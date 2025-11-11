Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
человек спит
человек спит
© Designed by Freepik by gpointstudio is licensed under publik domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 11:12

Думала, что дневной сон помогает отдохнуть — пока не узнала, почему после него становится хуже

Врач Черкасова: длительный дневной сон вызывает головную боль и разбитость

Многие любят коротко вздремнуть днём, чтобы восстановить силы. Однако иногда после дневного сна человек чувствует себя не отдохнувшим, а наоборот — разбитым и вялым. Причина кроется в особенностях работы мозга и фаз сна.

"При слишком долгом отдыхе днём организм переходит в фазу глубокого сна. В этот момент повышается выработка серотонина, что влияет на сосудистый тонус. В результате после пробуждения возможны головная боль, тяжесть в голове и ощущение усталости", — рассказала сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова в беседе с "Лентой.ру".

Таким образом, чем дольше длится дневной сон, тем выше вероятность проснуться "разбитым".

Как работает дневной сон

Сон человека состоит из циклов, каждый из которых включает фазы лёгкого и глубокого сна. Если прерывать цикл посередине, мозг не успевает завершить восстановительные процессы — и вместо бодрости появляется тяжесть.

Короткий сон (15-20 минут) позволяет отдохнуть без погружения в глубокие стадии. Это время достаточно, чтобы снизить усталость, улучшить концентрацию и память.

"Оптимальная продолжительность дневного сна составляет 15-20 минут. Этого достаточно, чтобы восстановить уровень бодрости и не погрузиться в глубокую фазу сна", — подчеркнула Черкасова.

Сравнение типов дневного сна

Длительность сна Фаза сна Эффект после пробуждения Рекомендация
10-20 минут Поверхностная Повышение энергии и концентрации Оптимально
30-60 минут Начало глубокого сна Тяжесть в голове, сонливость Избегать
90 минут Полный цикл сна Возможна бодрость, но риск сбоя биоритмов Только при недосыпе

Почему важно время пробуждения

"Просыпаться лучше не позже 15:00 — более поздний отдых может нарушить ночной сон", — отметила Черкасова.

Поздний дневной сон сбивает циркадные ритмы — внутренние "часы" организма. Мозг воспринимает его как начало ночного сна, что затрудняет засыпание вечером. Особенно это актуально для людей, страдающих бессонницей или работой в сменном графике.

Советы шаг за шагом: как спать днём правильно

  1. Выберите тихое, затемнённое место. Свет и шум мешают заснуть быстро и качественно.

  2. Поставьте будильник на 20 минут. Этого достаточно для лёгкого сна.

  3. Лягте в первой половине дня. Оптимальное время — с 13:00 до 14:30.

  4. Не ложитесь в постель, если не чувствуете усталости. Короткий отдых должен быть естественным.

  5. После пробуждения сделайте растяжку или выпейте воду. Это поможет организму перейти в активное состояние.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: спать днём более 40 минут.
    Последствие: переход в глубокий сон и ощущение разбитости.
    Альтернатива: ограничить отдых до 15-20 минут.

  • Ошибка: ложиться спать после 16:00.
    Последствие: нарушение ночного сна.
    Альтернатива: дремать не позже середины дня.

  • Ошибка: засыпать после кофе или плотного обеда.
    Последствие: плохое качество сна.
    Альтернатива: лёгкий перекус и отдых спустя 30-40 минут.

А что если вы не можете заснуть днём?

Некоторым людям дневной сон не подходит физиологически. В этом случае полезнее сделать короткую паузу для расслабления: послушать музыку, подышать, закрыть глаза на несколько минут. Даже такая "тишина" снижает уровень стресса и повышает концентрацию.

Плюсы и минусы дневного сна

Плюсы Минусы
Повышает работоспособность и внимание Может вызывать головную боль при долгом сне
Улучшает настроение Нарушает ночной сон при позднем засыпании
Снижает уровень стресса Не подходит людям с бессонницей

FAQ

Почему после дневного сна болит голова?
Из-за перехода в глубокую фазу сна и изменения сосудистого тонуса при пробуждении.

Можно ли заменить дневной сон кофе?
Кофеин бодрит, но не восстанавливает нервную систему, как короткий сон.

Сколько раз в неделю можно дремать днём?
Хоть каждый день, если вы не испытываете проблем с ночным сном.

Мифы и правда

Миф: дневной сон — признак лени.
Правда: краткий сон повышает продуктивность и снижает стресс.

Миф: чем дольше спишь днём, тем лучше отдыхаешь.
Правда: избыточный сон днём нарушает баланс биоритмов.

Миф: дневной сон вреден для сердца.
Правда: короткая дрема снижает давление и благотворно влияет на сосуды.

Интересные факты

  1. Учёные NASA доказали, что 20-минутный сон повышает продуктивность пилотов на 34%.

  2. В Японии дневной сон на рабочем месте — часть корпоративной культуры и называется инемури.

  3. Люди, регулярно дремлющие днём, реже страдают от депрессии и тревожности.

Исторический контекст

Традиция дневного отдыха уходит корнями в древние времена. В жарких странах, таких как Испания или Греция, сиеста была естественным способом адаптации к климату. Современная сомнология подтверждает: короткий дневной сон действительно полезен — но только при правильной продолжительности и времени.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Ковальчук: мозг не отдыхает в отпуске из-за переизбытка впечатлений и стресса сегодня в 7:12
Вернулся из отпуска и почувствовал себя выжатым — врач объяснил, почему так бывает

Даже долгожданное путешествие может закончиться усталостью. Врач объясняет, почему активный отдых не всегда восстанавливает силы и как правильно планировать отпуск, чтобы мозг действительно отдохнул.

Читать полностью » Врач Оксана Платонова: КТ и ПЭТ-КТ лидируют по радиационной нагрузке сегодня в 6:49
После совета врача я перестала делать КТ без причины — вот почему это опасно

Главный врач клиники академика Ройтберга объяснила, какие методы диагностики связаны с наибольшим радиационным воздействием и почему не стоит делать КТ "для профилактики".

Читать полностью » Маленькие порции и медленное питание предотвращают переедание и контролируют аппетит — Екатерина Смирнова сегодня в 6:18
Постоянно хотела есть — заменила большие порции на медленное питание, и чувство сытости приходит быстрее

Как обмануть аппетит без вреда для здоровья и поддерживать процесс похудения? Прочитайте о простых и безопасных способах снизить чувство голода и предотвратить переедание.

Читать полностью » Врач Дмитрий Семирядов: при пищевых расстройствах сила воли не помогает сегодня в 5:44
Думала, что у меня нет силы воли, пока не поняла: проблема совсем не в еде

Переедание и булимия — не проявление слабости, а результат внутреннего конфликта. Врач объясняет, почему бороться с телом бессмысленно и как начинается настоящий путь к выздоровлению.

Читать полностью » Врач Бэлла Бифова: мытьё рук с мылом предотвращает инфекции сегодня в 4:41
Я перестал болеть после того, как начал мыть руки правильно — раньше не знал, что делала всё не так

Врач рассказала, почему простая привычка мыть руки с мылом спасает от десятков опасных инфекций и как правильно выполнять гигиену, чтобы эффект был максимальным.

Читать полностью » Врач Салиханова: одышка при малейшей нагрузке может быть признаком сердечной недостаточности сегодня в 3:37
Каждый вечер задыхалась, но думал, что это стресс — врачи объяснили, насколько я ошибался

Не всегда одышка — следствие усталости или стресса. Врач объясняет, когда затруднённое дыхание указывает на болезни сердца и почему важно не откладывать визит к специалисту.

Читать полностью » Врач Новоселов: универсального лекарства от старения не существует сегодня в 2:30
Раньше думал, что долголетие — это генетика, но оказалось, всё решает одно простое правило

Китайские учёные обещают создать лекарство, продлевающее жизнь до 120 лет. Однако российский врач объясняет, почему на весь организм оно не подействует и что действительно влияет на долголетие.

Читать полностью » Врач Чернышова: мясные, рыбные и грибные консервы без автоклава опасны для жизни сегодня в 1:25
Думала, домашние консервы — безопасно, пока не узнала, что прячется под крышкой

Домашние заготовки могут обернуться опасностью, если нарушить технологию. Врач объясняет, какие продукты чаще всего становятся источником ботулизма и как защитить себя.

Читать полностью »

Новости
Еда
Варил рульку классически — вышла сочная альтернатива колбасе: добавил лук, и бульон стал золотом
Питомцы
Смотрел на пятна хищника и не понял, кто передо мной — пока не заметил одну деталь
Красота и здоровье
Чудо-крупа, которая помогает сжигать жир и улучшает пищеварение — не упустите её из рациона
Садоводство
Посадила орехи кедра осенью — и вот что получилось: результат превзошёл все ожидания
Спорт и фитнес
После тяжёлой тренировки я почувствовала не усталость, а счастье — вот почему
Садоводство
Рассыпал это удобрение осенью — и весной урожай вырос вдвое: вот в чём секрет
Дом
Токсичные вещества из посуды: Роскачество предупреждает о рисках использования пластика и керамики
Авто и мото
Автомобили в Челябинске сбросили цену, как старую кожу: рынок лихорадит, но выгода рекордная
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet