Андрей Власов Опубликована сегодня в 10:58

Семейный визит на день открытых дверей: Ивановский политех покажет технологии будущего

Институт текстильной индустрии и моды Ивановского политеха устраивает День открытых дверей 13 марта в пятницу с 14:00. Мероприятие открыто для школьников, студентов колледжей и родителей будущих абитуриентов. Гостей ждут презентации востребованных учебных направлений с двойными квалификациями. Среди них дизайн и продвижение цифрового продукта, технологии изделий индустрии моды, экспертиза и товарный менеджмент в цифровой экономике. Администрация вуза анонсировала событие в соцсетях. До начала приема документов осталось ровно 100 дней.

Востребованные направления

Вуз делает упор на специальности, которые сочетают творчество с практическими навыками. Дизайн и продвижение цифрового продукта готовит к работе с онлайн-проектами в моде. Технологии изделий индустрии моды охватывают весь цикл от идеи до производства. Экспертиза и товарный менеджмент в цифровой экономике учит анализировать рынок и управлять поставками.

Эти программы дают двойные квалификации, что упрощает поиск работы. Студенты осваивают современное оборудование и софт для текстильной отрасли. Преподаватели делятся опытом из реальных проектов, где сочетаются дизайн и цифровизация. Гости дня открытых дверей увидят, как эти навыки применяются на деле.

"Такие мероприятия помогают региону готовить кадры для ключевых отраслей, вроде текстильной промышленности. Школьники и родители получают полную картину о профессиях будущего. Вуз показывает реальные технологии, которые востребованы на рынке. Это шаг к развитию местных территорий через качественное образование. Родители увидят, как инвестиции в обучение окупаются."

Управленец муниципального уровня Елена Гаврилова

Институт подчеркивает связь образования с нуждами экономики Ивановской области. Текстиль остается основой региона, но теперь с цифровым уклоном. Абитуриенты узнают о перспективах трудоустройства сразу после выпуска.

Программа мероприятия

День стартует в 14:00 с общих презентаций. Экскурсии по лабораториям и мастерским покажут оборудование для легкой промышленности. Гости пообщаются с руководством и преподавателями, зададут вопросы о поступлении. Мастер-классы позволят попробовать себя в деле.

"Это тот день, когда можно оставить рутинные дела и заняться своим будущим и будущим своих детей. Вы узнаете всю правду о поступлении в вуз, увидите современные технологии в легкой промышленности и строительстве, сможете задать самые неудобные вопросы руководству вуза и пообщаетесь с ведущими преподавателями и творческой молодежью ивановского политеха. Еще можно успеть записаться на подготовительные курсы и весеннюю IT-школу. Экскурсии — будут, мастер-классы — будут, приятные сюрпризы и бонусы — тоже будут", — поделилась с Известно.ру ответственный секретарь приемной комиссии Политеха Мария Ометова.

Сюрпризы добавят мероприятию живости, от подарков до розыгрышей. Строительные специальности тоже в программе, с демонстрацией инноваций. Всё рассчитано на семейный визит без спешки.

Подготовка к поступлению

До приема документов ровно 100 дней, так что время на размышления есть. Записаться на курсы или IT-школу можно прямо там. Консультанты помогут с выбором направления под интересы и способности.

Родители оценят прозрачность процесса, без скрытых нюансов. Школьники протестируют себя на профориентацию через активности. Вуз ориентирован на тех, кто готов к комбинации моды, технологий и бизнеса.

Мероприятие бесплатное, регистрация через соцсети вуза. Приезжайте всей семьей, чтобы не упустить шанс. Ивановский политех ждет именно вас.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
