминку перед тренировкой.
FAQ
Почему болит поясница после становой тяги?
Чаще всего из-за ошибок в технике или недостаточной подготовки мышц.
Можно ли выполнять становую тягу при грыже позвоночника?
Нет. Только после консультации с врачом и восстановления.
Какой вес безопасен для новичка?
Начинайте с 40-50% собственного веса, постепенно увеличивая нагрузку.
Помогает ли пояс от боли?
Да, но он не заменяет правильную технику — это лишь дополнительная поддержка.
Мифы и правда
-
Миф: боль в пояснице — нормальная реакция на нагрузку.
Правда: боль — сигнал перегрузки или травмы.
-
Миф: становая тяга противопоказана всем, у кого болит спина.
Правда: при правильной технике и укреплённом коре упражнение может быть полезным.
-
Миф: чем шире хват, тем безопаснее.
Правда: ширина хвата подбирается индивидуально, и неправильная постановка может увеличить риск травмы.
Исторический контекст
Становая тяга как упражнение появилась в XIX веке и использовалась для развития силы у тяжелоатлетов. Со временем она стала базой в пауэрлифтинге и кроссфите. Сегодня это одно из самых популярных упражнений, но и одно из самых травмоопасных при нарушении техники.
Три интересных факта
-
При становой тяге активируется до 70% мышц тела.
-
Даже опытные спортсмены повторяют технику в разминочных подходах, чтобы не терять контроль.
-
Ошибка в амплитуде всего на 10° увеличивает нагрузку на поясницу почти вдвое.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru