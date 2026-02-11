Чёрную дыру поставили под сомнение: центр Млечного Пути ведёт себя слишком странно

Центр Млечного Пути десятилетиями считался домом для сверхмассивной чёрной дыры, но новая работа ставит это под сомнение. Учёные предлагают альтернативное объяснение, способное воспроизвести все ключевые гравитационные эффекты без участия чёрной дыры. Речь идёт о необычной форме тёмной материи, которая может "маскироваться" под один из самых экстремальных объектов Вселенной. Об этом сообщает Naftemporiki.gr.

Чёрная дыра или иная природа гравитации

Согласно общепринятой теории, в центре нашей галактики находится объект Стрелец A* массой около четырёх миллионов Солнц. Именно ему приписывают экстремальные орбиты так называемых S-звёзд, движущихся с колоссальными скоростями на расстоянии всего нескольких световых часов от ядра.

Однако новое исследование предполагает, что аналогичные эффекты может создавать не чёрная дыра, а чрезвычайно плотная концентрация тёмной материи. Такая структура способна объяснить сразу два типа наблюдений: хаотичное движение звёзд вблизи центра и более упорядоченное вращение газа и звёзд на периферии галактики.

Фермионная тёмная материя как единая система

В основе модели лежит предположение о фермионной природе тёмной материи — лёгких субатомных частиц, которые могут формировать компактное центральное ядро. Это ядро окружено протяжённым, но относительно плотным ореолом, и вместе они образуют непрерывную систему.

Внутренняя часть такой структуры достаточно массивна, чтобы имитировать гравитацию сверхмассивной чёрной дыры. Это позволяет объяснить орбиты S-звёзд и движение загадочных пылевых объектов — так называемых G-источников — без привлечения классического сценария с горизонтом событий.

Данные Gaia как ключевая улика

Важную роль в аргументации сыграли наблюдения миссии Gaia DR3 Европейского космического агентства. Высокоточная карта движения звёзд и газа во внешнем ореоле Млечного Пути выявила замедление орбитальных скоростей на больших расстояниях — так называемое кеплеровское падение.

По словам авторов, именно такое поведение соответствует предсказаниям их модели тёмной материи в сочетании с известной массой галактического диска и центрального балджа. В отличие от стандартных моделей холодной тёмной материи, предполагающих протяжённые гало с "длинным хвостом", фермионный вариант формирует более компактную и чётко ограниченную структуру.

Международная работа и ключевые выводы

Исследование стало результатом сотрудничества учёных из Аргентины, Италии, Колумбии и Германии. Авторы подчёркивают, что их подход впервые связал данные о центре галактики и её внешнем ореоле в рамках одной теоретической схемы.

"Это первый случай, когда модель тёмной материи успешно соединила столь разные масштабы и разнообразные орбиты объектов, включая современные данные о кривой вращения и центральных звёздах. Мы не просто заменяем чёрную дыру на тёмный объект. Мы предполагаем, что сверхмассивный центральный объект галактики и ореол тёмной материи галактики — это два проявления одного и того же непрерывного вещества", — сказал соавтор исследования доктор Карлос Арвеллес из Института астрофизики Ла-Платы.

Тень, похожая на чёрную дыру

Одним из серьёзных испытаний для модели стала проверка на совместимость с изображением "тени" Стрельца A*, полученным телескопом Event Horizon. Предыдущие расчёты показали, что плотное ядро тёмной материи способно искривлять свет таким образом, что возникает структура, визуально неотличимая от тени чёрной дыры.

"Это решающий момент. Наша модель не только объясняет орбиты звёзд и вращение галактики, но и совместима с знаменитым изображением тени чёрной дыры. Плотное ядро тёмной материи может имитировать тень, потому что оно сильно искривляет свет, создавая центральное тёмное пятно, окружённое кольцом света", — сказала ведущий автор Валентина Креспи из Института астрофизики Ла-Платы.

Что смогут показать будущие наблюдения

Пока существующие данные не позволяют однозначно выбрать между сценарием чёрной дыры и моделью тёмной материи. Однако будущие измерения, в том числе с помощью интерферометра GRAVITY на Очень большом телескопе в Чили, могут дать решающие доказательства.

Если будут обнаружены фотонные кольца, характерные именно для чёрных дыр, это подтвердит классическую модель. Их отсутствие, напротив, станет серьёзным аргументом в пользу альтернативного объяснения и может радикально изменить представления о том, что именно находится в сердце нашей галактики.