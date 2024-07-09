Сестра известного исполнителя Лиана Меладзе может лишиться многомиллионного контракта с государством. Активисты полагают, что при его заключении были допущены нарушения законодательства.
Согласно данным, полученным от информационного ресурса, контракт был подписан с муниципальным учреждением культуры в небольшом северном городе. Предметом соглашения является организация выступления неназванного артиста в конце лета. За предоставление этой услуги предусмотрено вознаграждение в размере более пяти миллионов рублей из бюджетных средств.
Процедура государственной закупки, судя по имеющейся документации, проводилась без конкурса, что вызывает вопросы у экспертов. Кроме того, в контракте отсутствует информация о конкретном исполнителе, который должен выступить на городском мероприятии.
Руководитель общественной организации, занимающейся вопросами противодействия коррупции, обратился в антимонопольную службу с просьбой проверить законность заключения данного контракта. По его мнению, нарушен принцип конкуренции, так как подобные услуги могут предоставлять и другие компании.
Отсутствие указания имени артиста в документах также рассматривается как нарушение принципа открытости государственных закупок. Общественный деятель настаивает на пересмотре процедуры, аннулировании текущего контракта и проведении новых торгов с участием альтернативных поставщиков услуг в сфере шоу-бизнеса.
Ранее появлялась информация о том, что, вероятно, планируется привезти в северный город популярную исполнительницу, сотрудничающую с продюсерским центром сестры известного певца.
Фото: From Wikimedia Commons/ Marcus Neto marcusneto (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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