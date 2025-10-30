Постоянные синяки под глазами: вот когда проблема не в косметике, а в здоровье

Синяки под глазами могут появляться из-за тонкой кожи, близкого расположения сосудов, хронической усталости или дефицита железа. Кожа вокруг глаз очень чувствительная, и любые внутренние проблемы или стрессы моментально отражаются на внешности. Об этом подробнее редакция Pravda.Ru спросила у дерматолога и косметолога Ларисы Сафоновой.

Темные круги часто встречаются у людей с анемией и тех, кто не высыпается или много работает за компьютером. Это связано с близким расположением сосудов и тонкостью кожи в этой области.

"Синяки появляются из-за того, что сосуды расположены близко к поверхности кожи, которая вокруг глаз очень тонкая. У людей с хронической анемией часто наблюдается синюшный оттенок и легкая гиперпигментация, а кожа выглядит бледной. Чрезмерная усталость также негативно сказывается на состоянии кожи", — объяснила Сафонова.

Способы устранения синяков под глазами

Для улучшения состояния кожи вокруг глаз Лариса Сафонова рекомендует использовать профессиональные инъекционные методики с осветляющим эффектом, а также кремы с арбутином и витамином С. Эти средства помогают выровнять тон и укрепить кожу в области вокруг глаз.

Декоративная косметика — временное решение

Декоративная косметика может скрыть синяки, но она не решает проблему. Поэтому важно подходить к вопросу комплексно и заботиться о здоровье изнутри, соблюдая режим сна, правильное питание и следя за уровнем гемоглобина.

Профилактика синяков под глазами

Лучшей профилактикой темных кругов под глазами станет здоровый образ жизни: полноценный сон, правильное питание и контроль за уровнем железа в организме. Эти меры помогут избежать появления синяков и сохранить здоровье кожи.