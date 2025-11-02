Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Самки певчих птиц поют ради семьи
Самки певчих птиц поют ради семьи
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 16:03

Птицы ждут света, чтобы разразиться пением: учёные объяснили, почему ночь заставляет их молчать

Орнитолог Кодзима: птицы накапливают вокальную энергию ночью из-за темноты

Ежедневно, еще до восхода солнца, миллионы птиц по всей планете наполняют воздух своими голосами. Этот рассветный концерт — одно из самых красивых и загадочных явлений природы, которое веками вдохновляло поэтов и музыкантов. Но для ученых утренний хор оставался сложной загадкой. Почему пернатые певцы предпочитают встречать день именно так? Авторы нового исследования предложили неожиданно простой ответ: птицы не могут иначе. Долгая ночь заставляет их молчать, а утро дает долгожданную свободу, выплескивающуюся в бурном и страстном хоре.

Гипотезы и загадки рассветного пения

Наблюдения орнитологов давно показали, что пение для птиц — важнейший инструмент общения. Оно необходимо для защиты своей территории и привлечения партнеров. Однако оставалось неясным, почему именно первые лучи солнца становятся тем универсальным сигналом, который запускает массовый "концерт" по всему земному шару. Специалисты выдвинули множество различных гипотез, пытаясь объяснить этот феномен.

Одни предполагали, что утром звук распространяется лучше из-за особых атмосферных условий. Другие считали причиной социальные факторы, например, совместный поиск пищи в стаях. Третьи видели в рассветном пении демонстрацию силы и выносливости самцов. Но ни одна из теорий так и не смогла убедительно объяснить, почему пик вокальной активности неизменно приходится на первые минуты после рассвета.

Лабораторные эксперименты с амадинами

К разгадке приблизилась международная команда орнитологов и нейробиологов под руководством Сатоши Кодзимы из Корейского института исследований мозга. Ученые сосредоточили внимание на зебровых амадинах — маленьких певчих птицах, которых часто содержат в домашних условиях и используют в лабораторных экспериментах. Исследователи создали для своих пернатых подопечных особые условия с искусственным регулированием освещения, чтобы точно задавать "день" и "ночь".

В первом эксперименте ученые отложили включение яркого света на три часа позже настоящего рассвета. Птицы просыпались в свое обычное время, но оказывались в полной темноте. Они не пели, оставаясь тихими и терпеливыми. Когда же лампы, наконец, зажигались, амадины разражались необычайно интенсивным и мощным пением. Их хор звучал гораздо выразительнее, чем в обычные дни.

Затем ученые проверили обратную ситуацию, включив свет на три часа раньше настоящего рассвета. Птицы отреагировали немедленно — начали петь. Однако их песни не были столь же сильными и страстными, как в первом эксперименте. Ключевым фактором оказалась продолжительность ожидания. Чем дольше птица бодрствовала в темноте, тем сильнее становилось ее желание петь и тем мощнее звучала песня при появлении света.

"Птицы просыпаются в темноте, но их образ жизни и естественные биоритмы, зависящие от света, не позволяют петь в это время суток. То есть темнота как бы подавляет их спонтанное пение", — пояснил Сатоши Кодзима.

Биологические механизмы пения

Чтобы подтвердить свою догадку, ученые провели еще один опыт. Они научили амадин нажимать специальную кнопку, чтобы включать искусственный свет на 10 секунд. Когда рассвет в клетке задерживали на три часа, птицы начинали активно нажимать на кнопку, словно требуя свою порцию "утра". Но когда свет включали на три часа раньше, их интерес к кнопке практически пропадал.

Во второй серии экспериментов исследователи изучили биологические механизмы, стоящие за этим поведением. Конкретно — анализировали влияние мелатонина, гормона, регулирующего циклы сна и бодрствования. Ученые ввели некоторым птицам препарат на основе органического соединения лузиндола, который блокирует действие мелатонина.

Птицы, получившие препарат за пять часов до включения лабораторного искусственного света, начинали петь раньше сородичей, которым ввели плацебо. Препарат снимал действие мелатонина, мешающего петь в темноте, и пернатые исполняли мелодию практически сразу после пробуждения, не дожидаясь "сигнала" в виде искусственного рассвета.

А что если…

Если птицам искусственно продлевать темноту, их последующее пение становится значительно интенсивнее. Это подтверждает гипотезу о накоплении "вокальной энергии" в течение ночи.

Утренняя разминка для голоса

Ученые пошли еще дальше в своих исследованиях. Они записали и проанализировали песни амадин, чтобы понять, меняется ли качество пения в течение дня. Оказалось, что самые быстрые и значительные изменения в структуре и акустике песен происходят именно в первый час после рассвета. Во второй час песня уже почти не меняется.

По мнению авторов научной работы, из-за долгого ночного молчания мышцы, управляющие голосовым органом птиц (сиринкс), и акустическая структура их песен слегка "теряют форму". Рассветный хор служит для них своего рода утренней зарядкой. Он помогает быстро восстановить и оптимизировать сложные двигательные навыки, необходимые для идеального исполнения.

Три факта о птичьем пении

  1. Самые сложные и разнообразные песни исполняют певчие птицы, у которых развит голосовой аппарат — сиринкс.

  2. Многие виды птиц учатся пению у родителей, что свидетельствует о наличии культурной передачи вокальных традиций.

