Душевая лейка с водой в тёмной ванной
Душевая лейка с водой в тёмной ванной
Марина Егорова Опубликована сегодня в 16:29

Темнота, которая лечит: новый способ перезагрузить мозг за 10 минут

Психиатр Кристина Коломбо: отсутствие света во время душа снижает уровень кортизола

Темнота давно перестала быть просто отсутствием света — сегодня она становится инструментом заботы о себе. Один из новых трендов, захвативших социальные сети, — "тёмный душ". Его суть проста: принимать душ при выключенном свете. На первый взгляд — странная привычка, но у неё есть объяснение, подкреплённое наукой. Темнота подаёт организму сигнал, что пора отдыхать, снижает уровень кортизола и способствует выработке мелатонина — гормона сна.

В современном мире, где нас окружают экраны, лампы и подсветки, несколько минут в темноте становятся актом сенсорной разгрузки. Это способ мягко переключить мозг из режима активности в режим восстановления.

Как работает "тёмный душ"

Наш организм живёт по внутренним биологическим часам, которые реагируют на свет и тьму. Как только освещение гаснет, тело воспринимает это как сигнал ко сну — замедляются процессы, снижается уровень стрессовых гормонов.

"Когда освещение гаснет, организм интерпретирует сигнал как "пора спать", инициируя выработку мелатонина и снижая выработку кортизола", — пояснила профессор психиатрии Кристина Коломбо.

По её словам, сочетание тишины, мягкого звука воды и отсутствия визуальных раздражителей помогает мозгу быстро перейти в состояние расслабления. Этот эффект настолько выражен, что в клинической практике тьму иногда применяют при лечении расстройств настроения.

"При биполярных расстройствах уменьшение световых стимулов помогает сдержать маниакальную активацию и даже позволяет нам уменьшить дозы седативных препаратов", — добавила профессор Коломбо.

Лучшее время для "тёмного душа"

Эксперты советуют включать этот ритуал в вечернюю рутину, примерно за 30-60 минут до сна. Организму нужно время, чтобы перестроиться и начать активную выработку мелатонина. Поэтому важно не только выключить свет в ванной, но и заранее отказаться от экранов — телевизора, смартфона или ноутбука.

"Полезно включить этот ритуал в вечернюю рутину, которая также включает в себя остановку экранов и электронных устройств", — отметила профессор Коломбо.

Синий свет от гаджетов мешает естественному засыпанию, поэтому стоит активировать ночной режим или просто отложить технику.

Как это помогает при сезонных недомоганиях

Осенью и весной многие отмечают перепады настроения, связанные с изменением длины светового дня. В это время особенно важно поддерживать стабильный циркадный ритм - именно он регулирует сон, аппетит и эмоциональное состояние.

"Весна и осень — самые деликатные периоды, потому что изменение света может дестабилизировать людей с более "жестким" циркадным ритмом", — подчеркнула профессор Коломбо.

В северных странах, где темнота длится месяцами, сезонная депрессия встречается чаще, однако даже умеренные колебания освещённости способны влиять на психику. Регулярные "тёмные" ритуалы помогают мягко адаптироваться и снизить уровень тревожности.

Советы шаг за шагом: как практиковать тёмный душ

  1. Выключите свет. Используйте только слабое свечение из коридора или свечу — это создаёт безопасное ощущение уюта.
  2. Уберите отвлекающие звуки. Лучше принять душ в тишине или под спокойную музыку без слов.
  3. Сосредоточьтесь на ощущениях. Почувствуйте тепло воды, аромат геля, дыхание. Это и есть момент сенсорной перезагрузки.
  4. После душа избегайте экранов. Позвольте организму сохранить спокойный ритм и перейти к отдыху.

Этот процесс напоминает короткую медитацию: он помогает замедлиться и осознать собственные ощущения без визуальной перегрузки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: принимать душ в темноте, но сразу после смотреть телефон.
    Последствие: выработка мелатонина блокируется синим светом экрана, и эффект расслабления исчезает.
    Альтернатива: оставьте телефон в другой комнате и используйте будильник с мягкой подсветкой или умные лампы с функцией "закат".

А что если бояться темноты?

Если темнота вызывает тревогу, можно использовать ночник с тёплым, приглушённым светом. Мягкое освещение не мешает выработке мелатонина, но сохраняет чувство безопасности. Попробуйте начать с полутени, постепенно уменьшая уровень света — через неделю тело привыкнет к новому ритуалу.

Плюсы и минусы практики

Плюсы

Минусы

Снижает уровень стресса

Может быть непривычно или вызывать тревогу

Улучшает качество сна

Не подходит людям с боязнью темноты

Не требует затрат и оборудования

В темноте выше риск поскользнуться

Укрепляет связь тела и сознания

Требует осторожности и привычки

Чтобы снизить риск падений, можно использовать резиновый коврик или умный светильник с датчиком движения.

Мифы и правда

Миф 1. Душ без света — это эзотерическая практика.
Правда: эффект тёмного душа имеет физиологическую основу, связанную с регуляцией гормонов сна.

Миф 2. В темноте тело хуже расслабляется.
Правда: наоборот, отсутствие стимулов помогает нервной системе успокоиться.

Миф 3. Эффект достигается только ночью.
Правда: практику можно использовать и днём, если вы хотите быстро восстановиться после стресса.

FAQ

Как часто можно практиковать?
Каждый вечер, особенно после напряжённого дня. Главное — не делать из этого обязанности, а воспринимать как способ заботы о себе.

Можно ли использовать ароматические средства?
Да, эфирные масла лаванды, шалфея или эвкалипта усиливают расслабляющий эффект.

Подходит ли это детям или пожилым людям?
Да, но с безопасным приглушённым освещением и присутствием взрослого, если есть риск падения.

Тёмный душ — это не каприз и не модный флешмоб, а способ мягко вернуть телу природный ритм сна и отдыха. Несколько минут без света помогают "отключиться" от внешнего мира и услышать себя — буквально.

