Темнота в космосе
Темнота в космосе
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 12:04

Космические пустоты как будто оживают: данные о тёмной энергии меняют представления о Вселенной

В холодные мартовские вечера 2026 года, когда ветер с Антарктиды несет морозный привкус озона, астрономы в обсерваториях Чили уставились в телескопы, пытаясь разгадать тайну самых пустынных уголков космоса. Эти космические пустоты — гигантские сферы диаметром в сотни миллионов световых лет — всегда казались воплощением ничто: ни галактик, ни звезд, ни даже пылинки. Но свежие данные с телескопов меняют картину: внутри них бурлит невидимая энергия, которая разгоняет Вселенную, словно невидимый ветер в парусе парусника.

Проблема в том, что классические модели Вселенной рисовали пустоты как мертвые зоны, где гравитация спит, а материя кончилась. Однако измерения реликтового излучения и красного смещения галактик на границах показывают: они расширяются быстрее всего остального космоса. Это не просто пробелы в карте — это лаборатории тёмной энергии, где вакуум оживает.

"Космические пустоты — это не дыры в ткани Вселенной, а её самые чистые проявления вакуумной энергии. Здесь, где плотность материи падает до минимума, тёмная энергия доминирует, ускоряя локальное расширение на 20-30% быстрее, чем в скоплениях галактик. Данные с телескопа ACT в Атакаме подтверждают: это ключ к разрешению напряжённости Хаббла".

Эксперт в области астрономии, научный обозреватель космических исследований Алексей Морозов

Что скрыто в космических пустотах?

Представьте космическую пустоту как огромный мыльный пузырь в пене галактических скоплений: снаружи — плотная пена из миллиардов звезд, внутри — идеальная тишина. Но квантовая теория поля твердит обратное. Вакуум здесь не пуст, а кипит виртуальными частицами, рождающимися и аннигилирующимися в фемтосекунды. Это фоновое поле энергии, постоянное и равномерное, как давление в идеальном газе.

Ученые из команды DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) недавно измерили скорости галактик на границах пустот вроде гигантского Bootes Void. Результат? Пустоты растут, выталкивая материю наружу, словно воздушный шар в вакууме. Исключаем оптические иллюзии и артефакты: данные чисты, как чилийское небо над Атакамой.

Здесь скепсис полезен: прежде чем кричать об "альтернативной физике", вспомним, как в 1998-м сверхновые типа Ia раскрыли тёмную энергию. Пустоты — её естественная лаборатория, где гравитация слаба, а вакуумная постоянная Лэмба правит бал.

Роль тёмной энергии в расширении

Тёмная энергия — 68% Вселенной — это не мистика, а эффект квантового вакуума по космологической постоянной Эйнштейна. В плотных зонах материя тянет назад, но в пустотах она минимальна — 10^-30 г/см³. Энергия вакуума толкает пространство, ускоряя расширение на H0 ≈ 73 км/с/Мпк.

"В пустотах тёмная энергия проявляется ярче: их радиусы увеличиваются на 1-2% за миллиард лет быстрее среднего. Это меняет модели эволюции крупномасштабной структуры, делая космические карты динамичными, а не статичными".

Эксперт в области астрономии, аналитик космических и астрофизических исследований Наталья Орлова

Сравните с дрейфом Луны: приливные силы медленно меняют Землю, так пустоты перестраивают паутину галактик.

Будущее Вселенной под давлением пустот

Через триллионы лет пустоты поглотят всё: они вырастут, разрывая нити галактик, как паутину под ветром. Звезды погаснут, черные дыры испарятся, оставив холодный вакуум. Но это не конец — проекция в будущее: понимание voids подскажет, как тёмная энергия эволюционирует, возможно, меняя знак и схлопывая Вселенную в Big Crunch.

Сегодня это абстракция, но через 20 лет JWST и Euclid дадут точные симуляции, где пустоты — ключ к мультивселенной.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Что такое космическая пустота? Область диаметром 50-500 Мпк с плотностью материи в 10 раз ниже средней.

Почему пустоты расширяются быстрее? Тёмная энергия доминирует без гравитационного торможения.

Можно ли наблюдать voids? Да, по красному смещению галактик на краях, с данными SDSS и DES.

Угрожают ли пустоты галактикам? Медленно: через миллиарды лет они растянут Млечный Путь.

Алексей Морозов

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.
Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