  3. Некоторые птицы могут имитировать звуки окружающей среды, включая человеческую речь и технические шумы.

Критика и дальнейшие исследования

Исследователи полагают, что открытые ими механизмы — подавление пения темнотой и последующая вокальная разминка — вероятно, работают не только у зебровых амадин, но и у тысяч других видов птиц по всему миру. Однако не все ученые согласны с выводами команды Кодзимы.

Специалисты напомнили, что у разных видов птиц существуют колоссальные различия в манере, времени и содержании рассветного пения. Именно это разнообразие и породило множество конкурирующих гипотез. Авторы нового исследования проводили эксперименты только на зебровых амадинах, поэтому их выводы пока следует рассматривать как рабочую гипотезу, а не окончательный ответ.

Для подтверждения универсальности механизма нужны эксперименты с другими видами птиц, включая певчих дроздов, соловьев и зябликов. Только после таких сравнительных исследований можно будет судить, действительно ли найденный "ключ" применим ко всему разнообразию птичьего мира.

Исторический контекст

Изучение птичьего пения имеет давнюю историю, восходящую к трудам Аристотеля, который одним из первых описал голоса различных птиц. В XVIII веке натуралисты начали систематически записывать и классифицировать птичьи песни. Настоящий прорыв произошел в XX веке с развитием звукозаписывающей аппаратуры, позволившей проводить детальный акустический анализ. Современные исследования сочетают методы нейробиологии, молекулярной генетики и этологии, раскрывая все новые тайны этого удивительного природного феномена.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Уайз: в пяти зонах лобной коры мозга приматов, нейроны реагировали на относительное положение корма сегодня в 16:30
Многозадачность — дар или проклятие? Мозг приматов показал, как справляться без ошибок

Ученые выяснили, что мозг приматов создает не единую карту пространства, а гибкие схемы взаимного расположения объектов. Как это помогает нам в многозадачности?

Читать полностью » Технологии чистой энергии добрались до океанов: солнечные суда становятся реальностью — Бо Салет сегодня в 8:39
Будущее морей уже пришло: солнечные батареи покорили палубы грузовых судов

Первое грузовое судно с солнечными панелями уже бороздит моря. Узнайте, как технологии Wattlab меняют судоходство и делают океаны чище.

Читать полностью » Древнеегипетская медицина обеспечивала доступное лечение и специализацию врачей — профессор Розали Дэвид сегодня в 7:39
Медики под знаком Анубиса: как древние лекари заложили основы науки, которой мы доверяем сегодня

Современная медицина уходит корнями в Древний Египет. Исследование Манчестерского университета показало: уже тысячи лет назад египтяне знали, как лечить, ухаживать и защищать здоровье людей.

Читать полностью » Физики опровергли гипотезу симуляции реальности, опираясь на теорему Гёделя — Мир Файзал сегодня в 6:39
Мы не код и не программа: новое исследование опровергло гипотезу цифровой реальности

Физики доказали, что мир — не код и не компьютерная программа. Новое исследование разрушает теорию симуляции, показав, что сама Вселенная не поддаётся алгоритмам.

Читать полностью » ЕКА: ученые готовятся к солнечной буре, способной парализовать Землю сегодня в 4:28
Земля готовится к страшной угрозе: солнечная буря может нарушить все системы

Солнечные бури могут повредить спутники и вызвать сбои в подаче электроэнергии. Узнайте, как Европа готовится к таким угрозам и что можно сделать для минимизации последствий.

Читать полностью » Майкл Уолш: исчезновение ямайской гуавы стало результатом агротехники и вырубки лесов сегодня в 3:08
Земля на грани: какие фрукты исчезают навсегда и почему это важно для нас

Откройте для себя мир исчезающих фруктов и поймите, как изменение климата и человечество могут влиять на будущее природы.

Читать полностью » Флаванолы в какао сохраняют эластичность артерий даже после долгого сидения — Сэм Лукас сегодня в 2:31
Сидим — умираем, пьём какао — выживаем: учёные нашли вкусный способ спасти сосуды от офиса

Учёные нашли неожиданный способ защитить сосуды от вреда сидячего образа жизни. Оказывается, чашка какао с флаванолами может нейтрализовать негативные эффекты малоподвижности.

Читать полностью » Чжан Цзинбо: Китай подтверждает планы по высадке человека на Луну до 2030 года сегодня в 1:31
Луна уже близко: Китай удивит мир новыми шагами в космической программе

Китай активно готовится к пилотируемой высадке на Луну до 2030 года. Как это соотносится с планами NASA и что ждёт космическую гонку в будущем?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Исследователи красоты отметили: блондинки седеют позже из-за меньшего количества пигмента меланина
Спорт и фитнес
HIIT-тренировка без оборудования: советы тренера Тины Тан
Авто и мото
По цвету выхлопа можно определить неисправность двигателя
Садоводство
Осенью лаванду, шалфей и розмарин обрезают только санитарно
Питомцы
Регулярное жевание безопасных предметов помогает механически очищать зубы собаки от налёта
Питомцы
Нормальная температура тела у кошек выше, чем у человека и составляет 38-39 °C
Красота и здоровье
Визажисты советуют подбирать губную помаду по подтону кожи — холодному, тёплому или нейтральному
Садоводство
Землянику удобряют три четыре раза за сезон для стабильного плодоношения — Марина Власова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet