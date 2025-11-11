Думала, что дневной сон помогает отдохнуть — пока не узнала, почему после него становится хуже

Многие любят коротко вздремнуть днём, чтобы восстановить силы. Однако иногда после дневного сна человек чувствует себя не отдохнувшим, а наоборот — разбитым и вялым. Причина кроется в особенностях работы мозга и фаз сна.

"При слишком долгом отдыхе днём организм переходит в фазу глубокого сна. В этот момент повышается выработка серотонина, что влияет на сосудистый тонус. В результате после пробуждения возможны головная боль, тяжесть в голове и ощущение усталости", — рассказала сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова в беседе с "Лентой.ру".

Таким образом, чем дольше длится дневной сон, тем выше вероятность проснуться "разбитым".

Как работает дневной сон

Сон человека состоит из циклов, каждый из которых включает фазы лёгкого и глубокого сна. Если прерывать цикл посередине, мозг не успевает завершить восстановительные процессы — и вместо бодрости появляется тяжесть.

Короткий сон (15-20 минут) позволяет отдохнуть без погружения в глубокие стадии. Это время достаточно, чтобы снизить усталость, улучшить концентрацию и память.

"Оптимальная продолжительность дневного сна составляет 15-20 минут. Этого достаточно, чтобы восстановить уровень бодрости и не погрузиться в глубокую фазу сна", — подчеркнула Черкасова.

Сравнение типов дневного сна

Длительность сна Фаза сна Эффект после пробуждения Рекомендация 10-20 минут Поверхностная Повышение энергии и концентрации Оптимально 30-60 минут Начало глубокого сна Тяжесть в голове, сонливость Избегать 90 минут Полный цикл сна Возможна бодрость, но риск сбоя биоритмов Только при недосыпе

Почему важно время пробуждения

"Просыпаться лучше не позже 15:00 — более поздний отдых может нарушить ночной сон", — отметила Черкасова.

Поздний дневной сон сбивает циркадные ритмы — внутренние "часы" организма. Мозг воспринимает его как начало ночного сна, что затрудняет засыпание вечером. Особенно это актуально для людей, страдающих бессонницей или работой в сменном графике.

Советы шаг за шагом: как спать днём правильно

Выберите тихое, затемнённое место. Свет и шум мешают заснуть быстро и качественно. Поставьте будильник на 20 минут. Этого достаточно для лёгкого сна. Лягте в первой половине дня. Оптимальное время — с 13:00 до 14:30. Не ложитесь в постель, если не чувствуете усталости. Короткий отдых должен быть естественным. После пробуждения сделайте растяжку или выпейте воду. Это поможет организму перейти в активное состояние.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: спать днём более 40 минут.

Последствие: переход в глубокий сон и ощущение разбитости.

Альтернатива: ограничить отдых до 15-20 минут.

Ошибка: ложиться спать после 16:00.

Последствие: нарушение ночного сна.

Альтернатива: дремать не позже середины дня.

Ошибка: засыпать после кофе или плотного обеда.

Последствие: плохое качество сна.

Альтернатива: лёгкий перекус и отдых спустя 30-40 минут.

А что если вы не можете заснуть днём?

Некоторым людям дневной сон не подходит физиологически. В этом случае полезнее сделать короткую паузу для расслабления: послушать музыку, подышать, закрыть глаза на несколько минут. Даже такая "тишина" снижает уровень стресса и повышает концентрацию.

Плюсы и минусы дневного сна

Плюсы Минусы Повышает работоспособность и внимание Может вызывать головную боль при долгом сне Улучшает настроение Нарушает ночной сон при позднем засыпании Снижает уровень стресса Не подходит людям с бессонницей

FAQ

Почему после дневного сна болит голова?

Из-за перехода в глубокую фазу сна и изменения сосудистого тонуса при пробуждении.

Можно ли заменить дневной сон кофе?

Кофеин бодрит, но не восстанавливает нервную систему, как короткий сон.

Сколько раз в неделю можно дремать днём?

Хоть каждый день, если вы не испытываете проблем с ночным сном.

Мифы и правда

Миф: дневной сон — признак лени.

Правда: краткий сон повышает продуктивность и снижает стресс.

Миф: чем дольше спишь днём, тем лучше отдыхаешь.

Правда: избыточный сон днём нарушает баланс биоритмов.

Миф: дневной сон вреден для сердца.

Правда: короткая дрема снижает давление и благотворно влияет на сосуды.

Интересные факты

Учёные NASA доказали, что 20-минутный сон повышает продуктивность пилотов на 34%. В Японии дневной сон на рабочем месте — часть корпоративной культуры и называется инемури. Люди, регулярно дремлющие днём, реже страдают от депрессии и тревожности.

Исторический контекст

Традиция дневного отдыха уходит корнями в древние времена. В жарких странах, таких как Испания или Греция, сиеста была естественным способом адаптации к климату. Современная сомнология подтверждает: короткий дневной сон действительно полезен — но только при правильной продолжительности и времени.