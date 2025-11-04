Миссия Gaia раскрыла тайну гравитации: данные телескопа могут перевернуть физику

Две тысячи лет назад человек впервые попытался измерить небо — и теперь человечество снова возвращается к тем же вопросам, но с инструментами, о которых древним астрономам не могло и мечтаться. Сегодня ученые, вооруженные сверхточными данными космического телескопа Gaia, делают открытия, способные изменить фундаментальные представления о природе материи и гравитации. Исследователи из Франции — Ален Бланшар и Эвен Кокери — пришли к выводам, которые могут поставить под сомнение модифицированную ньютоновскую динамику (MOND) и укрепить позицию гипотезы о тёмной материи.

От Гиппарха до Gaia: путь длиной в тысячелетия

Около 2100 лет назад Гиппарх создал первый в истории детальный каталог звёзд и заложил основы тригонометрии. Его наблюдения позволяли предсказывать затмения и уточнять движение небесных тел. Именно от этого имени произошло название спутника Hipparcos — первой европейской миссии, направленной на точное измерение положений звёзд.

В 1989 году Европейское космическое агентство (ESA) запустило Hipparcos, чтобы измерить параллаксы 2,5 миллиона звёзд. Позже миссию продолжил спутник Gaia, открывший новую эру астрометрии. Его цель — составить каталог уже не миллионов, а миллиардов звёзд с точностью, превосходящей Hipparcos в пятьдесят раз.

Gaia стартовала 19 декабря 2013 года и вела наблюдения до января 2025 года. За это время аппарат собрал колоссальный объём данных о движении звёзд, которые астрономы до сих пор анализируют. Каталоги миссии уточняют структуру и историю Млечного Пути, помогают находить экзопланеты, квазары и проверять теории, стоящие в основании космологии.

Как Gaia изменила подход к гравитации

Профессор Тулузского университета Ален Бланшар вместе со своим аспирантом Эвеном Кокери решили использовать архивы Gaia для проверки того, какая из двух концепций — тёмная материя или MOND — лучше объясняет поведение звёзд в галактиках. Их статья, опубликованная на платформе arXiv, уже вызвала интерес в научном сообществе.

"Мы начали с моделирования гравитационного поля, которое создаёт барионная материя — звёзды, газ и пыль — в диске и балдже Млечного Пути", — пояснил профессор Ален Бланшар.

Исследователи рассчитали массу и распределение обычной материи и сравнили полученные теоретические кривые вращения звёзд с реальными наблюдениями. Согласно законам Ньютона, звёзды на периферии галактики должны двигаться медленнее, чем ближе к центру, однако наблюдения показывают обратное — скорость остаётся почти постоянной. Именно это несоответствие и стало причиной появления теории тёмной материи.

Почему астрономы верят в тёмную материю

"Если предположить, что вокруг каждой спиральной галактики существует сферическое гало невидимой материи, то кривые вращения легко объясняются", — добавил Бланшар.

Эта гипотеза возникла после открытий Веры Рубин и была подтверждена моделями Хулио Наварро, Карлоса Френка и Саймона Уайта в середине 1990-х. Их профиль распределения массы — так называемая модель NFW — описывает, как плотность тёмной материи уменьшается от центра к краям галактики.

Однако такие симуляции долгое время учитывали только невидимую субстанцию, без влияния барионов — звёзд, газа и чёрных дыр. Современные вычислительные мощности позволяют добавлять эти параметры, что делает модели ближе к наблюдаемой Вселенной.

Тем не менее, у гипотезы о тёмной материи остаются вопросы. Например, моделирование предсказывает большее количество карликовых галактик, чем мы видим в реальности. Учёные надеются, что дальнейшие данные Gaia помогут уточнить эти различия.

MOND: попытка переписать физику

Альтернативой тёмной материи остаётся теория MOND (Modified Newtonian Dynamics), предложенная в 1980-х годах. Она утверждает, что на масштабах галактик гравитация ведёт себя не так, как предсказывает закон Ньютона. Вместо невидимой массы вводится новая константа — минимальное ускорение, ниже которого сила тяготения изменяется.

Но, как отмечает Бланшар, данные Gaia ставят MOND под сомнение. Кривая вращения Млечного Пути оказывается не настолько "плоской", как ожидалось, и для её описания в рамках MOND пришлось бы предположить гораздо большую массу барионов, чем показывают наблюдения. Более того, значение фундаментальной константы MOND a₀, которое должно быть универсальным, оказалось бы слишком малым для нашей галактики и несовместимым с результатами для других систем.

Сравнение: тёмная материя и MOND

Критерий Теория тёмной материи Теория MOND Основная идея Существование невидимых частиц, создающих дополнительное гравитационное поле Модификация законов гравитации при низких ускорениях Поддержка наблюдениями Объясняет космические структуры, микроволновой фон, вращение галактик Хорошо описывает отдельные кривые вращения, но не космологию Проблемы Не найдены частицы тёмной материи Не согласуется с данными о скоплениях и космическом фоне Применимость Универсальна в масштабах Вселенной Локальна, требует подгонки параметров Перспектива Усиливается с ростом точности данных Теряет позиции при проверках Gaia

Как работают современные астрономические методы

Чтобы понять распределение массы, учёные применяют несколько инструментов:

Астрометрия - измерение положения и движения звёзд, которое позволяет вычислить массу галактического диска. Спектроскопия - определение скоростей по смещению линий в спектре. Моделирование - компьютерные симуляции с учётом тёмной и барионной материи. Сравнение данных - совмещение наблюдений Gaia, Sloan Digital Sky Survey и других миссий.

Такая комбинация методов помогает оценить, насколько каждая теория соответствует реальности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать вклад барионов при моделировании.

Последствие: Получаются "пустые" галактики с неестественными кривыми вращения.

Альтернатива: Использовать гибридные модели, где тёмная и обычная материя взаимодействуют.

Ошибка: Принять значение константы MOND как универсальное.

Последствие: Несовместимость с наблюдениями для разных галактик.

Альтернатива: Проверять вариации a₀ для конкретных систем на основе Gaia.

Ошибка: Делать выводы по неполным данным.

Последствие: Ошибочная интерпретация формы кривой вращения.

Альтернатива: Дождаться публикации полного каталога Gaia и объединить результаты нескольких групп.

А что если тёмной материи действительно нет?

Если гипотеза MOND когда-либо подтвердится, это означало бы необходимость пересмотра всей современной физики — от небесной механики до космологии. В этом случае законы гравитации, знакомые со времён Ньютона и Эйнштейна, окажутся лишь приближением, действующим в ограниченных условиях. Но пока что накопленные данные склоняют чашу весов в пользу существования невидимой материи.

Плюсы и минусы гипотез

Аспект Плюсы Минусы Тёмная материя Объясняет крупномасштабные структуры, совместима с космическим фоном Не обнаружены частицы MOND Простая модель без "невидимого" вещества Не согласуется с наблюдениями Gaia Комбинированные подходы Учитывают оба механизма Сложные вычисления, много параметров

FAQ

Как выбрать подходящую модель для описания галактик?

Учёные используют статистические методы и компьютерные симуляции, чтобы сравнить теоретические кривые вращения с реальными данными Gaia.

Сколько стоит миссия Gaia?

Бюджет проекта составил около миллиарда евро, включая запуск, эксплуатацию и обработку данных.

Что лучше: MOND или тёмная материя?

Пока лидирует тёмная материя, поскольку она объясняет не только движение звёзд, но и эволюцию Вселенной в целом.

Мифы и правда

Миф: Тёмная материя — это просто "тёмная энергия".

Правда: Это разные понятия. Материя создаёт гравитацию, а энергия ускоряет расширение Вселенной.

Миф: MOND полностью опровергает Эйнштейна.

Правда: Она лишь уточняет его теорию в определённых условиях, но не заменяет её.

Миф: Gaia уже доказала существование тёмной материи.

Правда: Миссия предоставляет данные, которые подтверждают гипотезу, но окончательное доказательство ещё впереди.

Три интересных факта

Gaia способна измерять положение звезды с точностью до 24 микросекунд дуги — это как определить движение волоса на расстоянии тысячи километров. Система данных миссии насчитывает более 150 терабайт, что эквивалентно десяткам миллионов фотографий в высоком разрешении. Среди открытий Gaia — тысячи новых экзопланет, чёрных дыр и переменных звёзд.

Исторический контекст

С древности люди пытались понять, почему звёзды движутся так, как движутся. От катапульта Аристотеля до телескопа Галилея — каждое поколение добавляло штрих в портрет Вселенной. И вот теперь, спустя двадцать один век после Гиппарха, Gaia даёт нам возможность взглянуть на Млечный Путь с точностью, о которой древние мудрецы могли только мечтать.