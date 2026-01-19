Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Хейли Бибер
Хейли Бибер
© Instagram / nailsbyzola by haileybieber is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 19:04

Тёмно-синий маникюр называют "новым чёрным" этой зимой: выглядит дороже, чем ожидаешь

Тёмно-синий лак выглядит мягче чёрного и сохраняет строгость

Зимой хочется цвета, который выглядит так же строго и универсально, как чёрный, но при этом не кажется предсказуемым. Именно поэтому тёмно-синий всё чаще называют "новым чёрным" для маникюра: он сохраняет сдержанность, добавляет глубину и делает образ чуть более дорогим на вид. Такой оттенок легко вписывается в сезонные фактуры — от шерсти до бархата — и не спорит ни с базовым гардеробом, ни с вечерними выходами.

Почему тёмно-синий работает лучше, чем кажется

Главное преимущество этого цвета — баланс: он достаточно тёмный, чтобы выглядеть элегантно, и при этом мягче чёрного. На ногтях тёмно-синий даёт ощущение "тепла" и объёма, особенно при хорошем глянце, когда цвет словно уходит в глубину. Поэтому такой маникюр выглядит минималистично, но не скучно — особенно в зимний сезон, когда хочется более плотных и насыщенных оттенков.

Ещё один плюс — универсальность. Тёмно-синий не привязан к одному стилю: он одинаково уверенно смотрится и с джинсами и свитером, и с лаконичным чёрным платьем, и с яркой помадой, если хочется сделать акцент.

База: минимализм в два слоя

Если хочется максимально чистого результата, схема простая: два тонких слоя тёмно-синего лака и блестящий топ. Такой вариант даёт ровный цвет, который выглядит аккуратно и "собранно" без дополнительных украшений. Это хороший выбор, когда нужно универсальное решение на каждый день, которое будет уместно и в офисе, и на вечернем мероприятии.

Как носить тёмно-синий более интересно

Тёмно-синий легко превращается в площадку для деталей — при этом образ не становится перегруженным. В материале предлагают несколько направлений, которые дают эффект "дорогого" маникюра без лишнего шума.

  1. Геометрия: тонкие линии, простые формы, аккуратные блоки цвета.
  2. Микродетали: небольшие акценты на одном-двух ногтях, чтобы сохранить сдержанность.
  3. Металлик: сочетание с серебряными или золотыми штрихами для более праздничного настроения.

Если хочется ещё мягче, можно использовать тёмно-синий как акцентный цвет: сделать тонкие полоски или минимальные элементы по нюдовой базе. Такой вариант выглядит особенно современно, потому что держится на чистоте и точности, а не на количестве декора.

В каких образах этот маникюр раскрывается лучше всего

Тёмно-синий спокойно поддерживает повседневные комплекты — джинсы, свитера, пальто, шарфы — и в то же время легко выдерживает вечерний сценарий. Он красиво "подсвечивает" чёрное платье, не копируя чёрный цвет буквально, и добавляет образу глубину. Поэтому оттенок и воспринимается как новая классика: он не кричит о себе, но делает впечатление более цельным и продуманным.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Высокий сезон на Миконосе длится с июня по сентябрь вчера в 13:30
Миконос умеет быть тихим — стоит свернуть с вечеринок, и остров удивляет совсем другим лицом

Откройте Миконос: когда ехать, сколько дней и как сбалансировать пляжный отдых с вечеринами, исследованием Хоры и Делос — сезонность острова под ваши путешествия.

Читать полностью » Тёмный блонд снижает контраст седины и отросших корней — El Universal вчера в 12:59
Снизила контраст у корней этими оттенками — и седые пряди перестали “кричать” через две недели

Седина больше не приговор: 5 оттенков и техники — от балаяжа до дымчатого серебра — помогут смягчить корни, сократить окрашивания и упростить уход.

Читать полностью » Исследование выявило резкое ухудшение памяти на поздних этапах старения — Earth.com вчера в 10:48
Этот перелом в мозге никто не замечает заранее: внутренняя система ломается после скрытого порога

Учёные выяснили, почему ухудшение памяти с возрастом может ускоряться и как накопленные изменения в структуре мозга влияют на когнитивные функции.

Читать полностью » Тяжёлый ожог нарушает работу кожи как органа защиты и терморегуляции — Фумагалли вчера в 0:42
После сильного ожога счёт идёт не на дни — тело начинает терять жизненно важное сразу

Тяжёлые ожоги — удар по системе жизнеобеспечения: в первые часы решается судьба органов. Реанимация, восполнение жидкости, вентиляция, защита от инфекции и операции — ключ к выживанию.

Читать полностью » Объём кудрей регулируют от мягкого до усиленного — парикмахер Морено 17.01.2026 в 16:27
Выбираю стрижку для кудрей в 2026 — и понимаю: главный тренд не “боб”, есть форма эффектнее

Кудри в 2026 году требуют особого подхода! Узнайте о главных трендах, как выбрать идеальную стрижку и какие формы будут в моде.

Читать полностью » Отказ от макияжа снижает тревожность и давление стандартов — Correio Braziliense 17.01.2026 в 11:04
Меньше косметики — больше уверенности: психологический эффект, к которому не готовят

Отказ от макияжа всё чаще становится осознанным выбором женщин. Психология, самооценка и уход за кожей раскрывают неожиданные причины этой тенденции.

Читать полностью » Противовирусные связывают со снижением риска Альцгеймера — нейробиолог Делатур 17.01.2026 в 10:10
Риск Альцгеймера “взлетает” после инфекции: с возрастом он может проснуться — и запустить процесс в мозге

Недавние исследования показывают, что вирус герпеса может быть связан с развитием болезни Альцгеймера. Узнайте, что это означает для вашего здоровья!

Читать полностью » Сладкие напитки и сидячая работа повышают висцеральный жир — Correio Braziliense 17.01.2026 в 9:59
Вечером рука тянется к этому — утром жир уже обволакивает внутренние органы

Вечерние привычки могут незаметно влиять на накопление висцерального жира и риск хронических болезней. Какие факторы особенно важны.

Читать полностью »

Новости
Дом
Контрастная мозаика дробит поверхность на десятки фрагментов – Питер Майлз дизайнер
Садоводство
Кустарники с зимним цветением украшают сад в холодный сезон — Futura-Sciences
Еда
Брокколи с сыром готовят на сковороде за 10 минут — Simply Recipes
Спорт и фитнес
Ходьба и разминка уменьшают выраженность отеков — врачи
Авто и мото
Двукратное моргание дальним светом предупреждает об опасности впереди — автоэксперт
Садоводство
Почва с участка часто бывает слишком тяжёлой для рассады - House Digest
Наука
В Аттике нашли редкую пифосную гробницу бронзового века — археолог
Наука
Геном шерстистого носорога восстановили из пищи волчонка – Reuters
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet