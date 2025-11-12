Звезда "Бухты Доусона" распродаёт прошлое: всё ради жизни

Актер, полюбившийся зрителям в роли Доусона Лири, решил расстаться с культовыми вещами из прошлого, чтобы оплатить дорогостоящее лечение от онкологического заболевания.

Голливудская звезда на распутье

Когда-то он был кумиром миллионов подростков, а сегодня — примером мужества и стойкости. Джеймс Ван Дер Бик, которому в прошлом году поставили диагноз "колоректальный рак третьей стадии", переживает непростое время. Актер признался, что болезнь изменила его жизнь и заставила по-новому взглянуть на собственные приоритеты.

Теперь артист почти не снимается — здоровье требует покоя и постоянного медицинского контроля. Без привычных голливудских гонораров, которыми можно было бы оплатить лечение, Джеймсу пришлось искать другой путь. Он нашел его в воспоминаниях.

Легендарные артефакты из "Бухты Доусона"

Ради благородной цели актер решил расстаться с уникальными предметами, связанными с его звездным прошлым. В сотрудничестве с британским магазином Propstore он передал на благотворительный аукцион Winter Entertainment Memorabilia личную коллекцию реквизита со съемок культового сериала.

Среди лотов — знаменитый образ Доусона из пилотного эпизода, а также украшение, которое герой подарил Джоуи Поттер в исполнении Кэти Холмс. По предварительным оценкам экспертов, только ожерелье может уйти с молотка за 26-52 тысячи долларов. Одежда главного героя оценена в четыре тысячи.

"Я годами хранил эти сокровища, ожидая подходящего момента, чтобы что-то с ними сделать, и, учитывая все неожиданные повороты, которые преподнесла мне жизнь в последнее время, стало ясно, что время пришло", — сказал актер Джеймс Ван Дер Бик.

"И хотя я испытываю некоторую ностальгию, расставаясь с этими предметами, мне приятно иметь возможность предложить их на аукционе Propstore, чтобы поделиться ими с теми, кто поддерживал мою работу на протяжении многих лет", — добавил он в беседе с Daily Mail.

Не только "Бухта": память о "Университетском блюзе"

На продажу выставлены не только вещи из телесериала, но и реквизит из фильма 1999 года "Университетский блюз". В списке лотов — бейсболка и пара бутс, в которых актер появлялся на экране. Для фанатов, выросших на этих проектах, подобные предметы — настоящая реликвия.

Исторический контекст: как "Бухта Доусона" стала символом эпохи

Премьера сериала состоялась в январе 1998 года, и за считаные месяцы проект превратился в культурный феномен. История о дружбе, первой любви и взрослении на фоне американской глубинки стала отражением целого поколения. Вместе с Ван Дер Биком в шоу снимались Кэти Холмс, Мишель Уильямс и Джошуа Джексон — все они впоследствии добились громких карьер.

Символично, что именно этот сериал стал для Джеймса стартовой площадкой и до сих пор остается самой узнаваемой частью его биографии.

Как проходит аукцион Propstore

Аукцион состоится с 5 по 7 декабря в Лондоне. Организаторы обещают не просто продажу, а настоящее шоу с живыми ставками и онлайн-участием коллекционеров со всего мира. Среди выставленных экспонатов — не только вещи Ван Дер Бика, но и реквизит из других культовых фильмов: от "Матрицы" до "Титаника".

Propstore известен своими масштабными распродажами. К примеру, ранее именно через этот магазин с молотка ушел кнут Индианы Джонса и костюм Дарта Вейдера.

Интересные факты

Джеймс Ван Дер Бик — отец шестерых детей, которых воспитывает вместе с супругой Кимберли. В последние годы актер активно занимается благотворительностью и поддерживает организации, помогающие пациентам с онкологическими диагнозами. В 2020-м он участвовал в шоу "Танцы со звездами", где покорил публику своей искренностью и самоиронией.

FAQ

Когда пройдет аукцион с вещами Джеймса Ван Дер Бика?

С 5 по 7 декабря 2025 года в Лондоне, в рамках Winter Entertainment Memorabilia.

Можно ли участвовать онлайн?

Да, Propstore принимает ставки дистанционно на официальном сайте.

Какие вещи выставлены на продажу?

Одежда и аксессуары из "Бухты Доусона" и фильма "Университетский блюз".

Мифы и правда

Миф: актер продает вещи ради пиара.

Правда: продажа связана с необходимостью финансировать лечение и поддерживать семью, о чем Ван Дер Бик открыто рассказал.

Миф: все предметы будут проданы.

Правда: часть коллекции актер оставил себе, считая её личной памятью.

Миф: торги доступны только коллекционерам.

Правда: принять участие может любой желающий, зарегистрировавшийся на сайте Propstore.

А что если фанаты выкупят всё?

Такой сценарий весьма реален. Ведь для поклонников это шанс не просто приобрести вещь, а поддержать кумира. А для Джеймса — возможность почувствовать, что его творчество по-прежнему значимо и нужно.