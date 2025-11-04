Миссия Gaia раскрыла тайну гравитации: данные телескопа могут перевернуть физику
Две тысячи лет назад человек впервые попытался измерить небо — и теперь человечество снова возвращается к тем же вопросам, но с инструментами, о которых древним астрономам не могло и мечтаться. Сегодня ученые, вооруженные сверхточными данными космического телескопа Gaia, делают открытия, способные изменить фундаментальные представления о природе материи и гравитации. Исследователи из Франции — Ален Бланшар и Эвен Кокери — пришли к выводам, которые могут поставить под сомнение модифицированную ньютоновскую динамику (MOND) и укрепить позицию гипотезы о тёмной материи.
От Гиппарха до Gaia: путь длиной в тысячелетия
Около 2100 лет назад Гиппарх создал первый в истории детальный каталог звёзд и заложил основы тригонометрии. Его наблюдения позволяли предсказывать затмения и уточнять движение небесных тел. Именно от этого имени произошло название спутника Hipparcos — первой европейской миссии, направленной на точное измерение положений звёзд.
В 1989 году Европейское космическое агентство (ESA) запустило Hipparcos, чтобы измерить параллаксы 2,5 миллиона звёзд. Позже миссию продолжил спутник Gaia, открывший новую эру астрометрии. Его цель — составить каталог уже не миллионов, а миллиардов звёзд с точностью, превосходящей Hipparcos в пятьдесят раз.
Gaia стартовала 19 декабря 2013 года и вела наблюдения до января 2025 года. За это время аппарат собрал колоссальный объём данных о движении звёзд, которые астрономы до сих пор анализируют. Каталоги миссии уточняют структуру и историю Млечного Пути, помогают находить экзопланеты, квазары и проверять теории, стоящие в основании космологии.
Как Gaia изменила подход к гравитации
Профессор Тулузского университета Ален Бланшар вместе со своим аспирантом Эвеном Кокери решили использовать архивы Gaia для проверки того, какая из двух концепций — тёмная материя или MOND — лучше объясняет поведение звёзд в галактиках. Их статья, опубликованная на платформе arXiv, уже вызвала интерес в научном сообществе.
"Мы начали с моделирования гравитационного поля, которое создаёт барионная материя — звёзды, газ и пыль — в диске и балдже Млечного Пути", — пояснил профессор Ален Бланшар.
Исследователи рассчитали массу и распределение обычной материи и сравнили полученные теоретические кривые вращения звёзд с реальными наблюдениями. Согласно законам Ньютона, звёзды на периферии галактики должны двигаться медленнее, чем ближе к центру, однако наблюдения показывают обратное — скорость остаётся почти постоянной. Именно это несоответствие и стало причиной появления теории тёмной материи.
Почему астрономы верят в тёмную материю
"Если предположить, что вокруг каждой спиральной галактики существует сферическое гало невидимой материи, то кривые вращения легко объясняются", — добавил Бланшар.
Эта гипотеза возникла после открытий Веры Рубин и была подтверждена моделями Хулио Наварро, Карлоса Френка и Саймона Уайта в середине 1990-х. Их профиль распределения массы — так называемая модель NFW — описывает, как плотность тёмной материи уменьшается от центра к краям галактики.
Однако такие симуляции долгое время учитывали только невидимую субстанцию, без влияния барионов — звёзд, газа и чёрных дыр. Современные вычислительные мощности позволяют добавлять эти параметры, что делает модели ближе к наблюдаемой Вселенной.
Тем не менее, у гипотезы о тёмной материи остаются вопросы. Например, моделирование предсказывает большее количество карликовых галактик, чем мы видим в реальности. Учёные надеются, что дальнейшие данные Gaia помогут уточнить эти различия.
MOND: попытка переписать физику
Альтернативой тёмной материи остаётся теория MOND (Modified Newtonian Dynamics), предложенная в 1980-х годах. Она утверждает, что на масштабах галактик гравитация ведёт себя не так, как предсказывает закон Ньютона. Вместо невидимой массы вводится новая константа — минимальное ускорение, ниже которого сила тяготения изменяется.
Но, как отмечает Бланшар, данные Gaia ставят MOND под сомнение. Кривая вращения Млечного Пути оказывается не настолько "плоской", как ожидалось, и для её описания в рамках MOND пришлось бы предположить гораздо большую массу барионов, чем показывают наблюдения. Более того, значение фундаментальной константы MOND a₀, которое должно быть универсальным, оказалось бы слишком малым для нашей галактики и несовместимым с результатами для других систем.
Сравнение: тёмная материя и MOND
|Критерий
|Теория тёмной материи
|Теория MOND
|Основная идея
|Существование невидимых частиц, создающих дополнительное гравитационное поле
|Модификация законов гравитации при низких ускорениях
|Поддержка наблюдениями
|Объясняет космические структуры, микроволновой фон, вращение галактик
|Хорошо описывает отдельные кривые вращения, но не космологию
|Проблемы
|Не найдены частицы тёмной материи
|Не согласуется с данными о скоплениях и космическом фоне
|Применимость
|Универсальна в масштабах Вселенной
|Локальна, требует подгонки параметров
|Перспектива
|Усиливается с ростом точности данных
|Теряет позиции при проверках Gaia
Как работают современные астрономические методы
Чтобы понять распределение массы, учёные применяют несколько инструментов:
-
Астрометрия - измерение положения и движения звёзд, которое позволяет вычислить массу галактического диска.
-
Спектроскопия - определение скоростей по смещению линий в спектре.
-
Моделирование - компьютерные симуляции с учётом тёмной и барионной материи.
-
Сравнение данных - совмещение наблюдений Gaia, Sloan Digital Sky Survey и других миссий.
Такая комбинация методов помогает оценить, насколько каждая теория соответствует реальности.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Игнорировать вклад барионов при моделировании.
Последствие: Получаются "пустые" галактики с неестественными кривыми вращения.
Альтернатива: Использовать гибридные модели, где тёмная и обычная материя взаимодействуют.
-
Ошибка: Принять значение константы MOND как универсальное.
Последствие: Несовместимость с наблюдениями для разных галактик.
Альтернатива: Проверять вариации a₀ для конкретных систем на основе Gaia.
-
Ошибка: Делать выводы по неполным данным.
Последствие: Ошибочная интерпретация формы кривой вращения.
Альтернатива: Дождаться публикации полного каталога Gaia и объединить результаты нескольких групп.
А что если тёмной материи действительно нет?
Если гипотеза MOND когда-либо подтвердится, это означало бы необходимость пересмотра всей современной физики — от небесной механики до космологии. В этом случае законы гравитации, знакомые со времён Ньютона и Эйнштейна, окажутся лишь приближением, действующим в ограниченных условиях. Но пока что накопленные данные склоняют чашу весов в пользу существования невидимой материи.
Плюсы и минусы гипотез
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Тёмная материя
|Объясняет крупномасштабные структуры, совместима с космическим фоном
|Не обнаружены частицы
|MOND
|Простая модель без "невидимого" вещества
|Не согласуется с наблюдениями Gaia
|Комбинированные подходы
|Учитывают оба механизма
|Сложные вычисления, много параметров
FAQ
Как выбрать подходящую модель для описания галактик?
Учёные используют статистические методы и компьютерные симуляции, чтобы сравнить теоретические кривые вращения с реальными данными Gaia.
Сколько стоит миссия Gaia?
Бюджет проекта составил около миллиарда евро, включая запуск, эксплуатацию и обработку данных.
Что лучше: MOND или тёмная материя?
Пока лидирует тёмная материя, поскольку она объясняет не только движение звёзд, но и эволюцию Вселенной в целом.
Мифы и правда
-
Миф: Тёмная материя — это просто "тёмная энергия".
Правда: Это разные понятия. Материя создаёт гравитацию, а энергия ускоряет расширение Вселенной.
-
Миф: MOND полностью опровергает Эйнштейна.
Правда: Она лишь уточняет его теорию в определённых условиях, но не заменяет её.
-
Миф: Gaia уже доказала существование тёмной материи.
Правда: Миссия предоставляет данные, которые подтверждают гипотезу, но окончательное доказательство ещё впереди.
Три интересных факта
-
Gaia способна измерять положение звезды с точностью до 24 микросекунд дуги — это как определить движение волоса на расстоянии тысячи километров.
-
Система данных миссии насчитывает более 150 терабайт, что эквивалентно десяткам миллионов фотографий в высоком разрешении.
-
Среди открытий Gaia — тысячи новых экзопланет, чёрных дыр и переменных звёзд.
Исторический контекст
С древности люди пытались понять, почему звёзды движутся так, как движутся. От катапульта Аристотеля до телескопа Галилея — каждое поколение добавляло штрих в портрет Вселенной. И вот теперь, спустя двадцать один век после Гиппарха, Gaia даёт нам возможность взглянуть на Млечный Путь с точностью, о которой древние мудрецы могли только мечтать.
