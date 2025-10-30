Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Глаза
Глаза
© www.pexels.com by Karola G is licensed under Бесплатное использование
Главная / Красота и здоровье
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 17:58

Постоянные синяки под глазами: вот когда проблема не в косметике, а в здоровье

Синяки под глазами могут появляться из-за тонкой кожи, усталости или дефицита железа

Синяки под глазами могут появляться из-за тонкой кожи, близкого расположения сосудов, хронической усталости или дефицита железа. Кожа вокруг глаз очень чувствительная, и любые внутренние проблемы или стрессы моментально отражаются на внешности. Об этом подробнее редакция Pravda.Ru спросила у дерматолога и косметолога Ларисы Сафоновой.

Темные круги часто встречаются у людей с анемией и тех, кто не высыпается или много работает за компьютером. Это связано с близким расположением сосудов и тонкостью кожи в этой области.

"Синяки появляются из-за того, что сосуды расположены близко к поверхности кожи, которая вокруг глаз очень тонкая. У людей с хронической анемией часто наблюдается синюшный оттенок и легкая гиперпигментация, а кожа выглядит бледной. Чрезмерная усталость также негативно сказывается на состоянии кожи", — объяснила Сафонова.

Способы устранения синяков под глазами

Для улучшения состояния кожи вокруг глаз Лариса Сафонова рекомендует использовать профессиональные инъекционные методики с осветляющим эффектом, а также кремы с арбутином и витамином С. Эти средства помогают выровнять тон и укрепить кожу в области вокруг глаз.

Декоративная косметика — временное решение

Декоративная косметика может скрыть синяки, но она не решает проблему. Поэтому важно подходить к вопросу комплексно и заботиться о здоровье изнутри, соблюдая режим сна, правильное питание и следя за уровнем гемоглобина.

Профилактика синяков под глазами

Лучшей профилактикой темных кругов под глазами станет здоровый образ жизни: полноценный сон, правильное питание и контроль за уровнем железа в организме. Эти меры помогут избежать появления синяков и сохранить здоровье кожи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Диетологи: паста из твёрдых сортов пшеницы не ведёт к набору веса сегодня в 18:10
Паста перестала быть врагом фигуры: один секрет готовки меняет всё

Паста может быть не врагом фигуре, а частью здорового рациона. Диетолог раскрывает, из чего готовить и как правильно подавать макароны, чтобы они приносили пользу.

Читать полностью » Диагноз ВИЧ больше не приговор: лечение позволяет создать семью, иметь детей и вести активную жизнь сегодня в 18:06
Диагноз, который больше не звучит как приговор: как ВИЧ перестал быть концом жизни

ВИЧ больше не приговор! Узнайте о современных методах профилактики и лечения, развейте мифы и получите экспертные советы для полноценной жизни после диагноза. Тестирование — первый шаг.

Читать полностью » Врач Анастасия Агаева: резкие движения шеей могут привести к повреждению сосудов и инсульту сегодня в 14:14
Секунды, которые решают всё: почему хруст в шее может стать первым сигналом беды

Один неосторожный поворот головы может обернуться серьёзными последствиями — врач объясняет, как хруст в шее связан с риском инсульта.

Читать полностью » Врач Надежда Чернышова: стакан воды утром помогает запустить обмен веществ и работу ЖКТ сегодня в 13:49
Утро начинается не с кофе: что происходит, если первым делом выпить воду

Один стакан воды натощак способен запустить обмен веществ и задать телу правильный ритм на день — рассказываем, почему это действительно работает.

Читать полностью » Морская соль полезна для здоровья, но не стоит злоупотреблять — диетолог сегодня в 13:23
Соль, которая может убить: как избыточное потребление соли разрушает сердце и почки

Узнайте, как правильно употреблять соль, чтобы извлечь из неё только пользу и избежать возможных рисков. 5 важных советов и 3 лайфхака для здоровья.

Читать полностью » Врач Лапа назвала безопасные антисептики для обработки мелких ран и ссадин сегодня в 12:58
Привычный антисептик назван опасным: почему йод не годится для заживления раны

Врач-терапевт Людмила Лапа прокомментировала NewsInfo случаи, когда использовать йод, а когда зеленку.

Читать полностью » Минздрав Подмосковья: УЗИ остаётся одним из самых безопасных методов диагностики у детей сегодня в 12:44
Там, где кончается догадка и начинается точность: роль ультразвука в современной медицине

Без боли и риска: как ультразвуковая диагностика помогает врачам увидеть состояние ребёнка изнутри и вовремя распознать болезнь.

Читать полностью » Лечение мочекаменной болезни: правильное питание и медикаменты для профилактики — врач сегодня в 12:23
Как еда и вода могут стать причиной камней в почках: простые шаги для предотвращения мочекаменной болезни

Узнайте, как предотвратить мочекаменную болезнь с помощью правильного питьевого режима и диеты. Эффективная профилактика образования камней в почках – ваш путь к здоровью и активной жизни.

Читать полностью »

Новости
Общество
Кешбэк помогает вернуть часть средств через партнерские программы
Красота и здоровье
В начале диеты вес быстро уходит из-за потери жидкости, а затем замедляется
Туризм
Бельгийский парк Пайри Дайза шестой раз признан лучшим зоопарком Европы
УрФО
Система проведения ЕГЭ изменится: Екатеринбург анонсировал сокращение контрольных работ
ДФО
Циклон заблокировал три машины с туристами на Авачинском перевале — МЧС Камчатки
Общество
Частая смена работы может быть нормой, если она оправдана карьерным развитием
Питомцы
Приручение бездомной кошки начинается с создания безопасного пространства
Спорт и фитнес
Степ-плиометрия: мнение тренеров о её эффективности для укрепления ног и ягодиц
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet