Сестра известного исполнителя Лиана Меладзе может лишиться многомиллионного контракта с государством. Активисты полагают, что при его заключении были допущены нарушения законодательства.

Согласно данным, полученным от информационного ресурса, контракт был подписан с муниципальным учреждением культуры в небольшом северном городе. Предметом соглашения является организация выступления неназванного артиста в конце лета. За предоставление этой услуги предусмотрено вознаграждение в размере более пяти миллионов рублей из бюджетных средств.

Процедура государственной закупки, судя по имеющейся документации, проводилась без конкурса, что вызывает вопросы у экспертов. Кроме того, в контракте отсутствует информация о конкретном исполнителе, который должен выступить на городском мероприятии.

Руководитель общественной организации, занимающейся вопросами противодействия коррупции, обратился в антимонопольную службу с просьбой проверить законность заключения данного контракта. По его мнению, нарушен принцип конкуренции, так как подобные услуги могут предоставлять и другие компании.

Отсутствие указания имени артиста в документах также рассматривается как нарушение принципа открытости государственных закупок. Общественный деятель настаивает на пересмотре процедуры, аннулировании текущего контракта и проведении новых торгов с участием альтернативных поставщиков услуг в сфере шоу-бизнеса.

Ранее появлялась информация о том, что, вероятно, планируется привезти в северный город популярную исполнительницу, сотрудничающую с продюсерским центром сестры известного певца.

Фото: From Wikimedia Commons/ Marcus Neto marcusneto (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)