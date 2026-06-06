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Конфеты трюфели на доске
Конфеты трюфели на доске
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Главная / Красота и здоровье
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 16:11

Хватит винить себя за десерты: привычный продукт из какао оказался мощным союзником для сосудов

Не устоять перед соблазном шоколада, особенно в преддверии праздников? Спокойно, побаловать себя можно и с чистой совестью. Главное — выбирать правильный сорт, а именно темный. И не просто так, а подкрепляя это знание солидными доводами. Ведь шоколад — это не только лакомство, но и продукт, способный принести реальную пользу здоровью. Он может стать не только источником удовольствия, но и ценным союзником в поддержании нашего самочувствия.

"Компоненты какао, особенно содержащиеся в темном шоколаде, действительно обладают ценными свойствами. Флавоноиды, например, помогают бороться с воспалениями и улучшают состояние сосудов. Кроме того, шоколад может оказывать положительное влияние на микрофлору кишечника, а это, в свою очередь, сказывается на общем самочувствии и настроении".

Диетолог Елена Малышева

Темный шоколад — друг сердца и сосудов

Шоколад, особенно темный, — настоящий кладезь флавоноидов. Эти молекулы, входящие в семейство полифенолов, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Они действуют как настоящие стражи здоровья наших артерий, помогая им расширяться и оставаться в тонусе. К тому же, в какао есть витамин B3, который тоже благотворно влияет на состояние сосудистой системы.

Все знают, что в шоколаде имеются насыщенные жиры. В среднем их доля составляет от 32% до 34%. Однако, как показывают исследования, полезные полифенолы в составе темного шоколада успешно нейтрализуют потенциальный вред этих жиров. Это значит, что риск кардиометаболических нарушений значительно снижается. Сочетание флавоноидов и высокого содержания калия в темном шоколаде способствует нормализации кровяного давления. А вдобавок, он активно борется с уровнем "плохого" холестерина, что подтверждено недавним бразильским исследованием, опубликованным в журнале Nutrients в июне 2024 года.

Таким образом, темный шоколад становится настоящим другом наших артерий. При этом важно помнить, что речь идет именно о темных сортах с высоким содержанием какао. Молочный и белый шоколад, куда более сладкие и менее насыщенные полезными веществами, подобными эффектами похвастаться не могут.

Особое внимание стоит уделить тому, что даже регулярное употребление продуктов, богатых флавоноидами, таких как темный шоколад, может улучшить кровообращение и снизить риск образования тромбов. Это делает его ценным дополнением к рациону для поддержания общего здоровья сердечно-сосудистой системы.

Снижаем риск диабета 2 типа

Неожиданно, но факт: регулярное включение темного шоколада в рацион связано со снижением риска развития диабета 2 типа. Ученые полагают, что компоненты какао улучшают чувствительность организма к инсулину. А это, в свою очередь, помогает защищать бета-клетки поджелудочной железы. Эти клетки отвечают за выработку инсулина, и их защита от окислительного стресса — залог здорового метаболизма.

Американское исследование, опубликованное в BMJ в декабре 2024 года, показало: те, кто ел темный шоколад пять и более раз в неделю, снижали риск диабета 2 типа на целых 21%. Молочные и белые сорта, содержащие больше сахара, таких преимуществ не дают. Поэтому, если хочется получить максимум пользы, выбирайте темный шоколад с содержанием какао не менее 70%.

По данным специалистов, какао-бобы содержат уникальный набор веществ, которые положительно влияют на углеводный обмен. Они могут помочь стабилизировать уровень сахара в крови, что особенно важно для людей, предрасположенных к диабету, или для тех, кто уже имеет это заболевание.

Стоит отметить, что снижение риска развития диабета 2 типа — это лишь одна из множества потенциальных польз, связанных с употреблением темного шоколада. Его влияние на когнитивные функции и общее самочувствие также активно изучается.

Поднимаем настроение без вреда для фигуры

Шоколад — это не только полезно, но и приятно, причем во всех смыслах. Он богат магнием, который помогает справляться со стрессом. Но это еще не все: в нем содержатся вещества, которые называют "растительным антидепрессантом" (фенилэтиламин), а также анандамид, известный как "гормон счастья". К тому же, присутствующие в шоколаде кофеин, теобромин и теофиллин оказывают легкое стимулирующее действие.

Однако, главную роль в поднятии настроения играет именно удовольствие от вкуса, особенно если соблюдать умеренность. Даже несколько кусочков темного шоколада способны подарить ощущение радости и благополучия. Помимо прочего, темный шоколад с высоким содержанием какао практически не влияет на вес. В отличие от молочных аналогов, он содержит меньше сахара и способствует более быстрому насыщению. Этому способствует и снижение уровня грелина — гормона, отвечающего за чувство голода.

Более того, темный шоколад — это одно из немногих лакомств, которое не вредит нашим зубам. Все дело в высоком содержании дубильных веществ, фосфатов и фтора. Эти компоненты помогают бороться с бактериями в полости рта и укрепляют зубную эмаль. Так что наслаждайтесь любимым десертом без опасений за свою нервную систему и фигуру.

Исследования показывают, что антиоксиданты , содержащиеся в темном шоколаде, также могут улучшать настроение и повышать устойчивость к стрессу. Это делает его приятным и полезным дополнением к ежедневному рациону.

"Темный шоколад действительно обладает рядом полезных свойств, но важно помнить о мере. Одно из его преимуществ — способность улучшать когнитивные функции благодаря стимуляции кровотока в мозге. Также он может благоприятно влиять на состояние кожи, защищая ее от вредного воздействия ультрафиолета и замедляя процессы старения".

Косметолог Анастасия Шевелева

Проверено экспертом: диетолог Александр Соколов

Помимо перечисленных преимуществ, темный шоколад может играть роль в снижении общего воспалительного фона в организме. Это связано с высоким содержанием антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами. Следовательно, его умеренное потребление может быть полезно для профилактики различных хронических заболеваний.

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Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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