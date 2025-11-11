Думала, что дневной сон помогает отдохнуть — пока не узнала, почему после него становится хуже
Многие любят коротко вздремнуть днём, чтобы восстановить силы. Однако иногда после дневного сна человек чувствует себя не отдохнувшим, а наоборот — разбитым и вялым. Причина кроется в особенностях работы мозга и фаз сна.
"При слишком долгом отдыхе днём организм переходит в фазу глубокого сна. В этот момент повышается выработка серотонина, что влияет на сосудистый тонус. В результате после пробуждения возможны головная боль, тяжесть в голове и ощущение усталости", — рассказала сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова в беседе с "Лентой.ру".
Таким образом, чем дольше длится дневной сон, тем выше вероятность проснуться "разбитым".
Как работает дневной сон
Сон человека состоит из циклов, каждый из которых включает фазы лёгкого и глубокого сна. Если прерывать цикл посередине, мозг не успевает завершить восстановительные процессы — и вместо бодрости появляется тяжесть.
Короткий сон (15-20 минут) позволяет отдохнуть без погружения в глубокие стадии. Это время достаточно, чтобы снизить усталость, улучшить концентрацию и память.
"Оптимальная продолжительность дневного сна составляет 15-20 минут. Этого достаточно, чтобы восстановить уровень бодрости и не погрузиться в глубокую фазу сна", — подчеркнула Черкасова.
Сравнение типов дневного сна
|Длительность сна
|Фаза сна
|Эффект после пробуждения
|Рекомендация
|10-20 минут
|Поверхностная
|Повышение энергии и концентрации
|Оптимально
|30-60 минут
|Начало глубокого сна
|Тяжесть в голове, сонливость
|Избегать
|90 минут
|Полный цикл сна
|Возможна бодрость, но риск сбоя биоритмов
|Только при недосыпе
Почему важно время пробуждения
"Просыпаться лучше не позже 15:00 — более поздний отдых может нарушить ночной сон", — отметила Черкасова.
Поздний дневной сон сбивает циркадные ритмы — внутренние "часы" организма. Мозг воспринимает его как начало ночного сна, что затрудняет засыпание вечером. Особенно это актуально для людей, страдающих бессонницей или работой в сменном графике.
Советы шаг за шагом: как спать днём правильно
-
Выберите тихое, затемнённое место. Свет и шум мешают заснуть быстро и качественно.
-
Поставьте будильник на 20 минут. Этого достаточно для лёгкого сна.
-
Лягте в первой половине дня. Оптимальное время — с 13:00 до 14:30.
-
Не ложитесь в постель, если не чувствуете усталости. Короткий отдых должен быть естественным.
-
После пробуждения сделайте растяжку или выпейте воду. Это поможет организму перейти в активное состояние.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: спать днём более 40 минут.
Последствие: переход в глубокий сон и ощущение разбитости.
Альтернатива: ограничить отдых до 15-20 минут.
-
Ошибка: ложиться спать после 16:00.
Последствие: нарушение ночного сна.
Альтернатива: дремать не позже середины дня.
-
Ошибка: засыпать после кофе или плотного обеда.
Последствие: плохое качество сна.
Альтернатива: лёгкий перекус и отдых спустя 30-40 минут.
А что если вы не можете заснуть днём?
Некоторым людям дневной сон не подходит физиологически. В этом случае полезнее сделать короткую паузу для расслабления: послушать музыку, подышать, закрыть глаза на несколько минут. Даже такая "тишина" снижает уровень стресса и повышает концентрацию.
Плюсы и минусы дневного сна
|Плюсы
|Минусы
|Повышает работоспособность и внимание
|Может вызывать головную боль при долгом сне
|Улучшает настроение
|Нарушает ночной сон при позднем засыпании
|Снижает уровень стресса
|Не подходит людям с бессонницей
FAQ
Почему после дневного сна болит голова?
Из-за перехода в глубокую фазу сна и изменения сосудистого тонуса при пробуждении.
Можно ли заменить дневной сон кофе?
Кофеин бодрит, но не восстанавливает нервную систему, как короткий сон.
Сколько раз в неделю можно дремать днём?
Хоть каждый день, если вы не испытываете проблем с ночным сном.
Мифы и правда
Миф: дневной сон — признак лени.
Правда: краткий сон повышает продуктивность и снижает стресс.
Миф: чем дольше спишь днём, тем лучше отдыхаешь.
Правда: избыточный сон днём нарушает баланс биоритмов.
Миф: дневной сон вреден для сердца.
Правда: короткая дрема снижает давление и благотворно влияет на сосуды.
Интересные факты
-
Учёные NASA доказали, что 20-минутный сон повышает продуктивность пилотов на 34%.
-
В Японии дневной сон на рабочем месте — часть корпоративной культуры и называется инемури.
-
Люди, регулярно дремлющие днём, реже страдают от депрессии и тревожности.
Исторический контекст
Традиция дневного отдыха уходит корнями в древние времена. В жарких странах, таких как Испания или Греция, сиеста была естественным способом адаптации к климату. Современная сомнология подтверждает: короткий дневной сон действительно полезен — но только при правильной продолжительности и времени.
