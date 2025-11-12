А что, если гравитация — королева всего? Женевский университет доказал: тёмная материя не бунтует
Что если во Вселенной действует не только гравитация, но и другая, пока неизвестная сила, скрытая от наших приборов? Эта гипотеза десятилетиями волновала физиков и космологов. Однако команда из Женевского университета провела исследование, результаты которого поставили под сомнение существование так называемой "пятой силы".
Как проверяли законы для тёмной материи
Учёные анализировали движение галактик в так называемых гравитационных колодцах — областях, где пространство-время искривлено массивными объектами. Именно такие эффекты, наблюдаемые через гравитационное линзирование, позволяют "увидеть" тёмную материю, хотя она не испускает света и не взаимодействует с обычным веществом электромагнитно.
Оказалось, что поведение тёмной материи строго соответствует уравнениям Эйлера, описывающим движение частиц в гравитационном поле. Иными словами, она подчиняется тем же законам, что и видимая материя — звёзды, газ, планеты.
"Движение темной материи происходит в полном соответствии с уравнениями Эйлера, то есть, аналогично поведению обычной материи под действием гравитации", — отмечают авторы исследования.
Что такое "пятая сила" и почему её ищут
Современная физика знает четыре фундаментальные силы: гравитацию, электромагнетизм, сильное и слабое ядерные взаимодействия. Но наблюдения некоторых космических структур — например, скорости вращения галактик — не объясняются этими силами в их классическом виде. Отсюда и возникла идея о пятой фундаментальной силе, которая воздействует преимущественно на тёмную материю.
Если бы такая сила существовала, она могла бы объяснить ряд аномалий в поведении галактик и скоплений звёзд. Однако швейцарские физики показали, что никаких признаков её действия в наблюдаемых масштабах не обнаружено.
Таблица: четыре известные силы природы и гипотетическая пятая
|Сила
|Объекты воздействия
|Диапазон действия
|Относительная мощность
|Статус
|Гравитация
|Все тела с массой
|Бесконечный
|10⁻³⁸
|Подтверждена
|Электромагнитная
|Заряженные частицы
|Бесконечный
|10⁻²
|Подтверждена
|Сильная ядерная
|Кварки, глюоны
|10⁻¹⁵ м
|1
|Подтверждена
|Слабая ядерная
|Лептоны, нейтрино
|10⁻¹⁸ м
|10⁻⁶
|Подтверждена
|"Пятая сила"
|(предположительно) тёмная материя
|?
|≤ 0,07 от гравитации
|Не подтверждена
Насколько слабой может быть новая сила
Результаты исследования не исключают существования дополнительных взаимодействий. Однако если они есть, их вклад не превышает 7% от силы гравитации. Это значит, что даже при наличии "пятой силы" её влияние на динамику галактик крайне мало и пока не поддаётся надёжному измерению.
"Если таковая сила и существует, то её воздействие не может быть больше 7% от силы гравитации", — уточняют исследователи.
Что будет дальше
Для проверки этих выводов необходимы ещё более точные наблюдения. На помощь учёным уже готовятся прийти обсерватория Веры Рубин (LSST) и Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI). Эти инструменты смогут фиксировать эффекты с чувствительностью до 2% от силы гравитации.
Это даст шанс либо подтвердить наличие новой фундаментальной силы, либо окончательно подтвердить, что гравитация Эйнштейна и законы Ньютона универсальны — даже для загадочной тёмной материи.
А что если "пятая сила" всё же существует?
Если будущие наблюдения всё же обнаружат её следы, это станет революцией в физике. Учёным придётся пересмотреть Стандартную модель, переопределить понятие массы и возможно даже изменить уравнения гравитации. Однако пока доказательства в пользу этой гипотезы отсутствуют.
Плюсы и минусы текущей теории
|Аргументы "за" стандартную гравитацию
|Аргументы "против"
|Совпадение движения галактик с теорией Эйнштейна
|Не объяснены некоторые аномалии вращения галактик
|Математическая непротиворечивость уравнений
|Возможность существования скрытых взаимодействий
|Подтверждение данными линзирования и реликтового излучения
|Недостаточная точность наблюдений для малых эффектов
FAQ
Что такое тёмная материя?
Это невидимая субстанция, составляющая около 85% всей массы Вселенной. Она не излучает и не поглощает свет, но её гравитация влияет на движение галактик.
Можно ли "увидеть" тёмную материю напрямую?
Нет. Её существование фиксируется только по гравитационным эффектам — искривлению света и движениям звёзд.
Что даст LSST и DESI?
LSST будет отслеживать миллиарды галактик, а DESI — измерять спектры их света. Вместе эти инструменты помогут уточнить карту распределения материи и проверить точность гравитационных моделей.
Мифы и правда
-
Миф: тёмная материя — это просто нераспознанный газ или пыль.
Правда: ни одно известное вещество не объясняет её поведение и массу.
-
Миф: гравитация Эйнштейна перестаёт работать в космосе.
Правда: пока все наблюдения подтверждают её универсальность.
-
Миф: открытие "пятой силы" разрушит физику.
Правда: наоборот, оно расширит наши представления о природе Вселенной.
Три любопытных факта
Тёмная материя может составлять до 27% энергии Вселенной, тогда как обычное вещество — всего 5%.
Впервые о её существовании заговорили в 1933 году, наблюдая за движением галактик в скоплении Кома.
Каждый кубический метр нашей Галактики, вероятно, пронизан частицами тёмной материи — но их масса ничтожна.
