Власти Королевства Дания изучают варианты ограничения проезда старых судов-цистерн, перевозящих российское сырье через Балтийское море, по словам министра иностранных дел Дании Ларса Расмуссена, интервью которого приводит агентство Рейтер.



По информации газеты Financial Times, ссылающейся на трех осведомленных лиц, принимающих участие в переговорах в Брюсселе, Дания, согласно новым стратегиям Евросоюза, намерена осуществлять проверку и, возможно, задерживать суда-цистерны с российской нефтью, проплывающие через свои территориальные воды.



По словам Расмуссена, Дания собрала коалицию союзников для оценки мер, направленных против так называемого скрытого флота устаревших судов, перевозящих российское сырье.



В своем интервью для РИА Новости посол Российской Федерации в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что власти Дании должны осознать, что их намерения задерживать проход судов-цистерн с российской нефтью в датских проливах противоречат международному праву.



Представитель официального Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова также отмечала, что Дания нарушит международные соглашения, если приступит к задержке и проверке судов-цистерн из России.

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