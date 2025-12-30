Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дневной сон
Дневной сон
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 3:35

15 минут тишины днём — и энергия возвращается: простой ритуал, который спасает праздники

Короткий дневной сон снизил уровень стресса — врачи

Рождественские каникулы словно сами подталкивают к замедлению ритма и пересмотру привычек. В эти дни у многих появляется редкая возможность восстановить силы и прислушаться к сигналам собственного организма. Один из самых недооценённых способов перезагрузки — короткий дневной сон. Об этом сообщает Vogue.

Почему дневной сон особенно важен в период праздников

Конец года почти всегда сопровождается накопленной усталостью, плотным графиком и эмоциональным напряжением. Рождественские каникулы создают подходящие условия, чтобы дать телу паузу и компенсировать дефицит отдыха. Дневной сон в этом контексте воспринимается не как лень, а как осознанная забота о здоровье. Он помогает мягко восстановить силы без резкого вмешательства в ночной режим сна.

Исторически послеобеденный отдых существовал задолго до появления современных медицинских знаний. В разных культурах он был естественной частью распорядка дня и использовался как способ переждать спад активности. Сегодня интерес к этой практике возвращается, но уже с научным обоснованием: всё больше исследований связывают качество отдыха с работой биологических часов и устойчивостью организма к стрессу. Нарушение этих процессов, как показывают данные о циркадных ритмах, может отражаться не только на самочувствии, но и на психическом здоровье.

Сколько нужно спать днём, чтобы получить пользу

Современные исследования подчёркивают: ключевым фактором становится не сам факт дневного сна, а его продолжительность. Совместное перекрёстное исследование Университета Гвадалахары и Университета Мурсии с участием около 3000 человек показало, что оптимальным считается сон до 30 минут. Более длительный отдых днём может давать обратный эффект и со временем негативно сказываться на метаболическом здоровье.

Участники, ограничивавшие дневной сон 15-20 минутами, чаще демонстрировали нормальные показатели уровня сахара в крови и артериального давления. У тех же, кто регулярно спал днём дольше получаса, чаще фиксировались риски развития диабета, гипертонии и ожирения. Этот эффект связывают с тем, что короткий сон не нарушает суточные ритмы и дополняет естественные механизмы восстановления, так же как это происходит под влиянием дневного света, который помогает регулировать обмен веществ и уровень глюкозы.

Виды дневного сна и их особенности

Классическая сиеста, известная в Испании как отдых в "шестой час дня", изначально была связана с климатическими условиями и необходимостью избегать жары. Итальянская "пенничелла" выполняла схожую функцию. Со временем появились более современные форматы, адаптированные к ритму мегаполисов.

В конце XX века профессор Джеймс Б. Маас предложил концепцию power nap — короткого сна продолжительностью 10-20 минут, который можно встроить даже в рабочий день. Такой отдых позволяет перезагрузить нервную систему, не погружаясь в глубокие фазы сна. Это особенно важно для людей, чья концентрация и продуктивность напрямую зависят от способности мозга быстро восстанавливаться.

Как сделать дневной сон действительно восстановительным

Эксперты сходятся во мнении, что короткий сон приносит пользу мозгу и нервной системе. Он улучшает концентрацию, память, снижает уровень стресса и помогает вернуть бодрость без ощущения разбитости. Особенно заметен эффект у людей старше 65 лет и у студентов в периоды высокой умственной нагрузки.

При этом важно учитывать время отдыха. Сон после 15:00 может негативно повлиять на засыпание вечером, а ночной сон по-прежнему остаётся главным элементом восстановления. Не менее значима и обстановка: тишина, приглушённый свет и ощущение безопасности усиливают положительный эффект даже короткого отдыха. Исследования о нормальной скорости засыпания подтверждают, что организму достаточно 10-20 минут, чтобы перейти в состояние расслабления и перезагрузки.

В итоге дневной сон во время рождественских каникул можно рассматривать как простой и доступный способ поддержать здоровье. При соблюдении разумных ограничений он помогает мягко восстановить энергию, не нарушая привычного ритма жизни.

